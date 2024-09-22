Росіяни знищують КАБами власну територію: в ЗСУ назвали мотиви окупантів

В ЗСУ зазначили, що за останні 2 доби РФ 31 раз завдала ударів КАБами по території Курської області, а по Сумщині росіяни випустили 13 авіабомб.

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Росіяни більше обстрілюють свої населені пункти на території Росії / Колаж Главред, фото: wikipedia.org, Генштаб ЗСУ

Внаслідок перенесення українськими військовими бойових дій на територію Курської області росіяни наразі обстрілюють свою територію частіше, ніж Сумську область. Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За його словами, дії українських Сил оборони на території Курщини впливають на російську тактику, змінюючи характер і частоту обстрілів.

"Вони змушені у більшості здійснювати саме обстріли на своїй території, по своїх населених пунктах", - сказав Мисник.

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Мисник зазначив, що дві доби тому росіяни скинули 17 керованих авіабомб (КАБ) на Сумщину, а на територію Курської області, контрольовану Силами оборони, — 21 КАБ. Минулої доби по Сумщині було випущено 13 КАБ, а по Курщині — 31 КАБ.

Мисник також зазначив, що постійно ведеться моніторинг російських дій вздовж українського кордону.

"Після проведення Курської операції ворог зі свого боку мінує вже і прикордоння, і посилено створює фортифікаційні споруди. А ми тут знаходимося у постійній бойовій готовності. У нас тут відбудована дуже ефективна система оборони на північному кордоні — це і щодо протидії ДРГ, і навіть вже на підходах підрозділів росіян до кордону ми намагаємося їх максимально нищити", - зазначив він.

Він додав, що на сьогодні спроби диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) прориватися на Сумщину значно зменшилися, оскільки це стало дедалі складніше для ворога.

"У зоні активних бойових дій це не дуже ефективно — застосування таких "фахівців ДРГ". Але по інших напрямках така можливість є. Та у нас побудована (відповідна — ред.) система (реагування — ред.), і завдяки і підготовці фахівців, і застосуванню військово-технічних засобів ми своєчасно виявляємо такі спроби", - сказав Мисник.

Що відомо про КАБи / Інфографіка: Главред

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Бої в Курській області - що відомо про операцію ЗСУ на території Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони планують продовжувати операції на території РФ, причому це стосуватиметься не лише Курської області, а й Брянської та Бєлгородської. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович.

В Курській області українські війська застосували нову тактику — швидке пересування та оточення російських підрозділів. Як зазначає аналітик Forbes Девід Екс, минулого тижня українські війська здійснили прорив через російську оборону на новій ділянці кордону біля села Новий Шлях, що стало несподіванкою для багатьох.

Незважаючи на заяви кремлівських пропагандистів про контроль російських військ над ситуацією під Курськом, місцева влада оголосила термінову евакуацію жителів Рильського та Хомутовського районів.

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