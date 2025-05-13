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Брюссель погодив додаткове фінансування для України: ЗМІ розкрили суму

Руслан Іваненко
13 травня 2025, 00:17
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ЄС передасть Україні 900 млн євро на озброєння як доповнення до вже обіцяного мільярда.
Брюссель погодив додаткове фінансування для України: ЗМІ розкрили суму
ЄС виділив Україні 900 млн євро на зброю з прибутків заморожених активів / колаж Главред, фото УНИАН

Читайте в матеріалі

  • Коли й скільки коштів отримає Україна від ЄС
  • Звідки Євросоюз бере гроші на підтримку оборони
  • Як ця допомога вплине на український ВПК

Європейський Союз виділить Україні додаткові 900 мільйонів євро на закупівлю озброєння та боєприпасів упродовж найближчих двох тижнів. Про це заявив представник глави зовнішньополітичної служби ЄС Каї Каллас — Шарль Фріз, повідомляє DW.

За його словами, ця сума доповнює вже оголошений раніше 1 мільярд євро, про який Каллас повідомила 9 травня у Львові. Договори на постачання озброєння за цим першим траншем уже підписані з українськими виробниками.

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"Одна з найважливіших і конкретних речей, які ми можемо зробити, — це підтримати оборонну промисловість України і забезпечити створення глибоких зв'язків між нашими індустріями для отримання майбутньої вигоди", — заявив представник зовнішньополітичної служби Євросоюзу.

Обидві виплати фінансуються з прибутків від заморожених у ЄС російських активів. Як зазначив Фріз, загальна допомога з боку Євросоюзу на підтримку української оборонної промисловості вже сягнула 3,3 мільярда євро.

Таким чином, ЄС став "найбільшим некомерційним іноземним інвестором в український оборонпром".

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Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Нагадаємо, що до Львова 9 травня очікується візит великої делегації високопосадовців Європейського Союзу, включно з керівництвом Єврокомісії та представниками країн-членів ЄС. Під час візиту буде оголошено про два ключові рішення, важливі для України.

Крім того, Франція планує спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку самохідних артилерійських установок CAESAR, переданих Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу.

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Що відомо про Deutsche Welle (DW)

Deutsche Welle (досл. укр. "Німе́цька хви́ля") — німецька державна радіостанція та телеканал, яка мовить на закордоння. Член суспільно-правового телерадіоконсорціуму ARD. Правління розміщене в Бонні, телевізійний підрозділ DW-TV розташований у Берліні. Німецька хвиля транслює радіо- й телепередачі, а також має інтернет-пропозиції тридцятьма мовами, зокрема й українською, повідомляє Вікіпедія.

"Німецька хвиля" заснована 3 травня 1953 року. До 2003 року станція базувалася в Кельні, проте на 50-річчя центр трансляції перемістився до Бонна в нім. Schürmann-Bau ("Будівля Шюрманна"), у Боннському міжнародному діловому кварталі (урочистості відбулися 27 липня).

За часів існування СРСР і "холодної війни", "Німецька хвиля" була одним із провідних західних радіо-ЗМІ, що передавала вільну інформацію мовами народів СРСР про життя в "Країні Рад" та у вільному світі, що придушувалася радянською цензурою. На території Радянського Союзу передачі "Німецької Хвилі" "глушилися" засобами активної радіоелектронної боротьби ("шумотрон"), а саму радіостанцію радянська пропаганда прилічувала до так званих "Ворожих голосів".

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