Російські гроші працюватимуть проти Росії: ЗМІ розкрили куди підуть активи РФ

Міністр Барро заявив, що російські гроші допоможуть утримувати зброю проти російських атак.

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Франція витратить прибутки з активів РФ на обслуговування CAESAR /Колаж: Главред, фото: Wikipedia

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Як Франція фінансує обслуговування українських гаубиць

Яку роль у цьому відіграє KNDS

Чому Барро назвав Путіна перешкодою для миру

Франція планує спрямувати прибутки від заморожених російських активів на підтримку самохідних артилерійських установок CAESAR, переданих Україні. Про це повідомив міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро під час зустрічі очільників МЗС країн Євросоюзу, передає Le Figaro.

"Ми незабаром оголосимо, що завдяки мобілізації доходів від заморожених активів Франція зможе через свою компанію KNDS забезпечити оперативне обслуговування гаубиць CAESAR, які Франція поставила Україні, щоб протистояти атакам Росії", — зазначив Барро. відео дня

Крім того, він наголосив на необхідності припинення бойових дій з боку Кремля та підкреслив позицію Євросоюзу щодо підтримки миру.

"Сьогодні єдина перешкода на шляху до миру знаходиться в Москві, він проводить паради, його звуть Володимир Путін. Учора президент республіки кілька разів розмовляв із президентом Трампом", — додав глава МЗС Франції.

Le Figaro зазначає, що країни ЄС дійшли згоди щодо використання прибутків від заморожених активів Росії для підтримки України. Зокрема, у 2024 році франко-німецький оборонний концерн KNDS відкрив дочірнє підприємство в Україні та започаткував створення технічного центру з обслуговування гаубиць CAESAR.

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Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Крім того, Євросоюз планує оголосити про остаточне політичне схвалення створення Трибуналу для розслідування воєнних злочинів і злочину агресії.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі мінімум на 30 діб.

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Що відомо про Le Figaro Le Figaro - французька щоденна ранкова газета, заснована в 1826 році. Найстаріша національна газета Франції, Le Figaro є однією з трьох французьких газет-рекордсменів, разом з Le Monde та Libération. З 2004 року газета належить Dassault Group. Le Figaro є другою за величиною національною газетою у Франції після Le Monde. Інші видання Groupe Figaro включають Le Figaro Magazine, TV Magazine і Evene. Газета виходить у берлінському форматі, повідомляє Вікіпедія.

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