Делегація ЄС везе до Львова несподівані новини: ЗМІ розкрили подробиці

Читайте в матеріалі:
- Які рішення ЄС оголосять у Львові вже завтра
- Що відомо про фінансування оборонної промисловості
- Як працюватиме майбутній Трибунал для злочинів
До Львова 9 травня очікується візит великої делегації високопосадовців Європейського Союзу, включно з керівництвом Єврокомісії та представниками країн-членів ЄС. Під час візиту буде оголошено про два ключові рішення, важливі для України.
Про це повідомила віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас на пресконференції.
"Завтра ми їдемо до України, і ми збираємося виділити 1 мільярд для української оборонної промисловості", – заявила Каллас.
Йдеться про окрему ініціативу на підтримку оборонно-промислового комплексу України, започатковану Данією. Кошти надаватимуться державами-членами ЄС. Як підкреслила Каллас, ця програма не пов’язана з іншою ініціативою – щодо постачання боєприпасів, яка наразі ще в роботі.
Крім того, Євросоюз планує оголосити про остаточне політичне схвалення створення Трибуналу для розслідування воєнних злочинів і злочину агресії.
"Ми також завтра надамо остаточне політичне схвалення започаткуванню Трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії", – наголосила вона.
За словами Каллас, ключові технічні домовленості вже досягнуті в межах так званої Core Group. Рішення буде оформлено під егідою Ради Європи, і генеральний секретар організації долучиться до заходу дистанційно.
"Безкарності за російські злочини не буде", – підкреслила вона.
Також вона додала, що інші країни можуть долучатися до цього процесу згодом, а вже зараз діє Реєстр воєнних злочинів і сформовано технічну базу для функціонування майбутнього Трибуналу.
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Хто така Кая Каллас?
Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.
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