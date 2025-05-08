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Делегація ЄС везе до Львова несподівані новини: ЗМІ розкрили подробиці

Руслан Іваненко
8 травня 2025, 22:07
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9 травня у Львові можуть презентувати рішення про військову допомогу та запуск міжнародного правосуддя.
Кая Каллас
Делегація ЄС у Львові презентує два рішення / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Читайте в матеріалі:

  • Які рішення ЄС оголосять у Львові вже завтра
  • Що відомо про фінансування оборонної промисловості
  • Як працюватиме майбутній Трибунал для злочинів

До Львова 9 травня очікується візит великої делегації високопосадовців Європейського Союзу, включно з керівництвом Єврокомісії та представниками країн-членів ЄС. Під час візиту буде оголошено про два ключові рішення, важливі для України.

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Про це повідомила віце-президентка Єврокомісії, верховна представниця ЄС Кая Каллас на пресконференції.

"Завтра ми їдемо до України, і ми збираємося виділити 1 мільярд для української оборонної промисловості", – заявила Каллас.

Йдеться про окрему ініціативу на підтримку оборонно-промислового комплексу України, започатковану Данією. Кошти надаватимуться державами-членами ЄС. Як підкреслила Каллас, ця програма не пов’язана з іншою ініціативою – щодо постачання боєприпасів, яка наразі ще в роботі.

Крім того, Євросоюз планує оголосити про остаточне політичне схвалення створення Трибуналу для розслідування воєнних злочинів і злочину агресії.

"Ми також завтра надамо остаточне політичне схвалення започаткуванню Трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії", – наголосила вона.

За словами Каллас, ключові технічні домовленості вже досягнуті в межах так званої Core Group. Рішення буде оформлено під егідою Ради Європи, і генеральний секретар організації долучиться до заходу дистанційно.

"Безкарності за російські злочини не буде", – підкреслила вона.

Також вона додала, що інші країни можуть долучатися до цього процесу згодом, а вже зараз діє Реєстр воєнних злочинів і сформовано технічну базу для функціонування майбутнього Трибуналу.

Політика - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі мінімум на 30 діб.

Напередодні також президент України Володимир Зеленський на тлі проведеного в Угорщині голосування щодо підтримки вступу України до Євросоюзу заявив, що Віктор Орбан намагається втягнути Україну у вибори в своїй країні і блокує її в ЄС.

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Хто така Кая Каллас?

Кая Каллас — естонська та європейська політична діячка, колишня прем'єр-міністр Естонії з 26 січня 2021 до 22 липня 2024 року. З 1 грудня 2024 року — Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

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