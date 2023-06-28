Вступ України в НАТО: Пономарьов пояснив, коли це станеться та які перспективи

Ілля Пономарьов спрогнозував, коли Україна буде в НАТО та яка роль їй там буде відведена.

https://glavred.net/ukraine/vstup-ukrajini-v-nato-ponomarov-poyasniv-koli-ce-stanetsya-ta-yaki-perspektivi-10481560.html Посилання скопійоване

Пономарьов розповів, коли Україна буде в НАТО / колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

На сайті Главред відбувся чат із координатором політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутатом Держдуми РФ, єдиним, хто голосував проти анексії Криму, Іллею Пономарьовим. Експерт розповів, коли Україна буде в НАТО і яка роль їй там буде відведена.

"Проривом буде лише одне-єдине рішення - про безпосереднє членство України в НАТО. Все решта - це процес, який можна в будь-який момент загальмувати, повернути або, навпаки, прискорити. У тому, що на саміті будуть оголошені нові процеси, я впевнений. У тому, що не відбудеться поки що членство, я теж упевнений. Членство буде після війни. Зараз головне завдання - розміняти нерішучість, страх і побоювання натівців на конкретну допомогу тут і зараз, швидко, а не коли-небудь потім", - розповів Пономарьов.

Він також додав, що важливо готувати НАТО до того, що в Росії буде зміна влади, тому треба визначатися і займати якусь позицію.

відео дня

"Зараз весь Захід, за винятком Східної Європи, але навіть вона побоюється говорити на цю тему, боїться висловити свою точку зору. У кулуарах, звичайно, такі розмови ведуться, але публічно - ніяк. Але вже пора усвідомлювати, що глобальна антипутінська коаліція - Рамштайн - вже знаходиться в тій фазі, коли потрібно думати про майбутнє поствоєнної Європи і майбутнє поствоєнної Росії", - підсумував політик.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що напередодні Байден підтримав спрощений вступ України до НАТО. Байден, як і канцлер Німеччини Олаф Шольц, були серед тих, хто не бажав виходити за рамки зобов'язань, взятих на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, щодо того, що Україна одного разу стане членом Альянсу.

Європарламент ухвалив резолюцію і закликав НАТО офіційно запросити Україну до Альянсу. Як йдеться в резолюції, процес вступу Києва до Альянсу почнеться після закінчення війни і буде завершений "якомога швидше".

Україну будуть готові прийняти до НАТО. Майбутнє України - у Північноатлантичному альянсі, країни Заходу солідарні з Києвом і продовжать демонструвати свою підтримку, сказав Єнс Столтенберг.

Більше політичних новин: