Бліцкриг Росії, пенсії та виплати українцям: Шмигаль розповів про ситуацію в Україні

Главред повідомляє тези виступу прем'єра.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному вечірньому брифінгу розповів про ситуацію в Україні 3 березня 2022 року. Він також повідомив, які кроки (в тому числі і фінансові) робить Україна й українська влада для стабілізації становища в країні.
Главред повідомляє тези його виступу.
Шмигаль нагадав, що героїчна визвольна війна в Україні триває восьмий день. І результати її на даний момент такі:
- Бліцкриг ворога провалився. Жоден обласний центр не здається без бою.
- Україна переходить до тотальному опору: у містах і селах люди блокують техніку, нападають на колони і техніку, захоплюють у полон російських солдатів.
- Інформаційна хвиля, яку підняли українці, охопила весь світ - і весь світ на нашому боці.
- Тисячі людей їдуть в Україну воювати на нашому боці - боці свободи. Ми вже отримали тонни озброєння від наших партнерів.
- ООН визнала факт російської агресії - і вимагає від Росії зупинити війну.
- Світ допомагає нам фінансово: ми підписали меморандум про отримання допомоги від ЄС на суму 1,2 млрд євро. У найближчі години буде підписано угоду про створення мультидонорського валютного фонду за участю позики Світового банку загальною сумою 1,8 млрд доларів.
- Україна закликала світову спільноту закрити небо над українськими ядерними об'єктами.
- Окупант не дає можливості створити "зелені коридори", щоб вивести літніх людей, жінок (особливо вагітних) і дітей. Україна звернулася до Червоного Хреста, ООН із проханням забезпечити "зелені коридори" – щоб ми могли евакуювати всіх, хто цього бажає та потребує.
- Незважаючи на агресію Росії, всі системи життєзабезпечення держави працюють стабільно. Так само як і сам уряд.
- Усі пенсії проіндексовані на 14% і перераховані на карти майже 13 млн пенсіонерів. Виплати йдуть згідно з графіком, а окремим категоріям нараховані навіть раніше.
- Усі , хто втратив роботу через війну (включаючи ФОП), отримають 6500 грн без жодних умов – протягом березня. Алгоритм виплат буде озвучений найближчим часом.
- Укрзалізниця почала закупівлю їжі, ліків, палива та інших товарів, які необхідні населенню. УЗ буде підтримувати зв'язок з обласною владою, щоб оперативно покривати невідкладні потреби людей і держави.
- І головне - правда за нами і ми ніколи не здамося! Ми працюємо над створенням 4-х фондів, кошти яких підуть на відновлення України. Ми відновимо все, що знищив окупант: кожну квартиру, кожен будинок, кожен дитсадок, кожну школу…
- Незважаючи на війну, Україна виконує всі свої фінансові зобов'язання: 1 березня Мінфін виплатив за єврооблігаціями 292 млн доларів. У той же час ми очікуємо, що світ розуміє, який тягар на нас сьогодні лежить – і надасть нам допомогу і підтримку.
- Слава українській армії! Слава українському героїчному народу! І слава Україні!
Що відбувається в Україні 3 березня 2022:
Раніше в ОП розкрили деталі переговорів з РФ. Україна і РФ найближчим часом створять канали зв'язку та взаємодії для організації гуманітарних коридорів.
Також Кулеба назвав головну умову України на переговорах з РФ. Глава МЗС України розповів, над чим працюватиме українська делегація.
Наступ РФ захлинувся, окупанти масово здаються в полон. Як приклад СБУ наводить випадок в Миколаєві, де захоплені російські десантники не намагалися чинити опір. Частина відразу здалася в полон. Згодом біля Миколаєва добровільно здалися в полон шість російських танкістів.