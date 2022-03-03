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Бліцкриг Росії, пенсії та виплати українцям: Шмигаль розповів про ситуацію в Україні

3 березня 2022, 19:48

Главред повідомляє тези виступу прем'єра.

Шмигаль розповів про ситуацію в Україні
Шмигаль розповів про ситуацію в Україні / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційному вечірньому брифінгу розповів про ситуацію в Україні 3 березня 2022 року. Він також повідомив, які кроки (в тому числі і фінансові) робить Україна й українська влада для стабілізації становища в країні.

Главред повідомляє тези його виступу.

Шмигаль нагадав, що героїчна визвольна війна в Україні триває восьмий день. І результати її на даний момент такі:

  • Бліцкриг ворога провалився. Жоден обласний центр не здається без бою.
  • Україна переходить до тотальному опору: у містах і селах люди блокують техніку, нападають на колони і техніку, захоплюють у полон російських солдатів.
  • Інформаційна хвиля, яку підняли українці, охопила весь світ - і весь світ на нашому боці.
  • Тисячі людей їдуть в Україну воювати на нашому боці - боці свободи. Ми вже отримали тонни озброєння від наших партнерів.
  • ООН визнала факт російської агресії - і вимагає від Росії зупинити війну.
  • Світ допомагає нам фінансово: ми підписали меморандум про отримання допомоги від ЄС на суму 1,2 млрд євро. У найближчі години буде підписано угоду про створення мультидонорського валютного фонду за участю позики Світового банку загальною сумою 1,8 млрд доларів.
  • Україна закликала світову спільноту закрити небо над українськими ядерними об'єктами.
  • Окупант не дає можливості створити "зелені коридори", щоб вивести літніх людей, жінок (особливо вагітних) і дітей. Україна звернулася до Червоного Хреста, ООН із проханням забезпечити "зелені коридори" – щоб ми могли евакуювати всіх, хто цього бажає та потребує.
  • Незважаючи на агресію Росії, всі системи життєзабезпечення держави працюють стабільно. Так само як і сам уряд.
  • Усі пенсії проіндексовані на 14% і перераховані на карти майже 13 млн пенсіонерів. Виплати йдуть згідно з графіком, а окремим категоріям нараховані навіть раніше.
  • Усі , хто втратив роботу через війну (включаючи ФОП), отримають 6500 грн без жодних умов – протягом березня. Алгоритм виплат буде озвучений найближчим часом.
  • Укрзалізниця почала закупівлю їжі, ліків, палива та інших товарів, які необхідні населенню. УЗ буде підтримувати зв'язок з обласною владою, щоб оперативно покривати невідкладні потреби людей і держави.
  • І головне - правда за нами і ми ніколи не здамося! Ми працюємо над створенням 4-х фондів, кошти яких підуть на відновлення України. Ми відновимо все, що знищив окупант: кожну квартиру, кожен будинок, кожен дитсадок, кожну школу…
  • Незважаючи на війну, Україна виконує всі свої фінансові зобов'язання: 1 березня Мінфін виплатив за єврооблігаціями 292 млн доларів. У той же час ми очікуємо, що світ розуміє, який тягар на нас сьогодні лежить – і надасть нам допомогу і підтримку.
  • Слава українській армії! Слава українському героїчному народу! І слава Україні!

Що відбувається в Україні 3 березня 2022:

Раніше в ОП розкрили деталі переговорів з РФ. Україна і РФ найближчим часом створять канали зв'язку та взаємодії для організації гуманітарних коридорів.

Також Кулеба назвав головну умову України на переговорах з РФ. Глава МЗС України розповів, над чим працюватиме українська делегація.

Наступ РФ захлинувся, окупанти масово здаються в полон. Як приклад СБУ наводить випадок в Миколаєві, де захоплені російські десантники не намагалися чинити опір. Частина відразу здалася в полон. Згодом біля Миколаєва добровільно здалися в полон шість російських танкістів.

Автор: Діана Бель
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війна в Україні новини України Денис Шмигаль
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