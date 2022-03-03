Кулеба назвав головну умову України на переговорах з РФ

Дмитро Кулеба / Reuters

На переговорах з РФ українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українська делегація працюватиме над створенням гуманітарних коридорів. Безумовно, ми зацікавлені в припиненні вогню, в поверненні ситуації до початку російської агресії з точки зору присутності окупаційних російських сил. Але зараз поки що занадто рано прогнозувати, на що саме вдасться вийти за результатами переговорів, враховуючи ті позиції Росії, які були озвучені", - сказав глава МЗС України в ефірі національного телемарафону в четвер.

Він зазначив, що якщо Росія підійде до цих переговорів сумлінно, то можна буде знаходити якісь розв'язки.

"Але ми не поступаємося принциповими для нас речами, такими як територіальна цілісність України. Про це не може бути й мови", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше почалися переговори української та російської делегацій.

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На порядку денному три ключові питання: Негайне припинення вогню. Перемир'я. Гуманітарні коридори для вивезення мирних жителів зі зруйнованих або постійно обстрілюваного сіл і міст.

Переговори України та Росії

Нагадавши, перші переговори України та Росії після початку широкомасштабного вторгнення РФ на наші території відбулися 28 Лютого. Тоді за результатами переговорів радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці. Також Подоляк тоді зазначив, що переговори були важкими, але Росія не висувала ультиматумів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".