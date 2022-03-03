Наступ РФ захлинувся, окупанти масово здаються в полон: в СБУ розкрили деталі

/ УНІАН

Частини російських окупаційних сил, кинутих вбивати мирних українців, все частіше здаються в полон.

Як розповіли в СБУ, це говорить про те, що наступальна операція РФ захлинулася.

"Частішають випадки, коли солдати і офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами", - кажуть в СБУ.

Як приклад СБУ наводить випадок в Миколаєві, де захоплені російські десантники не намагалися чинити опір. Частина відразу здалася в полон. Згодом біля Миколаєва добровільно здалися в полон шість російських танкістів.

Раніше бійці ССО виступили з попередженням для окупантів – армія України більше не бере в полон російських артилеристів.

Раніше в Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію на ранок 3 березня. Згідно з даними, окупаційні війська, не досягнувши успіху майже у всіх напрямках, на яких здійснювали просування вперед, знову вдалися до тактики нічних обстрілів житлових кварталів великих міст.