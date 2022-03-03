Безпольотна зона над Україною: Рада звернулася до міжнародної спільноти

/ УНІАН

У четвер, 3 березня, Верховна Рада Україна закликала міжнародне співтовариство ввести безпольотну зону над територією України.

Засідання парламенту проводилося в закритому режимі.

Йдеться про постанову Про звернення ВР до організації Об'єднаних Націй, Верховного комісара ООН у справах біженців, Міжнародного Комітету Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій та їх парламентських зборів, парламентів і урядів іноземних держав з приводу термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення від збройних нападів російських загарбників (№7123).

Так, Верховна Рада України звертається до відповідних організацій з вимогою вжиття всіх необхідних заходів з метою, зокрема, негайного введення безпольотної зони над територією України для захисту цивільного населення, об'єктів світової культурної спадщини, об'єктів критичної інфраструктури, пошкодження яких може призвести до катастрофи світового рівня.

Також ВР закликає вжити всіх необхідних заходів для невідкладного відкриття гуманітарних (зелених) коридорів для безпечної евакуації жінок, дітей і літніх людей і забезпечення їх безпеки в безпосередній співпраці з МКЧХ відповідно до їх мандату за Женевськими конвенціями 1949 року, а також постачання гуманітарної допомоги постраждалим і цивільним особам для задоволення першочергових потреб людей в продуктах харчування, одязі, засобах для надання першої медичної допомоги.

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Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Нагадаємо, Рада 3 березня підтримала звернення міжнародним організаціям та їх парламентським асамблеям, іноземним парламентам і урядам про термінове забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників і введення в Україну миротворчих сил ООН.

Також Верховна Рада звернулася до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.