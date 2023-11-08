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"Сприятливий час": експерт пояснив, чому Зеленському вигідні вибори-2024

Олексій Тесля
8 листопада 2023, 02:35
Відсутність виборів не позначиться ні на легітимності, ні на ставленні до влади, впевнений Олексій Кошель.
Зеленський, Кошель
Олексій Кошель оцінив ймовірність проведення президентських виборів / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Офіс президента

Довіра до Президента станом на сьогодні становить 73 відсотки, що теж доводить наявність довіри до інституту президента, заявив голова організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель, коментуючи ймовірність проведення виборів в Україні в умовах війни.

Він каже, що не проведення виборів жодним чином не позначиться ні на легітимності, ні на ставленні до владних інститутів. Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, зараз причина проведення виборів лише одна - політтехнологічна.

"Зараз для Зеленського саме такий сприятливий час. Йому цілком вигідне проведення президентських виборів у березні наступного року, тому що, по-перше, він є лідером з електоральної підтримки. Принаймні, згідно з публічно оприлюдненими опитуваннями в медіа, Володимир Зеленський є лідером електоральних симпатій з великим відривом. По-друге, оскільки у чинного президента 73 відсотки довіри, будь-який політтехнолог скаже, що високий рівень довіри дуже легко трансформується в рейтингові показники на виборах", - упевнений експерт.

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Він прогнозує, що по завершенню війни в Україні з'явиться значно більше опозиційне поле і рівень опозиційних заяв зросте в рази – буде багато незручних питань до глави держави, починаючи від корупції і завершуючи низкою проблемних моментів в перші дні війни.

"Саме тому вибори в умовах війни є надзвичайно вигідними, причому як президентські, так і парламентські. Тому що по суті від виборів усувається така потужна сила, як військові. А це - 94 відсотки підтримки з боку громадян", - зазначив співрозмовник.

За його словами, в майбутньому політичні партії змагатимуться за те, щоб "прикритися" військовими, включити їх в перші п'ятірки виборчих списків і надати собі армійського забарвлення.

"Але чи зможуть військові в умовах парламентської кампанії вести вибори? Ні, вони зможуть лише формально балотуватися. Тому вибори в умовах війни і після війни – це дві різні за характером виборчі кампанії і два різних впливу військових. І я переконаний, що після війни ми отримаємо парламент, де учасники бойових дій і відомі волонтери складуть не менше половини від їх складу", - додав Кошель.

Раніше Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні. Окупанти не сидітимуть спокійно, коли в Україні проходитиме голосування. Може статися трагедія, подібна до тієї, що була в селі Гроза на Харківщині.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори. Він зазначив, що провести вибори в Україні під час війни неможливо щонайменше з п'яти причин.

Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель оцінив, чи будуть вибори 2024 в Україні. Зараз в Україні вже видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів у Президенти, сказав голова Комітету виборців України.

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Володимир Зеленський президентські вибори в Україні Олексій Кошель
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