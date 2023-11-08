"Сприятливий час": експерт пояснив, чому Зеленському вигідні вибори-2024

Довіра до Президента станом на сьогодні становить 73 відсотки, що теж доводить наявність довіри до інституту президента, заявив голова організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель, коментуючи ймовірність проведення виборів в Україні в умовах війни.
Він каже, що не проведення виборів жодним чином не позначиться ні на легітимності, ні на ставленні до владних інститутів. Як підкреслив він в інтерв'ю Главреду, зараз причина проведення виборів лише одна - політтехнологічна.
"Зараз для Зеленського саме такий сприятливий час. Йому цілком вигідне проведення президентських виборів у березні наступного року, тому що, по-перше, він є лідером з електоральної підтримки. Принаймні, згідно з публічно оприлюдненими опитуваннями в медіа, Володимир Зеленський є лідером електоральних симпатій з великим відривом. По-друге, оскільки у чинного президента 73 відсотки довіри, будь-який політтехнолог скаже, що високий рівень довіри дуже легко трансформується в рейтингові показники на виборах", - упевнений експерт.
Він прогнозує, що по завершенню війни в Україні з'явиться значно більше опозиційне поле і рівень опозиційних заяв зросте в рази – буде багато незручних питань до глави держави, починаючи від корупції і завершуючи низкою проблемних моментів в перші дні війни.
"Саме тому вибори в умовах війни є надзвичайно вигідними, причому як президентські, так і парламентські. Тому що по суті від виборів усувається така потужна сила, як військові. А це - 94 відсотки підтримки з боку громадян", - зазначив співрозмовник.
За його словами, в майбутньому політичні партії змагатимуться за те, щоб "прикритися" військовими, включити їх в перші п'ятірки виборчих списків і надати собі армійського забарвлення.
"Але чи зможуть військові в умовах парламентської кампанії вести вибори? Ні, вони зможуть лише формально балотуватися. Тому вибори в умовах війни і після війни – це дві різні за характером виборчі кампанії і два різних впливу військових. І я переконаний, що після війни ми отримаємо парламент, де учасники бойових дій і відомі волонтери складуть не менше половини від їх складу", - додав Кошель.
Раніше Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні. Окупанти не сидітимуть спокійно, коли в Україні проходитиме голосування. Може статися трагедія, подібна до тієї, що була в селі Гроза на Харківщині.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори. Він зазначив, що провести вибори в Україні під час війни неможливо щонайменше з п'яти причин.
Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель оцінив, чи будуть вибори 2024 в Україні. Зараз в Україні вже видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів у Президенти, сказав голова Комітету виборців України.
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