"У цей день може пролитися кров": Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні

Окупанти не сидітимуть спокійно, коли в Україні відбуватиметься голосування. Може статися трагедія, подібна до тієї, що була у селі Гроза Харківської області.

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Кошель назвав 3 проблеми проведення виборів в Україні/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Проводити президентські вибори в Україні, які мали б бути вже у березні 2024 року, – це надзвичайно ризикований процес, який можна назвати політичною авантюрою.

Якщо ці вибори все-таки відбудуться під час війни, то їх проведення може мати три великі проблеми, і одна з них – небезпека удару російських окупантів у день голосування. Таку думку висловив голова організації "Комітет виборців України" Олексій Кошель в інтерв’ю Главреду.

Першочергово він зазначив, що вибори не можуть бути проведені під час воєнного стану в країні, тому в цьому питанні потрібне тлумачення Конституційного суду України (КСУ).

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"Перша проблема – не забуваємо, що в нас є Основний закон, який не прямо, але вказує на те, що вибори в умовах правового режиму воєнного стану не проводяться. Іншими словами, без тлумачення Конституційного суду України (КСУ) навіть вести розмову про вибори сьогодні не варто. Тому що реалізація політико-правового сценарію, коли вибори проводять незважаючи на норми Конституції – це дуже сумнівний варіант, який підірве довіру до виборів і до результатів волевиявлення", – зазначив Кошель.

Друга проблема пов'язана з організацією виборчого процесу. За різними оцінками, станом на сьогодні є близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Більшість з них або не оформили документи, або проживають в інших місцях. Також варто враховувати, що є частина чоловіків призовного віку, які є внутрішньо переміщеними особами, і які просто переховуються. Тому цих громадян буде важко залучити до виборів, каже голова організації "Комітет виборців України".

"Крім того, в нас є близько 7 мільйонів громадян, які перебувають за кордоном, і ця цифра постійно змінюється. Не будемо брати до уваги дітей, але не забуваємо, що до 24 лютого за урядовими даними за кордоном в нас перебували близько 3,5 мільйонів громадян-трудових мігрантів, а в пікові періоди сезонних робіт ця цифра зростала вдвічі. Тобто за найскромнішою оцінкою в нас 7-8 мільйонів виборців проживають за кордоном", – каже Кошель.

Він наголосив, що для українців, які перебувають за кордоном, буде важко організувати процес голосування. У багатьох країнах є небагато виборчих дільниць на території посольств і консульств. Навіть до 24 лютого 2022 року багатьом українцям, які проживають за кордоном, потрібно було долати довгий шлях до виборчих дільниць і стояти у довгих чергах. Декому доводитися долати навіть сотні кілометрів. Наприклад, в Австралії окремим виборцям навіть доводилося навмисно сідати на літак і летіти 1 500 кілометрів, щоб проголосувати. В умовах війни кардинально змінювати організацію процесу голосування і вносити якісь покращення буде дуже важко.

Ще одна проблема – ризик того, що країна-агресорка Росія може завдавати ударів по Україні в день виборів, і голосування може обернутися трагедією.

"Третя проблема (і вона сьогодні є ключовою) – це проблема безпеки українських громадян. По-перше, ніхто не може дати гарантії, що в день голосування в Україні не пролунає кілька повітряних тривог. А це, своєю чергою, призведе до багатьох проблем, пов'язаних з укриттями. Хочу нагадати, що у школах та дитячих садочках, де зазвичай розташовані виборчі дільниці, не скрізь є укриття. Тому виникає питання – що робити із чергою перед виборчою дільницею, коли пролунає повітряна тривога? Відповіді на це питання не може дати ніхто. По-друге, що робити із виборчою комісією, виборчою документацією, зі скриньками для голосування? Нести їх до бомбосховища, якого немає? Тобто це складний організаційний процес", – зазначив Кошель.

Він додав, що, враховуючи підлість ФСБшної путінської машини, можна припустити, що російські окупанти спробують надати виборчим процесам в Україні елементи крові. За словами Кошеля, ніхто не може дати гарантії, що у день голосування не повториться трагедія, як у селі Гроза Харківської області.

Голова організації "Комітет виборців України" зазначив: росіяни захочуть, щоб з перших днів після виборів новообраний глава держави чи новообраний парламент чітко пов'язувались у громадян України з трагедіями, обстрілами і кров’ю.

"Тому коли зараз лунають абсолютно серйозні розмови про те, що влада вагається, вирішує організовувати чи не організовувати вибори, то тут варто слухати не політтехнологів, тобто не опиратися на рейтинги та показники довіри, а виходити з того, які ризики для громадян України це створює, і чи має держава можливості такі ризики мінімізувати. Але, очевидно, ризики, пов'язані з обстрілами, мінімізувати просто не вдасться, тому найбільш розумний спосіб – забути розмову про вибори і провести їх після завершення війни", – наголосив Кошель.

Хто такий Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Вибори в Україні

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Володимир Зеленський прийняв рішення провести президентські вибори у березні 2024 року. За словами народного депутата Олексія Гончаренка, західні партнери не вимагають від України проведення виборів під час війни.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому зараз в Україні неможливі вибори. Він зазначив, що провести вибори в Україні під час війни неможливо щонайменше з п'яти причин.

Голова організації Комітет виборців України Олексій Кошель оцінив, чи будуть вибори 2024 в Україні. Наразі в Україні вже видно надзвичайно високу активність окремих потенційних кандидатів у президенти, сказав голова Комітету виборців України.

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