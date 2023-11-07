Вантаж 200 для Костроми: ЗСУ знищили комполку-артилериста — полковника ЗС РФ

Бійці Збройних сил знищили в ході бойових дій колишнього командира російського 1065 артилерійського полку Олексія Коблова.
Ліквідований окупант командував артилерійським полком 98-ї повітряно-десантної дивізії з 2011 по 2016 рік і брав участь у кількох війнах країни-агресора, розповів активіст і волонтер Сергій Стерненко.
Ліквідований російський полковник був ще 1 листопада, проте за яких обставин і на якому напрямку — невідомо. Його тіло вже доставили в Росію і поховали.
Як розповідають російські пабліки, Коблов народився в 1972 році. Вступив в Коломенське вище військове артилерійське командне училище, навчання в якому закінчив у 1993 року і пов'язав своє життя з військовою справою.
Зазначається, що російський окупант брав участь у бойових діях не лише в Україні, а й в Абхазії та на Північному Кавказі.
"Нагороджений орденами мужності, "За бойові заслуги", медаллю ордена" За заслуги перед вітчизною" другого ступеня, медаллю Суворова", — йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
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