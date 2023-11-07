Вантаж 200 для Костроми: ЗСУ знищили комполку-артилериста — полковника ЗС РФ

Російський окупант брав участь у бойових діях не тільки в Україні, а й в Абхазії та на Північному Кавказі.

https://glavred.net/ukraine/gruz-200-dlya-kostromy-vsu-unichtozhili-kompolka-artillerista-polkovnika-vs-rf-10514656.html Посилання скопійоване

Знищений полковник РФ Олексій Коблов / Колаж: Главред, Фото: Twitter/informatorlgua, T.me/ssternenko

Бійці Збройних сил знищили в ході бойових дій колишнього командира російського 1065 артилерійського полку Олексія Коблова.

Ліквідований окупант командував артилерійським полком 98-ї повітряно-десантної дивізії з 2011 по 2016 рік і брав участь у кількох війнах країни-агресора, розповів активіст і волонтер Сергій Стерненко.

Ліквідований російський полковник був ще 1 листопада, проте за яких обставин і на якому напрямку — невідомо. Його тіло вже доставили в Росію і поховали.

відео дня

Як розповідають російські пабліки, Коблов народився в 1972 році. Вступив в Коломенське вище військове артилерійське командне училище, навчання в якому закінчив у 1993 року і пов'язав своє життя з військовою справою.

Зазначається, що російський окупант брав участь у бойових діях не лише в Україні, а й в Абхазії та на Північному Кавказі.

"Нагороджений орденами мужності, "За бойові заслуги", медаллю ордена" За заслуги перед вітчизною" другого ступеня, медаллю Суворова", — йдеться в повідомленні.

Ліквідовано окупанта Олексія Коблова / T.me/ssternenko

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили комбата РФ - орденоносного полковника з батальйону "Терек". Знищений окупант Володимир Попов ("Кедр") був нагороджений орденами і медалями країни-агресора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили підполковника окупантів – комбата морпіхів РФ. Підполковник Олександр Горін командував 382-м окремим батальйоном морської піхоти.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.