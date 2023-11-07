Український президент запросив Трампа приїхати до України у відповідь на його заяву, що він нібито "зможе завершити війну за 24 години".

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Трамп відповів Зеленському і побоявся приїхати до Києва/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився приїхати до України з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, він вважає недоречним приїжджати у такий час. Про таку відповідь Трампа повідомляє Newsmax.

Коментуючи запрошення українського президента про приїзд, Трамп сказав, що він "дуже поважає президента Зеленського", але вважає недоречним їхати в Україну в цей час.

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"З ним зараз має справу адміністрація Байдена, і мені б не хотілося створювати конфлікт інтересів", – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що якщо його переоберуть на посаду президента США, то він нібито зможе завершити війну в Україні за 24 години.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку заяву і запросив колишнього американського президента приїхати до України.

"Я запрошую Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити йому, що він не може керувати цією війною", – сказав Зеленський.

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