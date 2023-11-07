Трамп відповів Зеленському і побоявся приїхати до Києва

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився приїхати до України з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.
За його словами, він вважає недоречним приїжджати у такий час. Про таку відповідь Трампа повідомляє Newsmax.
Коментуючи запрошення українського президента про приїзд, Трамп сказав, що він "дуже поважає президента Зеленського", але вважає недоречним їхати в Україну в цей час.
"З ним зараз має справу адміністрація Байдена, і мені б не хотілося створювати конфлікт інтересів", – сказав Трамп.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що якщо його переоберуть на посаду президента США, то він нібито зможе завершити війну в Україні за 24 години.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на таку заяву і запросив колишнього американського президента приїхати до України.
"Я запрошую Трампа, якщо він зможе приїхати сюди, мені знадобиться 24 хвилини, щоб пояснити йому, що він не може керувати цією війною", – сказав Зеленський.
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