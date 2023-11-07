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"Нас поженуть на країни Балтії": боєць ЗСУ пояснив, що буде в разі перемоги РФ

Анна Ярославська
7 листопада 2023, 10:16
Захід поставлятиме зброю, оскільки для них це дуже вигідні інвестиції, вважає Євген Карась.
Євген Карась, ВСУ
Євген Карась пояснив, чому Захід не допустить поразки України на війні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Західні партнери продовжуватимуть постачати Україні озброєння. В іншому випадку ЗСУ буде нічим воювати, що призведе до поразки у війні, а згодом і до загрози з боку РФ для країн Заходу. Про це сказав в інтерв'ю ТСН український громадський активіст, лідер громадської організації С14, заступник командира 14-го окремого полку ЗСУ Євген Карась.

За його словами, в Україні є деякі системи вогневого ураження, які стоять на базах, тому що немає снарядів.

"Ми дістаємо деякі системи через Південну Америку, через Болгарію. Але снарядів не вистачає, тому що їх у світі вичерпна кількість", - сказав він.

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Карась вважає, що Захід постачатиме зброю, оскільки для них це дуже вигідні інвестиції.

"Жоден американський солдат не загинув, а ЗСУ знищують одну з топових загроз американській політиці. Вони вже виграють економічно, по сланцевому газу, по ринках зброї. Туди заходить Захід", - пояснив військовий.

На думку Карася, західні партнери не відмовляться від поставок зброї Україні та не допустять поразки ЗСУ на війні.

"Якщо окупують нас, і це треба розуміти всім нашим глядачам, нас тоді поженуть всіх як Шторм-Z. Всіх, киян, черкащан, жителів Рівного поженуть як гарматне м'ясо. Вони це вміють робити ( ... ) Поженуть в атаку на країни Балтії, на Польщу. Тому Захід не може нас здати, тому що він (Захід – ред.) буде наступним", — додав військовий ЗСУ.

Стаття Залужного для The Economist

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зараз патова для України.

"Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче", - сказав глава держави.

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війна в Україні ЗСУ Євген Карась новини України війна Росії та України
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