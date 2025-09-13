Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

Кремлівський диктатор, схоже, одержимий темою старіння і навіть залучив до її дослідження свою дочку.

До дослідження старіння залучена і дочка диктатора / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

В Росії виділяють сотні мільйонів рублів на дослідження старіння

Один із проєктів з дослідження старіння курує дочка Путіна

Поки росіяни живуть у постійних злиднях, кремлівський диктатор Володимир Путін витрачає десятки мільйонів рублів на те, щоб досліджувати боротьбу зі старінням.

Російські ЗМІ провели розслідування і з'ясувалося, що у 2021-2025 роках Російський науковий фонд підтримав аж 43 проєкти у галузі фундаментальної медицини, пов'язаних зі старінням. Варто зазначити, що у період з 2016 по 2020 рік подібних досліджень було у 6 разів менше.

Скільки Росія витрачає на боротьбу зі старінням

У 2025 році розмір грантів за основною програмою становить 4-7 мільйонів рублів, тоді як ще у 2017 році платили 3-6 мільйонів. Таким чином фінансування РНФ проєктів, що пов'язані зі старінням, могло зрости з 21 до 172 мільйонів.

Журналісти зауважили, що оцінки були проведені за мінімальними показниками, тому різниця може бути ще більшою.

Як задіяна у проєктах дочка Путіна

У цьому році фінансування отримав проєкт під назвою "Регуляція процесів відновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини".

Керує ним Марія Воронцова, яку називають старшою дочкою Путіна. Воронцова отримала грант, ймовірно, розміром до 30 мільйонів, за програмою фінансування наукових лабораторій світового рівня, хоча затребуваність її дослідження значно нижча за індексом Хірша, ніж в інших учасників конкурсу.

За Путіним не вперше помічають цікавість до теми старіння

Главред писав, що під час зустрічі в Пекіні глава КНР Сі Цзіньпін з північнокорейським лідером Кім Чен Ином та лідером РФ Володимиром Путіним несподівано торкнулися теми майбутнього медицини та тривалості життя. Вони припустили, що у цьому столітті люди зможуть доживати до 150 років.

