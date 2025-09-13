Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

Анна Косик
13 вересня 2025, 13:02
103
Кремлівський диктатор, схоже, одержимий темою старіння і навіть залучив до її дослідження свою дочку.
Путин, Мария Воронцова
До дослідження старіння залучена і дочка диктатора / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • В Росії виділяють сотні мільйонів рублів на дослідження старіння
  • Один із проєктів з дослідження старіння курує дочка Путіна

Поки росіяни живуть у постійних злиднях, кремлівський диктатор Володимир Путін витрачає десятки мільйонів рублів на те, щоб досліджувати боротьбу зі старінням.

Російські ЗМІ провели розслідування і з'ясувалося, що у 2021-2025 роках Російський науковий фонд підтримав аж 43 проєкти у галузі фундаментальної медицини, пов'язаних зі старінням. Варто зазначити, що у період з 2016 по 2020 рік подібних досліджень було у 6 разів менше.

відео дня

Скільки Росія витрачає на боротьбу зі старінням

У 2025 році розмір грантів за основною програмою становить 4-7 мільйонів рублів, тоді як ще у 2017 році платили 3-6 мільйонів. Таким чином фінансування РНФ проєктів, що пов'язані зі старінням, могло зрости з 21 до 172 мільйонів.

Журналісти зауважили, що оцінки були проведені за мінімальними показниками, тому різниця може бути ще більшою.

Як задіяна у проєктах дочка Путіна

У цьому році фінансування отримав проєкт під назвою "Регуляція процесів відновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров'я та активного довголіття людини".

Керує ним Марія Воронцова, яку називають старшою дочкою Путіна. Воронцова отримала грант, ймовірно, розміром до 30 мільйонів, за програмою фінансування наукових лабораторій світового рівня, хоча затребуваність її дослідження значно нижча за індексом Хірша, ніж в інших учасників конкурсу.

За Путіним не вперше помічають цікавість до теми старіння

Главред писав, що під час зустрічі в Пекіні глава КНР Сі Цзіньпін з північнокорейським лідером Кім Чен Ином та лідером РФ Володимиром Путіним несподівано торкнулися теми майбутнього медицини та тривалості життя. Вони припустили, що у цьому столітті люди зможуть доживати до 150 років.

Таємниці особистого життя Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що колишня дружина кремлівського злочинця Людмила стала першою жертвою його диктаторського режиму. Однак навіть після розлучення з очільником Кремля вона продовжує отримувати великі кошти з російського бюджету за мовчання та життя у "золотій клітці".

Нещодавно також Єлизавета Кривоногих, яка вважається ймовірною позашлюбною дочкою кремлівського диктатора Володимира Путіна, заявила, що виступає проти війни країни-агресорки Росії проти України.

Напередодні стало відомо, що особисте життя Володимира Путіна Кремль увесь час намагався тримати під сімома замками. Але ЗМІ дізналися про один епізод з життя Путіна, який спричинив серйозну сварку в його оточенні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Володимир Путін Путін новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:55Україна
Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:40Світ
Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

10:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

Останні новини

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

12:12

Гороскоп Таро на завтра 14 вересня: Ракам - вірити в себе, Рибам - випробування

12:05

Ідеальний варіант сніданку, обіду, чи вечері: рецепт корисного хачапурі

11:57

Територіальні поступки України та завершення війни: в ЄС зробили важливу заяву

Реклама
11:52

Як правильно обрізати виноград, щоб він родив: проста схема для початківцівВідео

11:32

Українцям у Польщі обмежили допомогу: кому перестануть виплачувати кошти

11:31

Знову з колишнім чоловіком: Камалія шокувала возз'єднанням із Захуром

11:26

Сердечникам і гіпертонікам варто бути обережними: Землю накриває магнітна буря

10:40

На ньому лиця не було: ексдружина Розового зізналась, як викрила зраду на весіллі

10:30

Змінили риторику: ISW оцінили, що тепер кажуть про навчання "Захід-2025"

10:26

Як обрізати грушу, щоб плоди були великими та смачними: покрокове керівництво

10:00

Трамп намагається підготуватися до торгу з Путіним і відтягнути Лукашенка від Росії - Усов

09:57

Українців за кордоном можуть призвати до армії у ЄС: пояснення юриста

09:21

Росія перекидає елітні війська на Донеччину: аналітик назвав причину

09:16

Знову майорить синьо-жовтий: ЗСУ звільнили важливе село на межах двох областей

Реклама
09:02

Які дерева можуть обернутися бідою: що не варто садити біля будинку

08:18

На Камчатці стався потужний землетрус: росіяни б'ють на сполох

08:10

Ось про що на Алясці Путін домовився з ТрампомПогляд

07:34

"Війна має припинитися": у США заявили, що готові захищати території НАТО

07:10

Де три відмінності між офісними працівниками: лише найуважніші їх помітять

06:10

У Заходу є два сценарії, як зупинити ПутінаПогляд

05:45

До трьох знаків зодіаку гроші поллються рікою: хто розбагатіє до кінця вересня

05:13

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

04:30

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

04:02

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

03:37

Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

03:30

Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

02:40

Початок нового рівня: чотирьох знаків зодіаку чекає трансформація 13 вересня

01:45

Опора, джерело сили та натхнення: чотири найсімейніші знаки зодіаку

01:18

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

00:33

В Україні створили 4-тонний дрон Bufalo: як його використовуватимуть

12 вересня, п'ятниця
23:43

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep StateВідео

23:21

Жінці заборонили годувати голубів біля будинку: у чому причина

22:18

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

22:17

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Реклама
21:44

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

21:34

НАТО починає нову військову операцію після атаки на Польщу

21:32

"Кінцева зупинка": Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину

21:23

Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано, - Зеленський

21:17

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгимВідео

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти