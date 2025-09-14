Рус
Учені знайшли на Землі новий острів: у NASA дізналися, де і як він з'явився

Олексій Тесля
14 вересня 2025, 04:30
NASA пов'язує зміни зі швидким глобальним потеплінням, спричиненим людською діяльністю.
Невелика ділянка суші площею близько 5 квадратних кілометрів, відома як Проу-Ноб на Алясці, раніше перебувала в самому серці льодовика Алсек, будучи повністю оточеною масивами льоду.

Сьогодні, як повідомляє NASA, він став повноцінним островом, повністю відрізаним від материка, пише Daily Mail.

Супутникові дані підтверджують зміни

Знімки, отримані з американського супутника Landsat 8 у серпні, зафіксували повне зникнення льодового "кільця", що оточувало Проу-Ноб. За даними NASA Earth Observatory, процес перетворення цієї гори на острів, імовірно, стався в період з 13 липня по 6 серпня.

Головна причина - прискорене потепління

NASA пов'язує ці зміни зі швидким глобальним потеплінням, спричиненим людською діяльністю. Як пояснює науковий автор Ліндсі Доерман, прибережні райони південно-східної Аляски швидко втрачають крижаний покрив, поступаючись місцем воді.

Історична перспектива: від нунатака до острова

Навіть у 1960-х роках, коли проводили аерофотозйомку, Проу-Ноб усе ще вважали нунатаком - горою, що виступає з льодовикового покриву. Однак із часом, через зростання концентрації парникових газів і підвищення глобальних температур, лід почав стрімко відступати.

У 1984 році супутник Landsat 5 зафіксував, що західний край льодовика вже стикається з озером, а до 1990-х років його північний рукав відокремився від невеликого острівця. З 2018 року відступ льоду різко прискорився, і тепер гора виявилася повністю оточена водою.

Озера на місці льоду, що тане

Доерман додала, що льодовики в цьому регіоні продовжують стоншуватися, на їхніх кордонах з'являються озера з талої води, що тільки прискорює руйнування льодового покриву. Це ще одне наочне свідчення стрімких змін, що відбуваються в кліматичній системі планети.

Зміна клімату: що кажуть учені

Останніми роками в Україні дедалі виразніше проявляються ознаки кліматичних змін. Основним чинником цих змін учені називають глобальне потепління, спричинене збільшенням кількості парникових газів в атмосфері.

Викиди вуглекислого газу (CO₂), що виникають унаслідок спалювання вугілля, нафти і газу, вирубки лісів і роботи промислових підприємств, посилюють парниковий ефект - явище, за якого тепло утримується в атмосфері і порушує природний кліматичний баланс.

Раніше Главред писав про те, що люті зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що викликало зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б'є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

наука клімат Аляска
