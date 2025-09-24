Рус
Бережіть слух - врятуєте пам'ять: нове несподіване дослідження вчених

Олексій Тесля
24 вересня 2025
Існує дедалі більше доказів того, що своєчасна корекція слуху може сповільнити прогресування когнітивного зниження.
деменція
Що може сприяти деменції / Колаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/Kor_el_ya

Ви дізнаєтеся:

  • Приблизно кожна п'ята людина старше 50 років стикається з легкими когнітивними порушеннями
  • Дедалі більше уваги приділяється супутнім станам хвороби, таким як погіршення слуху

Хвороба Альцгеймера вважається найпоширенішою формою деменції. Це неврологічне захворювання руйнує клітини головного мозку, з часом порушуючи пам'ять, мислення, мовлення та поведінку.

Це недуга з важкими наслідками не тільки для самого пацієнта, а й для його близьких. Нещодавні наукові дослідження вказують на зв'язок між когнітивними порушеннями та зниженням слуху, пише Express.

відео дня

За різними оцінками, приблизно кожна п'ята людина, старша за 50 років, стикається з легкими когнітивними порушеннями (ЛКН) - станом, що вже виходить за межі природного старіння і може перейти в деменцію.

Хоча вік і спадковість залишаються ключовими факторами ризику, що не піддаються зміні, дедалі більше уваги приділяється супутнім станам, таким як погіршення слуху. Більшість людей із деменцією або ЛКН також страждають на різні форми втрати слуху.

З віком і збільшенням тривалості життя зростає і кількість людей, які одночасно стикаються з порушеннями слуху та когнітивними розладами.

Сьогодні існує дедалі більше доказів того, що своєчасна корекція слуху - наприклад, за допомогою слухових апаратів - може сповільнити прогресування когнітивного зниження, особливо в тих, хто перебуває в групі ризику.

А для людей, які вже живуть із деменцією або ЛКН, відновлення слуху сприяє поліпшенню спілкування, знижує соціальну ізоляцію і позитивно впливає на загальну якість життя.

Турбота про слух здатна принести відчутні поліпшення в повсякденному житті. Для багатьох повернення можливості повноцінно чути стає переломним моментом.

Використання сучасних слухових технологій дійсно може змінити стан і загальне самопочуття людини на краще.

При цьому, зв'язок між деменцією і втратою слуху продовжує активно вивчатися. Національна благодійна організація RNID, що надає допомогу людям з порушеннями слуху, підтримує дослідження в цій галузі. Їхня мета - поглибити розуміння взаємозв'язку і розробити ефективніші методи діагностики та терапії обох проблем.

Чим замінити окуляри для читання: відповідь учених

Дослідники з'ясували, що регулярне використання спеціальних очних крапель протягом дня може значно поліпшити короткозорість і навіть стати альтернативою окулярам.

За результатами експерименту, ефект від застосування зберігається на кілька років. Люди, які брали участь у дослідженні, змогли читати на 2-3 рядки нижче за таблицею Егера - без будь-якої корекції зору за допомогою окулярів.

Раніше повідомлялося про те, кому судилося прожити понад 100 років. Коротка лінія життя на руці - про що попереджають хіроманти.

Як повідомляв Главред, раніше зазначалося, які 4 імені є довгожителями. Щасливчики і володарі унікальної життєвої долі.

Про джерело: Express.co.uk

Express.co.uk — це британський новинний вебсайт, пов’язаний із газетою Daily Express, яка є однією з найстаріших таблоїдних газет у Великій Британії. Сайт належить до медіакомпанії Reach PLC, яка також володіє іншими популярними виданнями, такими як Daily Mirror та Daily Star.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука хвороба Альцгеймера деменція
Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

Чоловік купив у секонд-хенді куртку і перевірив кишені: знахідка здивувала

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Штраф до 25 тисяч доларів, або в'язниця: чому в Канаді не можна збирати гриби

Штраф до 25 тисяч доларів, або в'язниця: чому в Канаді не можна збирати гриби

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

Китайський гороскоп на завтра 24 вересня: Драконам - небезпека, Козлам - помилки

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

