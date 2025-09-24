Бережіть слух - врятуєте пам'ять: нове несподіване дослідження вчених

Існує дедалі більше доказів того, що своєчасна корекція слуху може сповільнити прогресування когнітивного зниження.

Приблизно кожна п'ята людина старше 50 років стикається з легкими когнітивними порушеннями

Дедалі більше уваги приділяється супутнім станам хвороби, таким як погіршення слуху

Хвороба Альцгеймера вважається найпоширенішою формою деменції. Це неврологічне захворювання руйнує клітини головного мозку, з часом порушуючи пам'ять, мислення, мовлення та поведінку.

Це недуга з важкими наслідками не тільки для самого пацієнта, а й для його близьких. Нещодавні наукові дослідження вказують на зв'язок між когнітивними порушеннями та зниженням слуху, пише Express.

За різними оцінками, приблизно кожна п'ята людина, старша за 50 років, стикається з легкими когнітивними порушеннями (ЛКН) - станом, що вже виходить за межі природного старіння і може перейти в деменцію.

Хоча вік і спадковість залишаються ключовими факторами ризику, що не піддаються зміні, дедалі більше уваги приділяється супутнім станам, таким як погіршення слуху. Більшість людей із деменцією або ЛКН також страждають на різні форми втрати слуху.

З віком і збільшенням тривалості життя зростає і кількість людей, які одночасно стикаються з порушеннями слуху та когнітивними розладами.

Сьогодні існує дедалі більше доказів того, що своєчасна корекція слуху - наприклад, за допомогою слухових апаратів - може сповільнити прогресування когнітивного зниження, особливо в тих, хто перебуває в групі ризику.

А для людей, які вже живуть із деменцією або ЛКН, відновлення слуху сприяє поліпшенню спілкування, знижує соціальну ізоляцію і позитивно впливає на загальну якість життя.

Турбота про слух здатна принести відчутні поліпшення в повсякденному житті. Для багатьох повернення можливості повноцінно чути стає переломним моментом.

Використання сучасних слухових технологій дійсно може змінити стан і загальне самопочуття людини на краще.

При цьому, зв'язок між деменцією і втратою слуху продовжує активно вивчатися. Національна благодійна організація RNID, що надає допомогу людям з порушеннями слуху, підтримує дослідження в цій галузі. Їхня мета - поглибити розуміння взаємозв'язку і розробити ефективніші методи діагностики та терапії обох проблем.

