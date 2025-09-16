Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

Ви дізнаєтеся:
Учені виявили, що застосування очних крапель кілька разів на день здатне помітно поліпшити зір зблизька і може замінити окуляри.
При цьому ефект зберігається протягом кількох років, пише Daily Mail.
Дослідження показало, що такі краплі дають змогу людям бачити на 2-3 рядки краще під час перевірки зору за таблицею Егера - без окулярів.
Що містять краплі
До складу препарату входять:
- Пілокарпін - активна речовина, яка звужує зіницю і підсилює роботу циліарного м'яза, що відповідає за фокусування на близьких об'єктах.
- Диклофенак - компонент, що зменшує запалення і дискомфорт, які можуть виникати при застосуванні пілокарпіну.
Схема застосування
Пацієнти використовували краплі двічі на день - вранці та через шість годин. За необхідності дозволялася додаткова третя доза для підвищення комфорту та гостроти зору.
Результати дослідження
У дослідженні брали участь 766 осіб, які страждають на пресбіопію - вікове зниження здатності бачити зблизька. Уже через годину після першого застосування крапель спостерігалося поліпшення, а ефект зберігався протягом двох років.
Альтернатива окулярам
Експерти підкреслюють: такий метод може стати ефективною і доступною альтернативою окулярам для читання або хірургічним втручанням.
Як впоратися із запотіванням окулярів: поради експертів
З настанням холодів багато хто стикається з типовою проблемою - запітнілі лінзи окулярів при переході з холоду в тепло. Однак існує кілька простих народних способів, які допоможуть впоратися з цією незручністю.
- Шампунь: нанесіть краплю звичайного шампуню на сухі лінзи, рівномірно розподіліть і ретельно відполіруйте м'якою тканиною. Це створює тонку плівку, яка запобігає запотіванню.
- Мило: підійде і звичайне тверде мило: злегка натріть ним лінзи, а потім акуратно відполіруйте. Мильний наліт діє як бар'єр проти вологи.
- Гліцерин: цей засіб утворює невидиму захисну плівку. Просто нанесіть невелику кількість гліцерину на лінзи і відполіруйте. Він підходить і для металевих, і для пластикових оправ.
- Рідке мило: використовується за тим самим принципом, що й гліцерин: наноситься, розподіляється і полірується до прозорості. Важливо, щоб засіб був кімнатної температури.
Раніше було названо ідеальний засіб від запотівання окулярів. Прості та ефективні засоби для боротьби із запотіванням окулярів і автомобільного скла: дієві поради, які допоможуть подолати цю незручність.
Нагадаємо, Главред раніше писав про те, чому надягати чужі окуляри не можна. Надягання чужих окулярів може призвести до негативних наслідків.
