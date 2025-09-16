Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

Олексій Тесля
16 вересня 2025, 02:06
25
Дослідження показало, що особливі краплі дають змогу людям бачити на 2-3 рядки краще в спеціальній таблиці.
очки
Знайдено альтернативу окулярам / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Hinnerwaeldler, Pixabay/DariuszSankowski

Ви дізнаєтеся:

  • Пілокарпін - активна речовина, яка звужує зіницю і посилює роботу циліарного м'яза
  • Після застосування крапель спостерігалося поліпшення, а ефект зберігався протягом двох років

Учені виявили, що застосування очних крапель кілька разів на день здатне помітно поліпшити зір зблизька і може замінити окуляри.

При цьому ефект зберігається протягом кількох років, пише Daily Mail.

відео дня

Дослідження показало, що такі краплі дають змогу людям бачити на 2-3 рядки краще під час перевірки зору за таблицею Егера - без окулярів.

Що містять краплі

До складу препарату входять:

  • Пілокарпін - активна речовина, яка звужує зіницю і підсилює роботу циліарного м'яза, що відповідає за фокусування на близьких об'єктах.
  • Диклофенак - компонент, що зменшує запалення і дискомфорт, які можуть виникати при застосуванні пілокарпіну.

Схема застосування

Пацієнти використовували краплі двічі на день - вранці та через шість годин. За необхідності дозволялася додаткова третя доза для підвищення комфорту та гостроти зору.

Результати дослідження

У дослідженні брали участь 766 осіб, які страждають на пресбіопію - вікове зниження здатності бачити зблизька. Уже через годину після першого застосування крапель спостерігалося поліпшення, а ефект зберігався протягом двох років.

Альтернатива окулярам

Експерти підкреслюють: такий метод може стати ефективною і доступною альтернативою окулярам для читання або хірургічним втручанням.

Як впоратися із запотіванням окулярів: поради експертів

З настанням холодів багато хто стикається з типовою проблемою - запітнілі лінзи окулярів при переході з холоду в тепло. Однак існує кілька простих народних способів, які допоможуть впоратися з цією незручністю.

  • Шампунь: нанесіть краплю звичайного шампуню на сухі лінзи, рівномірно розподіліть і ретельно відполіруйте м'якою тканиною. Це створює тонку плівку, яка запобігає запотіванню.
  • Мило: підійде і звичайне тверде мило: злегка натріть ним лінзи, а потім акуратно відполіруйте. Мильний наліт діє як бар'єр проти вологи.
  • Гліцерин: цей засіб утворює невидиму захисну плівку. Просто нанесіть невелику кількість гліцерину на лінзи і відполіруйте. Він підходить і для металевих, і для пластикових оправ.
  • Рідке мило: використовується за тим самим принципом, що й гліцерин: наноситься, розподіляється і полірується до прозорості. Важливо, щоб засіб був кімнатної температури.

Раніше було названо ідеальний засіб від запотівання окулярів. Прості та ефективні засоби для боротьби із запотіванням окулярів і автомобільного скла: дієві поради, які допоможуть подолати цю незручність.

Нагадаємо, Главред раніше писав про те, чому надягати чужі окуляри не можна. Надягання чужих окулярів може призвести до негативних наслідків.

Більше новин:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалих

Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалих

01:07Війна
Найближчим часом підвищиться активність штурмів: DeepState назвало ще один гарячий напямок

Найближчим часом підвищиться активність штурмів: DeepState назвало ще один гарячий напямок

00:40Фронт
Гра Лукашенка: експерт розповів, як "Захід-2025" може стати його "планом Б"

Гра Лукашенка: експерт розповів, як "Захід-2025" може стати його "планом Б"

00:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Найсильніший шторм накрив країну: Україна під атакою 5-бальної магнітної бурі

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

Які п’ять слів заховано на малюнку: треба бути "генієм загадок", щоб дати відповідь

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Повторила долю Кіркорова: з Анною Asti сталася біда

Останні новини

03:30

Китай - не альтруїст: експерт сказав, чим РФ заплатить за допомогу КНР

02:55

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

02:06

Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

01:36

Вони з’явилися вдруге за багато років: у Чорнобилі зафіксували рідкісних кажанів

01:30

"Був дикий біль": Анна Заворотнюк перенесла серйозну операцію

Рішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапкуРішення про завершення війни ухвалюватиме не Кремль: Пендзин – про те, хто поставить крапку
01:07

Окупанти атакували Запоріжжя: в ОВА розповіли про руйнування та постраждалихФотоВідео

00:40

Найближчим часом підвищиться активність штурмів: DeepState назвало ще один гарячий напямок

00:04

Гра Лукашенка: експерт розповів, як "Захід-2025" може стати його "планом Б"

15 вересня, понеділок
23:04

Скандал з допінгом Мудрика: як корова може скоротити термін дискваліфікації

Реклама
23:01

Чому цього дня обов'язково потрібно попаритися: суворі прикмети 16 вересня

21:53

"Навіть елітні підрозділи не змогли зупинити тиск": як ЗСУ заганяють ворога в пастку

21:39

Путін може ліквідувати Лукашенка: названо ймовірний спосіб і головну умовуВідео

21:30

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

21:01

Розумний хід перед зимою: простий спосіб знизити рахунки за комуналку

20:59

Коли обрізати троянди восени в Україні: найкращий часВідео

20:55

Приховує корисну функцію: як одна кнопка в авто робить керування легшим

20:45

Гороскоп на сьогодні 16 вересня: Близнюкам - серйозна сварка, Ракам - знайомство

20:42

1+1 media відзначила рекламодавців премією Pluses Partners Awards 2025 новини компанії

20:26

"Ось зброя, ось ворог": відомий співак розповів, у якому разі вирушить на фронт

20:20

Україну накриває похолодання: де температура повітря опуститься до +8 градусів

Реклама
20:01

Панківку звільнено: ЗСУ просуваються між Костянтинівкою та Покровськом

19:48

50 мільярдів нададуть партнери: уряд схвалив держбюджет на 2026 рік

19:34

Бомби РФ вдарили по центру: у Краматорську раптово зросла кількість постраждалихФото

19:25

"У тьоті вже вік": Даша Квіткова опинилася в лікарні

19:13

Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз міністра фінансів

19:10

Трамп крутиться як вуж на сковорідці через санкції проти РФПогляд

18:45

Позбавтеся "зайвого" восени: як правильно обрізати ожину, щоб вона не замерзла

18:44

Одна трагічна подія все змінила: коли українки вперше одягнули штаниВідео

18:42

Зачистка росіян на сході: генерал розповів про ліквідацію прориву РФ

18:32

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

18:27

У двох містах України прогриміли потужні вибухи, є загиблі - поліція

18:16

В України вже є дрони-перехоплювачі для збиття "Шахедів" - Паліса

18:14

Вмить зметуть зі столу: рецепт легендарного салату за 5 хвилин

18:10

На гачку - червонокнижний вид: стало відомо, звідки в Києві рідкісна риба

17:51

"Досвід гіркою ціною": Україна готова навчити Європу збивати дрони - Ігнат

17:40

Який колір одягу ви зазвичай носите: улюблені відтінки розкриють тип характеру

17:29

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровеннямВідео

17:10

Коридор затемнень: які 3 знаки зодіаку різко змінять свою долю

17:07

Шторм посилюється: Україна під впливом потужної магнітної бурі

16:59

"Нафтові санкції" від СБУ вийшли на новий рівень, - експерт про удари дронів по російським портам

Реклама
16:56

В банках України купують долар за новим курсом: скільки коштує валюта

16:51

Чи зможуть росіяни окупувати Куп'янськ: командир полку "Ахіллес" відповів

16:38

У Землі з'явився ще один Місяць - відкриття астрономів може змінити світ

16:34

На чотирикласників в Україні чекає ЗНО: школярів перевірять по-новому

16:34

Довго терти не потрібно: домашній засіб, який швидко змиє весь жовтий налітВідео

16:22

"Це не те, що може зупинити війну": економіст сказав, на що Україні варто звернути увагу

16:21

"Наш Джекічанчик": Леся Нікітюк зробила коментар про батьківство її партнера

16:18

Морально не вивозив: зірка "МастерШеф" звернувся до українців з ПрагиВідео

16:01

Україні може загрожувати нове вторгнення: ЗМІ розкрили цинічний задум Путіна

15:37

За ігнорування – штраф: водіїв попередили про новий важливий знак на дорогах

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти