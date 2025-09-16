Прорив у медицині: краплі замінюють окуляри для читання і покращують зір надовго

Дослідження показало, що особливі краплі дають змогу людям бачити на 2-3 рядки краще в спеціальній таблиці.

Ви дізнаєтеся:

Пілокарпін - активна речовина, яка звужує зіницю і посилює роботу циліарного м'яза

Після застосування крапель спостерігалося поліпшення, а ефект зберігався протягом двох років

Учені виявили, що застосування очних крапель кілька разів на день здатне помітно поліпшити зір зблизька і може замінити окуляри.

При цьому ефект зберігається протягом кількох років, пише Daily Mail.

Дослідження показало, що такі краплі дають змогу людям бачити на 2-3 рядки краще під час перевірки зору за таблицею Егера - без окулярів.

Що містять краплі

До складу препарату входять:

Пілокарпін - активна речовина, яка звужує зіницю і підсилює роботу циліарного м'яза, що відповідає за фокусування на близьких об'єктах.

Диклофенак - компонент, що зменшує запалення і дискомфорт, які можуть виникати при застосуванні пілокарпіну.

Схема застосування

Пацієнти використовували краплі двічі на день - вранці та через шість годин. За необхідності дозволялася додаткова третя доза для підвищення комфорту та гостроти зору.

Результати дослідження

У дослідженні брали участь 766 осіб, які страждають на пресбіопію - вікове зниження здатності бачити зблизька. Уже через годину після першого застосування крапель спостерігалося поліпшення, а ефект зберігався протягом двох років.

Альтернатива окулярам

Експерти підкреслюють: такий метод може стати ефективною і доступною альтернативою окулярам для читання або хірургічним втручанням.

Як впоратися із запотіванням окулярів: поради експертів

З настанням холодів багато хто стикається з типовою проблемою - запітнілі лінзи окулярів при переході з холоду в тепло. Однак існує кілька простих народних способів, які допоможуть впоратися з цією незручністю.

Шампунь: нанесіть краплю звичайного шампуню на сухі лінзи, рівномірно розподіліть і ретельно відполіруйте м'якою тканиною. Це створює тонку плівку, яка запобігає запотіванню.

Мило: підійде і звичайне тверде мило: злегка натріть ним лінзи, а потім акуратно відполіруйте. Мильний наліт діє як бар'єр проти вологи.

Гліцерин: цей засіб утворює невидиму захисну плівку. Просто нанесіть невелику кількість гліцерину на лінзи і відполіруйте. Він підходить і для металевих, і для пластикових оправ.

Рідке мило: використовується за тим самим принципом, що й гліцерин: наноситься, розподіляється і полірується до прозорості. Важливо, щоб засіб був кімнатної температури.

Раніше було названо ідеальний засіб від запотівання окулярів. Прості та ефективні засоби для боротьби із запотіванням окулярів і автомобільного скла: дієві поради, які допоможуть подолати цю незручність.

Нагадаємо, Главред раніше писав про те, чому надягати чужі окуляри не можна. Надягання чужих окулярів може призвести до негативних наслідків.

