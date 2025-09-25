Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль: програма кіноогляду

Віталій Кірсанов
25 вересня 2025, 14:55
110
Протягом 11 днів глядачі ОМКФ зможуть подивитися 113 фільмів, з яких 104 повнометражних, у 18 програмах.
У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль
У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль / колаж: Главред, фото: new.oiff.com.ua

Коротко:

  • Важливою частиною кінофестивалю стануть освітні заходи
  • Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня

У Києві в концертно-виставковому центрі "Парковий" відбулася церемонія урочистого відкриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю.

Кінофестиваль відкрився хвилиною мовчання в пам'ять за всіма загиблими внаслідок військової агресії РФ проти України. Відкрила 16 ОМКФ його президент, Вікторія Тігіпко.

відео дня

"Українське кіно сьогодні стало голосом правди і стійкості. Наші перемоги на міжнародних фестивалях доводять: воно впізнаване і потрібне світу. Це кіно про резилієнс - здатність вистояти і говорити правду тоді, коли важко. Сила, креатив, натхнення, стійкість - це основа нашого культурного ДНК", - наголосила вона.

Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня, покази та індустріальні події відбуватимуться в кінотеатрі "Жовтень", кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) та в Будинку архітектора.

Протягом 11 днів глядачі ОМКФ зможуть переглянути 113 фільмів, з яких 104 повнометражних, у 18 програмах. Конкурсні програми фестивалю - Національний документальний конкурс та Європейський конкурс, що представляють нові імена та актуальні теми сучасного кіно. Крім конкурсних секцій, передбачені тематичні програми "Фокус на Польщу", "Німецький акцент", "Найкраще з Європи", "Гала-прем'єри", "Фестиваль фестивалів", "Людська комедія", "Дружніми очима" та багато інших. Вони дають змогу побачити різні обличчя українського та світового кінематографа.

Важливою частиною кінофестивалю є освітні заходи: панельні дискусії, зустрічі з режисерами, Q&A після показів, майстер-класи та презентації, що відкривають глядачам залаштунки кіновиробництва та актуальні тенденції індустрії.

Церемонія закриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 3 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".

Новини кіно:

Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.

Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.

Вас може зацікавити:

Одеський міжнародний кінофестиваль

Одеський міжнародний кінофестиваль - щорічний кінофестиваль. Уперше відбувся 16-24 липня 2010 року.

Перші два роки фестиваль позиціонував себе, як фестиваль фільмів з особливим почуттям гумору. Починаючи з 2012 року фестиваль розширив спрямованість і заявив про себе, як фестиваль арт-мейнстріму: кіно високого художнього рівня, розраховане на широку аудиторію.

З 2016 року конкурсна програма складається з трьох повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів, Українська національна конкурсна програма та Конкурс європейських документальних фільмів.

Організатори кіноподії поставили перед собою амбітні цілі: перетворити його на один із головних кінофорумів Східної Європи, називаючи Одеський кінофестиваль "східноєвропейськими Каннами".

Головним призом фестивалю є статуетка "Золотий Дюк" - оновлена версія однойменного призу, створеного відомим одеським скульптором Михайлом Ревою для колись резонансного кінофестивалю "Золотий Дюк", який відбувся в Одесі 1988 року.

Перші два роки головний приз Одеського кінофестивалю вручався на основі рішення журі. Починаючи з 2012 року Гран-прі Одеського кінофестивалю вручається за підсумками глядацького голосування.

У 2023 році через російське вторгнення в Україну фестиваль пройшов у Чернівцях. У 2024 році фестиваль відбувся в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Одеський кинофестиваль новини шоу бізнесу новини кіно
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокації

РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокації

15:57Світ
Окупанти атакували Чернігів, під ударом критична інфраструктура - деталі

Окупанти атакували Чернігів, під ударом критична інфраструктура - деталі

15:12Україна
Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною - ЗМІ розкрили деталі

Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною - ЗМІ розкрили деталі

15:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Чому Путін почав повномасштабну війну проти України - названо реальну причину

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - прорив

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - прорив

Останні новини

16:43

Вікна перестануть запотівати: один побутовий засіб врятує авто від конденсату

16:22

Чому коти труться об голову господаря - з'явилось несподіване поясненняВідео

16:08

Джамала запросила на Нацвідбір відому українську співачку - що вона відповіла

15:57

РФ може щось готувати на 7 жовтня: Світан попередив про нові провокаціїВідео

15:51

Птахи атакують людей: дівчина змушена вішати білизну у дворі в шоломі, рятуючись від сорок

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
15:27

"Тиха Нава": завершилися зйомки детективного трилера з Олександром Рудинським

15:20

Страховий стаж під загрозою: як не втратити роки роботи та зберегти пенсію

15:15

Золото, а не рецепт: як приготувати ідеальну картоплю в духовціВідео

15:12

Окупанти атакували Чернігів, під ударом критична інфраструктура - деталі

Реклама
15:09

Польща готується збивати російські цілі в небі над Україною - ЗМІ розкрили деталі

15:03

Чи походять ваші предки з Волині: прізвище вкаже на особливе коріння всього родуВідео

14:55

У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль: програма кіноогляду

14:32

"Однозначно непросто": Нікітюк розповіла правду про стосунки з коханим

14:18

Загроза ядерної війни: названо "спусковий гачок" для КремляВідео

14:12

На зло Пугачовій: Кіркоров показово закрутив роман із відомою співачкоюВідео

14:09

Війна проти НАТО – не головна ціль: відомо, про що дійсно мріє ПутінВідео

13:54

Складна загадка на уважність: лише найрозумніші побачать 95 на картинці

13:52

Як відростити густе волосся: секрет в олії

13:47

Чому 26 вересня не можна багато працювати: яке церковне свято

13:21

Європа "зачиняє двері" для українських біженців: кому доведеться повернутися додому

Реклама
12:58

Заморозки накриють низку областей: де варто готуватися до похолодання

12:45

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський сказав, що дозволив ТрампВідео

12:42

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

12:39

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відеоВідео

12:32

Загадка тисячоліття: археологи наблизилися до відкриття Едемського саду

12:25

Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

12:08

Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

12:00

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВідео

11:59

Чи можна давати речі після заходу сонця: священник відповівВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

11:45

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року

11:36

Затхла шафа - не вирок: ефективні способи повернути свіжістьВідео

11:36

Гірше за будь-який кошмар: жінка описала те, що побачила в пеклі після смертіВідео

10:53

Гороскоп на жовтень 2025: Терезам - найкращий місяць у році, Рибам - нові можливості

10:31

Атестація після початкової школи: розкрито деталі ДПА для четвертокласників

10:27

Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробитиВідео

10:12

Зірка "Усі жінки - відьми" опинилася на операційному столі - що сталося

10:08

Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

09:59

Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

09:35

Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

09:24

Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа

09:20

Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 вересня (оновлюється)

08:54

Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини

08:43

РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару

08:26

Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

08:22

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:13

Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти