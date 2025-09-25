У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль: програма кіноогляду

Протягом 11 днів глядачі ОМКФ зможуть подивитися 113 фільмів, з яких 104 повнометражних, у 18 програмах.

У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль / колаж: Главред, фото: new.oiff.com.ua

Важливою частиною кінофестивалю стануть освітні заходи

Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня

У Києві в концертно-виставковому центрі "Парковий" відбулася церемонія урочистого відкриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю.

Кінофестиваль відкрився хвилиною мовчання в пам'ять за всіма загиблими внаслідок військової агресії РФ проти України. Відкрила 16 ОМКФ його президент, Вікторія Тігіпко.

"Українське кіно сьогодні стало голосом правди і стійкості. Наші перемоги на міжнародних фестивалях доводять: воно впізнаване і потрібне світу. Це кіно про резилієнс - здатність вистояти і говорити правду тоді, коли важко. Сила, креатив, натхнення, стійкість - це основа нашого культурного ДНК", - наголосила вона.

Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня, покази та індустріальні події відбуватимуться в кінотеатрі "Жовтень", кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) та в Будинку архітектора.

Протягом 11 днів глядачі ОМКФ зможуть переглянути 113 фільмів, з яких 104 повнометражних, у 18 програмах. Конкурсні програми фестивалю - Національний документальний конкурс та Європейський конкурс, що представляють нові імена та актуальні теми сучасного кіно. Крім конкурсних секцій, передбачені тематичні програми "Фокус на Польщу", "Німецький акцент", "Найкраще з Європи", "Гала-прем'єри", "Фестиваль фестивалів", "Людська комедія", "Дружніми очима" та багато інших. Вони дають змогу побачити різні обличчя українського та світового кінематографа.

Важливою частиною кінофестивалю є освітні заходи: панельні дискусії, зустрічі з режисерами, Q&A після показів, майстер-класи та презентації, що відкривають глядачам залаштунки кіновиробництва та актуальні тенденції індустрії.

Церемонія закриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 3 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".

Одеський міжнародний кінофестиваль Одеський міжнародний кінофестиваль - щорічний кінофестиваль. Уперше відбувся 16-24 липня 2010 року. Перші два роки фестиваль позиціонував себе, як фестиваль фільмів з особливим почуттям гумору. Починаючи з 2012 року фестиваль розширив спрямованість і заявив про себе, як фестиваль арт-мейнстріму: кіно високого художнього рівня, розраховане на широку аудиторію. З 2016 року конкурсна програма складається з трьох повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів, Українська національна конкурсна програма та Конкурс європейських документальних фільмів. Організатори кіноподії поставили перед собою амбітні цілі: перетворити його на один із головних кінофорумів Східної Європи, називаючи Одеський кінофестиваль "східноєвропейськими Каннами". Головним призом фестивалю є статуетка "Золотий Дюк" - оновлена версія однойменного призу, створеного відомим одеським скульптором Михайлом Ревою для колись резонансного кінофестивалю "Золотий Дюк", який відбувся в Одесі 1988 року. Перші два роки головний приз Одеського кінофестивалю вручався на основі рішення журі. Починаючи з 2012 року Гран-прі Одеського кінофестивалю вручається за підсумками глядацького голосування. У 2023 році через російське вторгнення в Україну фестиваль пройшов у Чернівцях. У 2024 році фестиваль відбувся в Києві.

