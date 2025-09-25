У Києві відкрився Одеський міжнародний кінофестиваль: програма кіноогляду

Коротко:
- Важливою частиною кінофестивалю стануть освітні заходи
- Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня
У Києві в концертно-виставковому центрі "Парковий" відбулася церемонія урочистого відкриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю.
Кінофестиваль відкрився хвилиною мовчання в пам'ять за всіма загиблими внаслідок військової агресії РФ проти України. Відкрила 16 ОМКФ його президент, Вікторія Тігіпко.
"Українське кіно сьогодні стало голосом правди і стійкості. Наші перемоги на міжнародних фестивалях доводять: воно впізнаване і потрібне світу. Це кіно про резилієнс - здатність вистояти і говорити правду тоді, коли важко. Сила, креатив, натхнення, стійкість - це основа нашого культурного ДНК", - наголосила вона.
Кінофестиваль триватиме до 4 жовтня, покази та індустріальні події відбуватимуться в кінотеатрі "Жовтень", кінотеатрі "Оскар" (ТРЦ Gulliver) та в Будинку архітектора.
Протягом 11 днів глядачі ОМКФ зможуть переглянути 113 фільмів, з яких 104 повнометражних, у 18 програмах. Конкурсні програми фестивалю - Національний документальний конкурс та Європейський конкурс, що представляють нові імена та актуальні теми сучасного кіно. Крім конкурсних секцій, передбачені тематичні програми "Фокус на Польщу", "Німецький акцент", "Найкраще з Європи", "Гала-прем'єри", "Фестиваль фестивалів", "Людська комедія", "Дружніми очима" та багато інших. Вони дають змогу побачити різні обличчя українського та світового кінематографа.
Важливою частиною кінофестивалю є освітні заходи: панельні дискусії, зустрічі з режисерами, Q&A після показів, майстер-класи та презентації, що відкривають глядачам залаштунки кіновиробництва та актуальні тенденції індустрії.
Церемонія закриття 16 Одеського міжнародного кінофестивалю відбудеться 3 жовтня в кінотеатрі "Жовтень".
Новини кіно:
Нещодавно на Netflix вийшов другий сезон "Венсдей", який вже став однією з головних прем'єр року і зібрав мільйони переглядів у перші дні. Шоуранери не зупинилися тільки на цьому й оголосили, що улюблений серіал отримає продовження у вигляді третього сезону. Але справжнім сюрпризом для фанатів став анонс нового спін-оффу серіалу "Венсдей", присвяченого одному з найхаризматичніших персонажів - Фестеру Аддамсу.
Голлівудський актор Двейн "Скеля" Джонсон здивував усіх своїм перевтіленням у новому фільмі "Нищівна машина" (The Smashing Machine). Заради ролі зірці довелося схуднути майже на 30 кг.
Вас може зацікавити:
- Хто зіграє Волан-де-морта: "Гаррі Поттер" від HBO кидає виклик Джоан Роулінг
- Шоу Джиммі Кіммела тепер знову буде в ефірі - деталі
- "Та плювати я хотіла": у Молдові заборонили радянську комедію, у РФ відреагували
Одеський міжнародний кінофестиваль
Одеський міжнародний кінофестиваль - щорічний кінофестиваль. Уперше відбувся 16-24 липня 2010 року.
Перші два роки фестиваль позиціонував себе, як фестиваль фільмів з особливим почуттям гумору. Починаючи з 2012 року фестиваль розширив спрямованість і заявив про себе, як фестиваль арт-мейнстріму: кіно високого художнього рівня, розраховане на широку аудиторію.
З 2016 року конкурсна програма складається з трьох повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма повнометражних фільмів, Українська національна конкурсна програма та Конкурс європейських документальних фільмів.
Організатори кіноподії поставили перед собою амбітні цілі: перетворити його на один із головних кінофорумів Східної Європи, називаючи Одеський кінофестиваль "східноєвропейськими Каннами".
Головним призом фестивалю є статуетка "Золотий Дюк" - оновлена версія однойменного призу, створеного відомим одеським скульптором Михайлом Ревою для колись резонансного кінофестивалю "Золотий Дюк", який відбувся в Одесі 1988 року.
Перші два роки головний приз Одеського кінофестивалю вручався на основі рішення журі. Починаючи з 2012 року Гран-прі Одеського кінофестивалю вручається за підсумками глядацького голосування.
У 2023 році через російське вторгнення в Україну фестиваль пройшов у Чернівцях. У 2024 році фестиваль відбувся в Києві.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред