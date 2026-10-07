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Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України: війна не закінчиться у 2026 році

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2026, 11:31
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Очікується, що ВВП України зросте лише на 1,5%, тоді як у попередній оцінці прогнозувалося зростання на 4%.
Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України
Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Активні бойові дії в Україні триватимуть протягом усього 2027 року
  • Раніше Світовий банк виходив з того, що війна завершиться до кінця 2026 року

Світовий банк суттєво переглянув у бік погіршення прогноз економічного зростання України на 2027 рік. Тепер очікується, що український ВВП збільшиться лише на 1,5%, тоді як у попередній оцінці прогнозувалося зростання на 4%.

Про це йдеться у звіті Світового банку "Економічний огляд Європи та Центральної Азії".

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Однією з головних причин перегляду прогнозу стало нове припущення фінансової організації про те, що активні бойові дії в Україні триватимуть протягом усього 2027 року. Раніше Світовий банк виходив з того, що війна завершиться до кінця 2026 року.

Додатковим фактором тиску на економіку стало посилення російських атак на критичну інфраструктуру України.

Згідно з оцінкою Світового банку, у 2026 році українська економіка зросте лише на 1,2%. Це буде найнижчий показник за останні чотири роки. У 2027 році темпи зростання дещо прискоряться - до 1,5 %, однак вони виявляться значно нижчими за попередні очікування.

При цьому на 2028 рік Світовий банк поки що прогнозує більш помітне відновлення української економіки. Очікується, що зростання ВВП прискориться до 3%.

Що буде з економікою України

Світовий банк виділяє одразу кілька факторів, які стримуватимуть економічне зростання. Серед них - дефіцит робочої сили та високі витрати на енергоресурси. Додаткові проблеми створюють пошкодження виробничих підприємств, портів, складів та транспортної інфраструктури.

Руйнування інфраструктури також негативно позначається на експортних можливостях України. На постачання української продукції за кордон впливають ускладнений доступ до ринків Європейського Союзу та погіршення ситуації з безпекою в Чорному морі.

При цьому виробництво зернових в Україні продовжує зростати. На початок вересня аграрії зібрали 32 млн тонн зерна - на 13% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Однак експорт зернових, навпаки, скоротився на 14% у річному вимірі. Серед причин Світовий банк називає погіршення ситуації з безпекою в Чорному морі та відновлення імпортних квот ЄС.

Особливо помітне падіння відбулося в серпні: експорт сільськогосподарської продукції з України становив 1,5 млн тонн, що на 60% менше, ніж рік тому. При цьому обсяги відвантаження через чорноморські порти скоротилися на 95%.

Ще одним серйозним ризиком для української економіки у 2027 році Світовий банк вважає питання зовнішнього фінансування. Фінансові потреби України, як і раніше, не покриті в повному обсязі, а переговори з міжнародними партнерами щодо подальшої підтримки тривають.

Чому Трамп може чинити тиск на Україну - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов заявив, що побоювання Європи щодо можливої поразки України значною мірою пов’язані з політикою США та позицією Дональда Трампа. За його словами, Вашингтон може чинити тиск не на Росію, а саме на Київ, щоб домогтися поступок.

"Ми самі заганяємо себе в цей кут. Перш за все, коли починаємо загравати з Трампом, обіцяючи йому якісь "бонуси". Ви думаєте, Трамп тиснутиме на Путіна, щоб той пішов на компроміс? Ні, він тиснутиме на нас і схилятиме нас до компромісу. Трамп - не на нашому боці барикад, він грає на користь Росії й ніколи не тиснутиме на Путіна", - підкреслив Жданов в інтерв’ю "Главреду".

Експерт також наголосив на важливості участі Європи в переговорах про припинення війни. За його словами, Росія та США зацікавлені в тому, щоб європейські країни залишилися поза переговорним процесом, оскільки це, на його думку, спрощує тиск на Україну.

Економіка України - головне

Як писав "Главред", Україні необхідно залучити близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити решту дефіциту коштів на оборонні потреби у 2026 році. Від цього ресурсу, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєння та можливість продовжувати активні бойові дії. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Європейський Союз відмовився достроково перерахувати Україні кошти за кредитом на 90 млрд євро, заплановані на 2027 рік. Натомість Брюссель вимагає від Києва виконати обіцяні реформи.

Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви. Про це в інтерв’ю "Главреду" розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, головним проривом у цьому питанні є підготовка юридичних запобіжних заходів для європейських інституцій та компаній.

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