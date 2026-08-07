Продюсери готують продовження фільму "Майкл": оголошено дати прем’єри

На тлі успіху першої частини фільму кіностудія Lionsgate вирішила продовжити історію та розпочати роботу над другою частиною.

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Продюсери готують продовження фільму "Майкл" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Виробництво продовження фільму можуть розпочати вже наприкінці 2026 року

Студія розраховує випустити другу частину "Майкла" наприкінці 2027 року

Біографічний фільм про легендарного американського співака Майкла Джексона "Майкл" досяг вражаючих результатів у світовому прокаті. Картина заробила близько $977 млн, ставши найкасовішим біографічним фільмом в історії кіно.

На тлі такого успіху кіностудія Lionsgate вирішила продовжити історію та розпочати роботу над другою частиною фільму.

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Як повідомляє Variety, виробництво продовження можуть розпочати вже наприкінці 2026 року або на початку 2027-го. При цьому точні терміни початку зйомок поки що не визначені.

Голова кінопідрозділу Lionsgate Адам Фогельсон розповів, що студія розраховує випустити другу частину "Майкла" наприкінці 2027 року або в першій половині 2028 року.

Таким чином, якщо виробничий графік буде дотримано, глядачі зможуть побачити продовження біографічного фільму про Майкла Джексона приблизно через два роки після виходу першої частини.

"У нас є низка сцен, особливо деякі великі музичні номери, які були зняті раніше, і вони, безсумнівно, з’являться у другій частині. Зараз ми в основному зосереджені на тому, щоб створити наймасштабніший і найкращий сиквел за розумною ціною. Саме цього глядачі захочуть і заслужать після того досвіду, який ми подарували їм уперше", - зазначив Фогельсон.

До речі, "Майкл" – біографічна драма про шлях Майкла Джексона від юного соліста The Jackson Five до світової суперзірки, яка змінила музичну індустрію. Його талант, відданість улюбленій справі та прагнення постійно розвиватися допомогли йому завоювати світове визнання і стати одним із найвпливовіших артистів усіх часів.

Режисером фільму став Антуан Фукуа, а сценаристом - Джон Логан. Головну роль зіграв Джафар Джексон, який є справжнім племінником Джексона. У акторському складі також присутні Колман Домінго, Нія Лонг, Майлз Теллер, Лаура Гаррієр, Кет Грем, Лоренц Тейт, Дерек Люк та багато інших.

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Про особу: Майкл Джексон Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він є одним із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" та сотень інших нагород. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірників тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю та моди.

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