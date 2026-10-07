"Сутула собака": на вулицях Москви зняли занедбану Повалій

Коротко:
- Як виглядала Повалій, коли вийшла з машини
- З ким її порівняли українці
У терористичній Росії на публіці з'явилася головна українська зрадниця, путіністка, літня співачка Таїсія Повалій.
У соціальній мережі Threads Повалій жорстко висміяли не тільки за її зовнішній вигляд, а й за повну відсутність шанувальників та уваги.
Шанувальники також звернули увагу на те, що Повалій стала зовсім сутулою і лисою. "Що це за сутула собака", - запитують користувачі.
"Вийшла з побитої машини, 2 фанати, накладне волосся", - висміяли образ Повалій українці.
Гнів українців цілком зрозумілий, адже те, що ця зрадниця говорить на адресу України, - просто неприпустимо.
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Про особу: Таїсія Повалій
Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання у 2015 році), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 по 2014 рік - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".
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