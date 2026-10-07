РФ використовує ШІ для ударів по Україні: що відомо про нову тактику

Українські військові фіксують елементи машинного планування в ударах по Одесі й відповідають власними ШІ-рішеннями.

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Росія використовує ШІ проти України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези:

РФ застосовує ШІ для маршрутів ударів і розпізнавання цілей

ЗСУ впроваджують ШІ в автоматизованих турелях ППО

Найскладніший напрямок для оборони - Чорне море

Країна-агресор Росія використовує штучний інтелект під час планування атак на українські міста. Йдеться про побудову маршрутів ударів та розпізнавання цілей. Про це під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ в напрямку протиповітряного прикриття полковник Юрій Черевашенко, передає Укрінформ.

За його словами, точно оцінити масштаби застосування Росією штучного інтелекту наразі складно, однак українські військові бачать ознаки його використання.

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Як приклад він навів тривалі атаки по Одесі, які відбувалися хвилями з дуже короткими паузами.

"Точно оцінити масштаби складно, але ми бачимо елементи ШІ в їхній роботі. Зокрема - у плануванні ударів. Були атаки по Одесі, які тривали довго, хвилями, з дуже короткими паузами. На мою думку, без ШІ це було б надзвичайно складно", - сказав Черевашенко.

Полковник також заявив, що впевнений у використанні росіянами ШІ щонайменше для планування маршрутів атак. Крім того, такі технології застосовують для розпізнавання цілей.

Україна зі свого боку також впроваджує штучний інтелект у системи протидії російським атакам.

"Ми також впроваджуємо штучний інтелект. Наприклад, в автоматизованих турелях", - зазначив представник Повітряних сил.

Черевашенко додав, що одним із найскладніших напрямків для української ППО залишається Чорне море, адже над морем контролювати повітряний простір важче, тоді як російські війська мають більше можливостей для вибору маршрутів запуску.

Крі того, ситуацію додатково ускладнюють туман, шторм та інші несприятливі погодні умови.

Що захистить Україну від ракетних атак РФ

Голова Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що Україна зацікавлена в розширенні можливостей Starlink і Starshield, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси.

За його словами, на даний момент доступ, яким володіє Україна, є недостатнім.

"Ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink / Starshield. Ці можливості вкрай необхідні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України", - наголосив він.

Кирило Буданов / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 жовтня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши балістичні та крилаті ракети, керовані авіабомби та реактивні безпілотники. У Дніпрі ціллю стало промислове підприємство. Ще один удар припав на об'єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі.

У ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Пошкодження зафіксували щонайменше у двох районах. Внаслідок ворожої атаки в Дарницькому районі загинули дві людини.

Вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг у Дніпропетровській області. Під удар потрапила територія однієї з міських лікарень. Постраждали щонайменше троє людей.

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Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

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