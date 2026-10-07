Тепло остаточно відступає: коли в Україну увірветься похолодання з дощами

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде максимальна температура в Україні 8 жовтня
- Коли в Україні похолодає та падатимуть дощі
Погода в Україні завтра, 8 жовтня, буде дуже комфортною. Наша країна буде однією з найтепліших країн Європи. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
За її прогнозом, впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме +20+24 градусів, у західних областях очікується +21+26 градусів. Дощів в Україні не буде.
Погода в Києві 8 жовтня
У столиці у четвер очікується найтепліший день, можливо, аж до квітня. Температура протягом дня коливатиметься у межах +22+23 градусів. Без опадів.
Коли в Україну прийде похолодання
Діденко попередила українців, що вже у п'ятницю, 9 жовтня, у західних областях України та місцями на півночі пройдуть дощі та відчутно знизиться температура повітря.
"Похолодання поки що очікується не дошкульним, прийнятним, проте сонця та тепла явно поменшає", - зазначила вона.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що теплі дні з температурою до +20 градусів і вище, які зараз тримаються в Україні, стануть останніми такими цієї осені, а вже з п'ятниці погода почне різко псуватися.
Раніше стало відомо, що 7 жовтня в Україні очікується тепла та суха погода, а максимальна температура місцями сягатиме +24 градусів. Проте вже з 9 жовтня прийдуть похолодання та опади.
Напередодні стало відомо, що 10 жовтня на більшій частині території України очікується погода без опадів, лише вночі у східних областях та Приазов'ї пройде невеликий короткочасний дощ.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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