Тепло остаточно відступає: коли в Україну увірветься похолодання з дощами

Погодні умови в Україні помітно зміняться вже у найближчі дні.

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Прогноз погоди в Україні 8-9 жовтня / фото: freepik.com

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Якою буде максимальна температура в Україні 8 жовтня

Коли в Україні похолодає та падатимуть дощі

Погода в Україні завтра, 8 жовтня, буде дуже комфортною. Наша країна буде однією з найтепліших країн Європи. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її прогнозом, впродовж дня температура повітря у більшості областей України становитиме +20+24 градусів, у західних областях очікується +21+26 градусів. Дощів в Україні не буде.

відео дня

Погода в Україні 8 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві 8 жовтня

У столиці у четвер очікується найтепліший день, можливо, аж до квітня. Температура протягом дня коливатиметься у межах +22+23 градусів. Без опадів.

Погода в Києві 8 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Коли в Україну прийде похолодання

Діденко попередила українців, що вже у п'ятницю, 9 жовтня, у західних областях України та місцями на півночі пройдуть дощі та відчутно знизиться температура повітря.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

"Похолодання поки що очікується не дошкульним, прийнятним, проте сонця та тепла явно поменшає", - зазначила вона.

Погода в Україні 9 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що теплі дні з температурою до +20 градусів і вище, які зараз тримаються в Україні, стануть останніми такими цієї осені, а вже з п'ятниці погода почне різко псуватися.

Раніше стало відомо, що 7 жовтня в Україні очікується тепла та суха погода, а максимальна температура місцями сягатиме +24 градусів. Проте вже з 9 жовтня прийдуть похолодання та опади.

Напередодні стало відомо, що 10 жовтня на більшій частині території України очікується погода без опадів, лише вночі у східних областях та Приазов'ї пройде невеликий короткочасний дощ.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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