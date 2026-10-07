Армія РФ завдала ракетного удару по Кременчуку: пошкоджено багатоповерхівки та підприємство

Після атаки всі відповідні служби вирушили до місць "прильотів". Наразі фахівці працюють на цій території.

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Ракетний удар по Полтавщині - постраждали житлові будинки у Кременчуці / Колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Коротко:

Полтавщина зазнала ракетно-дронової атаки з боку РФ 7 жовтня

Ракети влучили в житловий район Кременчука

Пошкоджено багатоквартирні будинки та підприємство

Російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі. Інформацію про постраждалих екстрені служби уточнюють.

Першими про небезпеку для регіону попередили Повітряні сили: вночі повідомлялося про рух балістичних ракет у напрямку Кременчука, а після 06:00 - про численні крилаті ракети, що летіли на місто та область. Також фіксувалися реактивні БПЛА.

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Про хід удару по регіону написав у Telegram керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Полтавщина зазнає масованої ракетно-дронової атаки. У Кременчуці лунають вибухи. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - закликав голова ОВА о 06:25.

Наслідки для міста стали зрозумілі приблизно через годину, коли на місце виїхали всі профільні підрозділи.

"Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання у житловий район у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки", - зазначив Дяківнич.

Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Мешканцям, чиє житло або майно зазнало пошкоджень, в ОВА радять звертатися до місцевих штабів з ліквідації наслідків або на гарячу лінію за номером 0 800 502 230.

Оновлено. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Київ, Дніпро та Запоріжжя: удари по чотирьох регіонах

Полтавщина була лише одним із напрямків комбінованого удару, який росіяни наносили хвилями з ночі.

Як писав Главред, у Дарницькому районі Києва загинули двоє людей, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста. В Оболонському районі влучення припало на нежитлову забудову, у Подільському - пошкоджено складські приміщення.

У Шевченківському - влучення на територію нежитлової забудови.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Паралельно під ударом опинився промисловий сектор Дніпра, про що о 4:22 повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Дніпрі. Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях", - наголосив він.

У Запоріжжі росіяни влучили в об’єкт транспортної інфраструктури, внаслідок чого водіїв попередили про можливі обмеження. Подробиці надав виконувач обов’язків голови обласної адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни атакували об’єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Враховуйте це під час поїздок і стежте за офіційною інформацією", - зазначив Семікін.

Що передувало масованому удару

Про підготовку Росією нового комбінованого обстрілу української території попереджали ще напередодні - відповідні сигнали лунали у вечірньому зверненні президента 6 жовтня.

Монітори також повідомляли про підготовку окупантів до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Серед пріоритетних цілей називалася критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області. Удар армія РФ приурочила до дня народження російського диктатора - 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 74 роки.

Перші повідомлення про застосування балістичної зброї цієї ночі надійшли близько 03:09, після чого атака розгорталася двома хвилями. Детальніше читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Оперативні дані про кількість збитих цілей, зруйнованих будівель та постраждалих залишаються попередніми і можуть змінитися після завершення роботи підрозділів протиповітряної оборони та рятувальників.

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Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - керівник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року. Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки. У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування. Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року. У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області. З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька). З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації. У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання. У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА. З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області. 8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації. Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

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