Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Армія РФ завдала ракетного удару по Кременчуку: пошкоджено багатоповерхівки та підприємство

Анна Ярославська
7 жовтня 2026, 08:10оновлено 7 жовтня, 08:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Після атаки всі відповідні служби вирушили до місць "прильотів". Наразі фахівці працюють на цій території.
Наслідки нападу на Кременчук
Ракетний удар по Полтавщині - постраждали житлові будинки у Кременчуці / Колаж: Главред, фото: t.me/poltavskaOVA

Коротко:

  • Полтавщина зазнала ракетно-дронової атаки з боку РФ 7 жовтня
  • Ракети влучили в житловий район Кременчука
  • Пошкоджено багатоквартирні будинки та підприємство

Російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі. Інформацію про постраждалих екстрені служби уточнюють.

Першими про небезпеку для регіону попередили Повітряні сили: вночі повідомлялося про рух балістичних ракет у напрямку Кременчука, а після 06:00 - про численні крилаті ракети, що летіли на місто та область. Також фіксувалися реактивні БПЛА.

відео дня

Про хід удару по регіону написав у Telegram керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Полтавщина зазнає масованої ракетно-дронової атаки. У Кременчуці лунають вибухи. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - закликав голова ОВА о 06:25.

Наслідки для міста стали зрозумілі приблизно через годину, коли на місце виїхали всі профільні підрозділи.

"Під час масованої ракетної атаки зафіксовано влучання у житловий район у Кременчуці. Пошкоджено багатоквартирні будинки", - зазначив Дяківнич.

Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі.

Мешканцям, чиє житло або майно зазнало пошкоджень, в ОВА радять звертатися до місцевих штабів з ліквідації наслідків або на гарячу лінію за номером 0 800 502 230.

Оновлено. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA
  • Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки на Кременчук 7 жовтня 2026 Фото: t.me/poltavskaOVA

Київ, Дніпро та Запоріжжя: удари по чотирьох регіонах

Полтавщина була лише одним із напрямків комбінованого удару, який росіяни наносили хвилями з ночі.

Як писав Главред, у Дарницькому районі Києва загинули двоє людей, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста. В Оболонському районі влучення припало на нежитлову забудову, у Подільському - пошкоджено складські приміщення.

У Шевченківському - влучення на територію нежитлової забудови.

Армія РФ завдала ракетного удару по Кременчуку: пошкоджено багатоповерхівки та підприємство
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Паралельно під ударом опинився промисловий сектор Дніпра, про що о 4:22 повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по промисловому підприємству в Дніпрі. Інформацію про постраждалих уточнюємо. Загроза триває. До відбою повітряної тривоги перебувайте в безпечних місцях", - наголосив він.

У Запоріжжі росіяни влучили в об’єкт транспортної інфраструктури, внаслідок чого водіїв попередили про можливі обмеження. Подробиці надав виконувач обов’язків голови обласної адміністрації Михайло Семікін.

"Росіяни атакували об’єкт транспортної інфраструктури Запоріжжя. Через наслідки атаки можливе тимчасове обмеження руху на окремих ділянках доріг. Враховуйте це під час поїздок і стежте за офіційною інформацією", - зазначив Семікін.

Що передувало масованому удару

Про підготовку Росією нового комбінованого обстрілу української території попереджали ще напередодні - відповідні сигнали лунали у вечірньому зверненні президента 6 жовтня.

Монітори також повідомляли про підготовку окупантів до масованого ракетного удару по Україні із застосуванням літаків стратегічної авіації. Серед пріоритетних цілей називалася критична та військова інфраструктура в м. Києві та Київській області. Удар армія РФ приурочила до дня народження російського диктатора - 7 жовтня Володимиру Путіну виповнилося 74 роки.

Перші повідомлення про застосування балістичної зброї цієї ночі надійшли близько 03:09, після чого атака розгорталася двома хвилями. Детальніше читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Оперативні дані про кількість збитих цілей, зруйнованих будівель та постраждалих залишаються попередніми і можуть змінитися після завершення роботи підрозділів протиповітряної оборони та рятувальників.

Інші новини:

Про персону: Віталій Дяківнич

Віталій Анатолійович Дяківнич - голова Полтавської обласної державної адміністрації - керівник обласної військової адміністрації з 8 січня 2026 року.

Народився 14 серпня 1979 року в селищі Диканька Полтавського району Полтавської області. Вищу освіту здобув у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, який закінчив у 2001 році за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти. Історія та основи економіки", отримавши кваліфікацію вчителя історії та основ економіки.

У 2017–2020 роках навчався у Харківському регіональному інституті державного управління НАГУ при Президентові України, де здобув ступінь магістра з публічного управління та адміністрування.

Трудову діяльність розпочав у липні 2001 року на посаді державного податкового інспектора групи обліку та контролю відділу податкового аудиту та валютного контролю Петропавлівської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області, де працював до березня 2002 року.

У 2002–2003 роках - менеджер зі збуту в колективному фермерському господарстві "Лот" у селищі Петропавлівка Дніпропетровської області.

З жовтня 2004 року по грудень 2016 року обіймав посади у виконавчому апараті Диканської районної ради Полтавської області (селище Диканька).

З грудня 2016 року по березень 2021 року очолював апарат Диканської районної державної адміністрації.

У 2020 році був обраний депутатом районної ради 8-го скликання.

У червні 2021 року перейшов на роботу до Миргородської районної державної адміністрації на посаду першого заступника голови. У період з 8 червня 2022 року по січень 2023 року тимчасово виконував обов’язки голови Миргородської РДА.

З січня 2023 року по січень 2026 року очолював Миргородську районну державну адміністрацію Полтавської області.

8 січня 2026 року був призначений президентом Володимиром Зеленським на посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації.

Одружений, має двох дочок – Тетяну та Златославу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Кременчук новини України новини Кременчука війна Росії та України ракетний удар
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збито

РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збито

09:34Війна
РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людей

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людей

08:39Війна
Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

08:22Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

Останні новини

10:00

Пугачова отримала нову серйозну травму — що сталося

09:48

"Євробачення-2027": Чехія несподівано відмовилася від участі в конкурсі

09:36

Нарциси зацвітуть пишніше: що зробити з цибулинами перед посадкою у жовтніВідео

09:34

РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збитоФото

09:29

Як відмити чашку від коричневого нальоту після кави чи чаю за 5 хвилин

Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"
08:56

Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні і заговорив про "перемогу" Росії

08:53

Соковитий фарширований перець по-новому: рецепт вечері за 45 хвилин

08:48

"Сутула собака": на вулицях Москви зняли занедбану Повалій

08:39

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людейФото

Реклама
08:22

Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

08:18

РФ використовує ШІ для ударів по Україні: що відомо про нову тактику

08:10

Армія РФ завдала ракетного удару по Кременчуку: пошкоджено багатоповерхівки та підприємствоФото

07:22

РФ обстріляла Київ балістикою: двоє загиблих та пошкоджені складиФото

06:50

РФ підняла Ту-95 і обстріляла Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук

06:12

Гороскоп на завтра, 8 жовтня: Тельцям - підтримка, Дівам - зрив планів

05:55

"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

05:35

Ілон Маск повторив сцену з українського фільму 1959 року: що сталосьВідео

05:10

Справжній знак долі: на чотирьох знаків зодіаку чекає стрімкий злет

04:23

Гриби не втратять смак і аромат: секретний трюк під час сушіння в духовці

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Реклама
03:28

Чому білі простирадла жовтіють і як позбавити їх від плям без хлору: дієвий спосіб

03:03

Чому в СРСР заборонили макарони по-флотськи: про що мовчали радянські кухарі

02:47

Техніка може вийти з ладу під час відключень світла: енергетики пояснили, як її уберегти

01:51

Доля готує велике випробування трьом знакам зодіаку - кому і коли

01:01

"Хочете - вірте, хочете - ні": Трамп анонсував завершення війни в Україні

00:12

Тест на IQ: потрібно знайти два однакові автомобілі за 5 секунд

06 жовтня, вівторок
23:25

Озброєна група в масках прорвалася з Білорусі на територію Латвії - LSM

23:03

Не Ford, BMW чи Audi: механік назвав марку авто, яка майже ніколи не потребує ремонту

22:40

В морі біля Сочі вирує пожежа на танкері: стовп диму видно за кілометриФото

22:09

"Опинився у біді": Майкл Дуглас розповів про страшні наслідки хвороби

21:49

Після смерті Хайден Панеттьєрі з’явилася нова таємниця: Кличко зробив заяву

21:49

Не потрібно прати годинами: експерт назвав найкращий режим для більшості речей

21:39

Ту-160 вже в небі: є загроза масованого ракетного удару по Україні

21:30

Досвідчені господині кидають кубики льоду з сіллю в унітаз - для чого

21:06

Зеленський після Ставки назвав головний критерій для далекобійних дронів

21:05

Порятунок саду від вимерзання: обов'язкова процедура до заморозків

20:51

Бюджетний замінник кондиціонера: навіщо досвідчені господині додають оцет під час прання

20:34

"Все готове": комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ

20:21

Два жовтки в одному яйці: знаки долі, багатство та зміни в житті

20:18

"Є оновлена інформація": Зеленський попередив про масований удар РФ

Реклама
19:38

Прибирати щотижня більше не потрібно: новий метод займає до 20 хвилин

19:31

Чим Україна наразі найефективніше збиває реактивні дрони РФ: у ПС дали відповідь

19:30

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

19:12

Останні +20 цієї осені: синоптик назвав дату різкого похолодання

19:10

Найнебезпечніша битва зараз відбувається не на фронті: Копитько про задум КремляПогляд

19:07

Що посадити на ділянці біля туалету — завіса з зелені та захист від вологи

19:06

Світло будуть відключати цілий день: нові графіки обмежень на 7 жовтня

18:56

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня: Скорпіонам - романтика, Водоліям - враження

18:54

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

18:37

Економія на опаленні: 3 налаштування котла, що зменшать рахунки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти