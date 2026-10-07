Спілберг особисто візьметься за нових "Трансформерів": хто із зірок не повернеться

Спілберг працюватиме над фільмом разом із Лоренцо ді Бонавентурою, який є продюсером франшиз "Трансформери" та "G.I. Joe".

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Спілберг особисто візьметься за нові "Трансформери" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Paramount Pictures

Коротко:

Шая Лабаф не приєднається до восьмого фільму

Сценарій нового фільму написав Джейсон Фукс

Легендарний режисер Стівен Спілберг візьме на себе керівництво розвитком франшизи "Трансформери" на тлі підготовки восьмого фільму серії. Проєкт перебуває в розробці студії Paramount Pictures.

Як повідомляє Variety з посиланням на джерела, цього разу Спілберг виконуватиме набагато більш значущу роль, ніж у попередніх фільмах. Раніше він виступав виконавчим продюсером франшизи, тоді як тепер має намір особисто контролювати творчу складову нового проєкту.

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Працювати над фільмом Спілберг буде разом із Лоренцо ді Бонавентурою, який є продюсером франшиз "Трансформери" та "G.I. Joe". Їхнє завдання - повернути серії атмосферу та тон перших фільмів, у створенні яких Спілберг брав більш активну участь.

Хто займе режисерське крісло восьмої частини "Трансформерів", поки що невідомо. Неясно також, чи братиме участь у новому проєкті Майкл Бей, який протягом багатьох років був одним із ключових творців франшизи та зняв перші п’ять фільмів.

При цьому вже підтверджено, що Шая Лабаф, який зіграв головну роль у перших фільмах серії, до восьмого фільму не приєднається. Переговори з іншими акторами поки що перебувають на ранній стадії.

Сценарій нового фільму написав Джейсон Фукс, відомий за роботою над "Льодовиковим періодом 4: Континентальний дрейф", "Пеном: Подорож до Нетландії" та "Аргайлом".

Події нової частини розгортатимуться в сучасному світі. Інші деталі сюжету творці поки що тримають у таємниці.

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Про особу: Стівен Спілберг Стівен Спілберг - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, якого вважають однією з найвпливовіших постатей в історії світового кінематографа. Він є творцем концепції сучасного блокбастера та одним із найкасовіших режисерів усіх часів. Народився 18 грудня 1946 року в єврейській родині; його предки були емігрантами з України. У дитинстві у Спілберга діагностували дислексію, що, за його словами, підштовхнуло його до пошуку розради у створенні фільмів. Спілберг відомий своєю здатністю працювати як у жанрі захоплюючого розважального кіно, так і в жанрі глибокої академічної драми. Найвідоміші роботи: "Інопланетянин", серія фільмів про "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Лінкольн". Багаторазовий лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та інших престижних кінонагород.

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