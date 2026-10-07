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Спілберг особисто візьметься за нових "Трансформерів": хто із зірок не повернеться

Віталій Кірсанов
7 жовтня 2026, 12:33
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Спілберг працюватиме над фільмом разом із Лоренцо ді Бонавентурою, який є продюсером франшиз "Трансформери" та "G.I. Joe".
Спілберг особисто візьметься за нові
Спілберг особисто візьметься за нові "Трансформери" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Paramount Pictures

Коротко:

  • Шая Лабаф не приєднається до восьмого фільму
  • Сценарій нового фільму написав Джейсон Фукс

Легендарний режисер Стівен Спілберг візьме на себе керівництво розвитком франшизи "Трансформери" на тлі підготовки восьмого фільму серії. Проєкт перебуває в розробці студії Paramount Pictures.

Як повідомляє Variety з посиланням на джерела, цього разу Спілберг виконуватиме набагато більш значущу роль, ніж у попередніх фільмах. Раніше він виступав виконавчим продюсером франшизи, тоді як тепер має намір особисто контролювати творчу складову нового проєкту.

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Працювати над фільмом Спілберг буде разом із Лоренцо ді Бонавентурою, який є продюсером франшиз "Трансформери" та "G.I. Joe". Їхнє завдання - повернути серії атмосферу та тон перших фільмів, у створенні яких Спілберг брав більш активну участь.

Хто займе режисерське крісло восьмої частини "Трансформерів", поки що невідомо. Неясно також, чи братиме участь у новому проєкті Майкл Бей, який протягом багатьох років був одним із ключових творців франшизи та зняв перші п’ять фільмів.

При цьому вже підтверджено, що Шая Лабаф, який зіграв головну роль у перших фільмах серії, до восьмого фільму не приєднається. Переговори з іншими акторами поки що перебувають на ранній стадії.

Сценарій нового фільму написав Джейсон Фукс, відомий за роботою над "Льодовиковим періодом 4: Континентальний дрейф", "Пеном: Подорож до Нетландії" та "Аргайлом".

Події нової частини розгортатимуться в сучасному світі. Інші деталі сюжету творці поки що тримають у таємниці.

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Про особу: Стівен Спілберг

Стівен Спілберг - американський кінорежисер, сценарист і продюсер, якого вважають однією з найвпливовіших постатей в історії світового кінематографа. Він є творцем концепції сучасного блокбастера та одним із найкасовіших режисерів усіх часів.

Народився 18 грудня 1946 року в єврейській родині; його предки були емігрантами з України.

У дитинстві у Спілберга діагностували дислексію, що, за його словами, підштовхнуло його до пошуку розради у створенні фільмів.

Спілберг відомий своєю здатністю працювати як у жанрі захоплюючого розважального кіно, так і в жанрі глибокої академічної драми.

Найвідоміші роботи: "Інопланетянин", серія фільмів про "Індіану Джонса", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Райана", "Лінкольн".

Багаторазовий лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус" та інших престижних кінонагород.

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