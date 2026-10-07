Пугачова отримала нову серйозну травму — що сталося

Примадонна знову опинилася в центрі уваги через тривожні чутки про її стан.

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Алла Пугачова - травма руки / колаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скріншот із відео

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Що сталося з Аллою Пугачовою

Які проблеми зі здоров’ям у Примадонни

У мережі з новою силою розгорілися дискусії щодо стану здоров'я 77-річної Алли Пугачової. Співачку сфотографували під час прогулянки в Лімасолі та виклали знімки в Instagram, а уважні шанувальники одразу звернули увагу на забинтовану ліву руку.

На знімку, що потрапив у соціальні мережі, Алла Пугачова сидить за столиком на відкритій терасі ресторану в стильному чорному вбранні, сонцезахисних окулярах і з обручем на волоссі. Артистка привітно підписує автограф-картку для молодого шанувальника. Однак головну увагу фанатів привернула ліва рука примадонни - на кадрі чітко видно світлий медичний ортез.

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Алла Пугачова з'явилася з ортезом / фото: instagram.com, egorwilms

Пугачова не коментує нову травму, проте вона стала черговим випробуванням після проблем зі здоров’ям, від яких зірка досі не оговталася. Незважаючи на фізичний біль і необхідність носити фіксатор, Пугачова продовжує зберігати елегантність і тепло спілкуватися з фанатами, які зустрічають її за кордоном.

Травма Алли Пугачової / фото: instagram.com, egorwilms

Раніше артистка вже перенесла складний перелом ноги із заміною тазостегнового суглоба, тривалий час вчилася ходити заново, а влітку 2026 року перенесла дві операції на серці. Зараз артистка зосереджена виключно на лікуванні та відпочинку, відмовившись навіть від приватних виступів.

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Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням внести її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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