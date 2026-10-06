"Опинився у біді": Майкл Дуглас розповів про страшні наслідки хвороби

Популярний голлівудський актор розповів, як пережив складний період.

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Майкл Дуглас пережив непростий період / колаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

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Майкл Дуглас розповів про свою боротьбу

Як він пережив свою страшну хворобу

Популярний актор Майкл Дуглас відверто розповів про важкий період свого життя, коли боровся з раком. У своїх нових мемуарах актор розкрив, наскільки сильно хвороба та агресивне лікування вплинули на його організм.

Як пише Page Six, у 2010 році у Дугласа діагностували рак четвертої стадії в області язика та горла. Акторові довелося пройти сім тижнів хіміотерапії та променевої терапії. Пізніше він порівнював цей період із справжнім випробуванням, а тепер докладно описав пережите у книзі "One Helluva Ride".

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За словами 82-річного актора, перші тижні лікування були важкими, але терпимими. Однак приблизно на третьому тижні ситуація різко погіршилася.

Майкл Дуглас розповів про свою боротьбу / ua.depositphotos.com

"До третього тижня я опинився в серйозній скруті", - згадує Дуглас.

Ще через тиждень, за його словами, зміни стали помітними навіть зовні: він виглядав виснаженим і сильно схудлим. За час лікування актор втратив близько18 кілограмів.

Рак і його лікування стали для Дугласа не лише фізичним, а й емоційним випробуванням. Пізніше актор зізнавався, що пережите змусило його зовсім інакше поглянути на життя та стосунки з близькими.

Після завершення лікування Дугласу вдалося досягти ремісії. Уже в січні 2011 року він повідомив, що пухлина зникла, хоча наслідки хвороби та лікування ще довго позначалися на його стані.

Майкл Дуглас сильно схуд під час хвороби / ua.depositphotos.com

Сьогодні актор говорить про той період набагато відвертіше. У нових мемуарах він згадує не лише боротьбу з раком, а й інші складні епізоди свого життя, зокрема проблеми із залежністю, сімейні стосунки та непрості відносини з батьком, легендарним Кірком Дугласом.

За словами Майкла Дугласа, пережите серйозно змінило його ставлення до життя, сім’ї та того, що справді має значення.

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