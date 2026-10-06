Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Опинився у біді": Майкл Дуглас розповів про страшні наслідки хвороби

Олена Кюпелі
6 жовтня 2026, 22:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Популярний голлівудський актор розповів, як пережив складний період.
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас пережив непростий період / колаж: Главред, фото: instagram.com/michaelkirkdouglas

Коротко:

  • Майкл Дуглас розповів про свою боротьбу
  • Як він пережив свою страшну хворобу

Популярний актор Майкл Дуглас відверто розповів про важкий період свого життя, коли боровся з раком. У своїх нових мемуарах актор розкрив, наскільки сильно хвороба та агресивне лікування вплинули на його організм.

Як пише Page Six, у 2010 році у Дугласа діагностували рак четвертої стадії в області язика та горла. Акторові довелося пройти сім тижнів хіміотерапії та променевої терапії. Пізніше він порівнював цей період із справжнім випробуванням, а тепер докладно описав пережите у книзі "One Helluva Ride".

відео дня

За словами 82-річного актора, перші тижні лікування були важкими, але терпимими. Однак приблизно на третьому тижні ситуація різко погіршилася.

Майкл Дуглас
Майкл Дуглас розповів про свою боротьбу / ua.depositphotos.com

"До третього тижня я опинився в серйозній скруті", - згадує Дуглас.

Ще через тиждень, за його словами, зміни стали помітними навіть зовні: він виглядав виснаженим і сильно схудлим. За час лікування актор втратив близько18 кілограмів.

Рак і його лікування стали для Дугласа не лише фізичним, а й емоційним випробуванням. Пізніше актор зізнавався, що пережите змусило його зовсім інакше поглянути на життя та стосунки з близькими.

Після завершення лікування Дугласу вдалося досягти ремісії. Уже в січні 2011 року він повідомив, що пухлина зникла, хоча наслідки хвороби та лікування ще довго позначалися на його стані.

Майкл Дуглас
Майкл Дуглас сильно схуд під час хвороби / ua.depositphotos.com

Сьогодні актор говорить про той період набагато відвертіше. У нових мемуарах він згадує не лише боротьбу з раком, а й інші складні епізоди свого життя, зокрема проблеми із залежністю, сімейні стосунки та непрості відносини з батьком, легендарним Кірком Дугласом.

За словами Майкла Дугласа, пережите серйозно змінило його ставлення до життя, сім’ї та того, що справді має значення.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше дружина принца Гаррі та голлівудська актриса Меган Маркл знову опинилася в центрі глузувань після публікації нового ролика для свого бренду.

Раніше також стало відомо, що в розслідуванні смерті Хайден Панеттьєрі з’явилися нові подробиці.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Майкл Дуглас

Майкл Кірк Дуглас - американський актор і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар", шести "Золотих глобусів", а також премії "Еммі". Син відомого актора "золотої ери" Голлівуду Кірка Дугласа, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші ролі: "Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Фатальне тяжіння", "Війна Роузів", "Основний інстинкт" та ін.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Майкл Дуглас новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В морі біля Сочі вирує пожежа на танкері: стовп диму видно за кілометри

В морі біля Сочі вирує пожежа на танкері: стовп диму видно за кілометри

22:40Світ
Ту-160 вже в небі: є загроза масованого ракетного удару по Україні

Ту-160 вже в небі: є загроза масованого ракетного удару по Україні

21:39Війна
"Все готове": комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ

"Все готове": комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ

20:34Війна
Реклама

Популярне

Більше
Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Сотні дронів атакували Москву: горить найбільша нафтобаза регіону

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дідуся з онуком за 45 с

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Великий часник без добрив і витрат: агроном назвав 3 прийоми для щедрого врожаю

Миші триматимуться подалі від дому: проста хитрість без отрути й пасток

Миші триматимуться подалі від дому: проста хитрість без отрути й пасток

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Останні новини

22:09

"Опинився у біді": Майкл Дуглас розповів про страшні наслідки хвороби

21:49

Після смерті Хайден Панеттьєрі з’явилася нова таємниця: Кличко зробив заяву

21:49

Не потрібно прати годинами: експерт назвав найкращий режим для більшості речей

21:39

Ту-160 вже в небі: є загроза масованого ракетного удару по Україні

21:30

Досвідчені господині кидають кубики льоду з сіллю в унітаз - для чого

Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"
21:06

Зеленський після Ставки назвав головний критерій для далекобійних дронів

21:05

Порятунок саду від вимерзання: обов'язкова процедура до заморозків

20:51

Бюджетний замінник кондиціонера: навіщо досвідчені господині додають оцет під час прання

20:34

"Все готове": комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ

Реклама
20:21

Два жовтки в одному яйці: знаки долі, багатство та зміни в житті

20:18

"Є оновлена інформація": Зеленський попередив про масований удар РФ

19:38

Прибирати щотижня більше не потрібно: новий метод займає до 20 хвилин

19:31

Чим Україна наразі найефективніше збиває реактивні дрони РФ: у ПС дали відповідь

19:30

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

19:12

Останні +20 цієї осені: синоптик назвав дату різкого похолодання

19:10

Найнебезпечніша битва зараз відбувається не на фронті: Копитько про задум КремляПогляд

19:07

Що посадити на ділянці біля туалету — завіса з зелені та захист від вологи

19:06

Світло будуть відключати цілий день: нові графіки обмежень на 7 жовтня

18:56

Гороскоп на завтра, 7 жовтня: Скорпіонам - романтика, Водоліям - враження

18:54

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

Реклама
18:37

Економія на опаленні: 3 налаштування котла, що зменшать рахунки

18:29

Садівникам радять не викидати втулки від туалетного паперу: ось для чого вони потрібні

18:18

На Волині чоловік з сокирою накинувся на людей у гіпермаркеті: усі подробиці

18:16

Накип більше не проблема: що покласти в чайник, щоб легко очистити його всерединіВідео

18:03

Життя після 30 лише починається: 5 знаків зодіаку, що розквітають з віком

17:44

Навіщо обгортати коробку фольгою: несподіваний спосіб економити гроші

17:37

Понад 4 тисячі вакантних посад зникнуть: в уряді готують масштабні зміни, що відомо

17:31

Будь-які активні дії РФ проти Європи ознаменують початок Третьої світової - експерт

17:21

Настій лаврового листя для килима — дієвий лайфхак чи марна витрата часу

17:18

Понад 300 представників держави, бізнесу та tech-сектору зібралися на конференції "Код економіки"

17:10

В Україні на листі з’явилися дивні кульки — що вони означають і для чого потрібніВідео

17:01

"Не впізнати рідну доньку": Олена Кравець приголомшила змінами доньки

16:34

Долар обвалився після рекорду, а євро різко полетів угору: курс валют на 7 жовтня

16:29

Посилки з Китаю стануть дорожчими: як зміниться ціна покупок після нового закону

16:24

ППО України недоукомплектована на 25%: у ПС розповіли, чого бракує найбільше

16:08

Росія готує масований удар по Україні: Зеленський отримав нові дані розвідки

15:54

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

15:52

З чим носити спідниці восени 2026: стилістка показала 5 трендових образівВідео

15:42

Головоломка із сірниками, яка "ламає" мозок: лише найуважніші знайдуть відповідьВідео

15:41

РФ планує розігнати реактивні дрони до 900 км/год: у ПС попередили про нову загрозу

Реклама
15:32

Місяць народження може видати сильний характер: хто не здається після перших невдач

15:05

Небезпечна ртуть усередині: які лампочки не можна викидати у смітникВідео

14:57

Прихована мобілізація в РФ: Мадяр розповів про різке зростання втрат окупантів

14:32

Сини Джамали заспівали разом із нею на сцені: вражаюче відео

14:13

Відомий актор розкрив, скільки його сім'ї обходиться комфортне життя в Києві

14:09

Потап і Настя Каменських ухвалили остаточне рішення про зміну місця проживання

14:05

Ініціатива "Чисте небо" запропонувала державі та ринку оновити механізм блокування російських і піратських медіасервісів

14:03

Гороскоп Таро на завтра, 7 жовтня: Тельцям — безлад, Ракам — урок

14:01

РФ готується вдарити по Україні: Зеленський отримав важливе попередження від розвідки

13:55

Жир і пара більше не будуть проблемою: що повісити на кухні замість шторВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти