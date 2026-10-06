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В морі біля Сочі вирує пожежа на танкері: стовп диму видно за кілометри

Руслана Заклінська
6 жовтня 2026, 22:40
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Судно під прапором Ліберії перевозило нафту, на борту було 23 члени екіпажу.
В морі біля Сочі вирує пожежа на танкері: стовп диму видно за кілометри
Біля Сочі палає нафтовий танкер / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне:

  • Біля берегів Сочі спалахнув нафтовий танкер
  • Йдеться про AFRAMAX RIO під прапором Ліберії
  • Судно перевозило російську нафту до Індії

Біля берегів російського Сочі спалахнула масштабна пожежа на нафтовому танкері, який перебував в акваторії порту. Судно, ймовірно, перевозило російську нафту. Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA та Exilenova+.

Місцеві жителі зафіксували масштабну пожежу на одному з танкерів у морі. При цьому звуків вибуху або повітряної тривоги, за їхніми словами, не було.

відео дня

Російські пропагандистські ресурси стверджують, що займання могло статися після атаки безекіпажного катера. Водночас Сили оборони України наразі не підтверджували інформацію про удар.

  • Пожежа на танкері біля берегів Сочі
    Пожежа на танкері біля берегів Сочі Фото: t.me/exilenova_plus
  • Пожежа на танкері біля берегів Сочі
    Пожежа на танкері біля берегів Сочі Фото: t.me/exilenova_plus
  • Пожежа на танкері біля берегів Сочі
    Пожежа на танкері біля берегів Сочі Фото: t.me/exilenova_plus
  • Пожежа на танкері біля берегів Сочі
    Пожежа на танкері біля берегів Сочі Фото: t.me/exilenova_plus
  • Пожежа на танкері біля берегів Сочі
    Пожежа на танкері біля берегів Сочі Фото: t.me/exilenova_plus
  • Пожежа на танкері біля берегів Сочі
    Пожежа на танкері біля берегів Сочі Фото: t.me/exilenova_plus

За даними російського пабліка Mash, танкер перевозив сиру нафту з Новоросійська до Індії та був завантажений майже повністю. Згодом стало відомо, що йдеться про нафтовий танкер AFRAMAX RIO під прапором Ліберії.

AFRAMAX RIO внесений Україною до санкційного списку як судно, пов'язане з російським "тіньовим флотом". Водночас у санкційних списках Європейського Союзу це судно не значиться.

У 2024-2026 роках танкер неодноразово перевозив нафту з російських портів. Серед пунктів призначення судна, крім Індії, також фігурували Сінгапур та Саудівська Аравія.

Глава Мінтрансу РФ Андрій Нікітін провів засідання штабу з ліквідації наслідків атаки. У відомстві країни-агресора заявили, що танкер із вантажем нафти зазнав атаки безекіпажних катерів. Усі члени екіпажу є громадянами Індії. За попередніми даними, постраждалих немає.

"Судно з вантажем нафти, яке йде під прапором Ліберії, зазнало атаки безекіпажними катерами. Екіпаж у складі 23 осіб врятовано, за попередньою інформацією, постраждалих немає", - заявили в Мінтрансі РФ.

Чому удари по танкерах важливі для фронту - пояснення ВМС

Атаки на танкери російського "тіньового флоту" допомагають Україні послаблювати військову логістику РФ та ізолювати окупований Крим. Росія після проблем із сухопутними маршрутами була змушена активніше використовувати морські шляхи для постачання півострова.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що Азовське море вже перебуває в зоні ураження українських сил, а удари по суднах зменшують можливості російського угруповання на цьому напрямку.

"Зараз СБС цю формулу доводить до досконалості, і це перша причина - відрізання військової логістики, щоб зменшити військовий потенціал ворога на цьому напрямку", - пояснив він.

За словами Плетенчука, Крим залишається важливим елементом забезпечення південного угруповання російських військ, зокрема через розташовані там військові аеродроми. Він також наголосив, що судна, які заходять у територіальні води України без дозволу Києва, порушують міжнародне право.

Окреме значення мають удари по нафтових суднах для економіки РФ. Через Азовське море Росія перевозила нафту невеликими танкерами до супертанкерів у морі, однак тепер цей маршрут опинився під загрозою.

Ураження танкерів "тіньового флоту" РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Генштаб ЗСУ повідомив про серію ударів по об'єктах РФ з ураженням нафтопереробного заводу та морських цілей у Чорному морі. Удар по РФ який зачепив НПЗ та судна, що використовувалися для постачання палива.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про масові ураження суден "тіньового флоту" РФ у ході операції "МоЛоЧКа". Він заявив, що в межах операції було уражено 172 судна які використовувалися для обходу санкцій.

Генеральний штаб ЗСУ інформував про нічну операцію з ударами по морській логістиці противника та наземних цілях. У звіті йшлося, що вночі були підбили два танкери а також уражено плавучий кран і зенітний ракетний комплекс "Бук".

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

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