РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збито

Головними напрямками атаки стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

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Обстріл України 7 жовтня 2026 року - влучання зафіксовано у 18 місцях / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скріншот

Коротко:

Росія випустила 48 крилатих ракет і 130 ударних дронів

ППО збила 161 ціль станом на 09:00

Влучання зафіксовано в 18 локаціях

Країна-агресор Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет, балістичні та протикорабельні ракети, а також 130 ударних безпілотників. Станом на 09:00 сили ППО збили або придушили 161 ціль, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними військових, знешкоджено 5 балістичних ракет типу "Іскандер-М", KN-23, С-400, "Циркон" та "Онікс", а також 39 крилатих ракет Х-101, "Іскандер-К" і "Калібр". Доля ще шести крилатих ракет уточнюється.

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Також збито 117 безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, причому 38 із них - реактивні.

Наслідки обстрілу військові зафіксували у понад двох десятках точок: влучання ракет та ударних дронів припали на 18 локацій, ще на 5 локаціях впали уламки збитих цілей.

Основними напрямками удару стали Київська, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Небезпека для населення не зникла й після світанку, тому у Повітряних силах звернулися до українців окремо.

"Атака триває, у повітряному просторі до десяти ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Чим і звідки атакував ворог

Географія запусків охопила щонайменше шість російських регіонів, Каспійське море та тимчасово окуповані території. Протикорабельні ракети "Циркон" та "Онікс" летіли з Ростовської області, балістичні ракети запускали з Брянської та Воронезької областей, а крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування - з Вологодської, Курської областей та Каспію.

Ударні дрони типу Shahed, серед яких 46 реактивних, а також "Гербери" та імітатори "Пародія", наближалися з напрямків Орла, Приморсько-Ахтарська, окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / Фото: t.me/kpszsu

Кременчук, Дніпро та Прилуки - куди били ракетами

Більш детальний розподіл цілей за містами наводять моніторингові канали. По Києву ворог застосував близько 10 балістичних ракет 9М723 і РМ-48У, запущених із Брянська, а по Київщині, зокрема Обухові, - шість квазібалістичних "Цирконів" з Міллерово, повідомляє War Monitor.

Дніпро, за оцінками моніторингу, атакували чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 з Воронежа та Таганрога і п’ятьма групами крилатих ракет морського базування "Калібр".

Найбільша концентрація крилатих ракет припала на Кременчук: місто атакували 19 групами Х-101, трьома групами "Калібрів" і двома "Цирконами". Ще чотири групи Х-101 спрямували на Олександрію, а вісім груп - на Прилуки.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Ракетно-дроновий удар по Україні 7 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, перші повідомлення про застосування балістичної зброї в ніч на 7 жовтня надійшли близько 03:09, після чого атака розгорталася двома хвилями. Детальніше читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Київ зазнав атаки балістичними ракетами. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста. В Оболонському районі влучання припало на нежитлову забудову, у Подільському - пошкоджено складські приміщення. У Шевченківському - влучання на територію нежитлової забудови.

Вранці 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Крім того, російська окупаційна армія під час масованого ракетно-дронового удару 7 жовтня завдала удару по житловому багатоповерховому будинку в Прилуках. Ракетна атака сталася вранці в середу, коли люди ще спали.

За попередніми даними, є загиблі та поранені. На місці працюють усі служби, триває розбирання завалів.

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Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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