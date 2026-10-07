Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні і заговорив про 'перемогу' Росії

Лідер КНДР запевнив Кремль у незмінній військовій підтримці та окремо засудив Вашингтон через Тайвань.

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Кім Чен Ин пообіцяв Путіну продовжити підтримку / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

Кім Чен Ин привітав Путіна з днем народження

Він назвав війну РФ "священною війною справедливості"

Пхеньян пообіцяв Москві військову підтримку

Лідер КНДР Кім Чен Ин 7 жовтня привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження та пообіцяв незмінну підтримку у військовому напрямку. Про це пише Reuters.

Зокрема, північнокорейський диктатор заявив, що Пхеньян продовжуватиме розширювати співпрацю в рамках всеосяжного стратегічного партнерства КНДР і РФ, і висловив упевненість у тому, що "священна справедлива війна" Росії за захист свого суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності завершиться перемогою.

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Водночас він не став прямо називати війну, у якій обіцяє Путіну підтримку.

Лідер КНДР також засудив Сполучені Штати за постачання військової допомоги Тайваню. Саме Вашингтон, за думкою Кіма, розпалює ворожнечу у Тайванському проливі.

"США повинні двічі подумати, чи готові вони вступити в лобове протистояння з могутньою національною державою Китайської Народної Республіки заради безпеки Тайваню і чи зможуть вони впоратися з його наслідками", - сказав північнокорейський диктатор.

Чому РФ відправляє на фронт військових КНДР

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що Росія залучає військових із КНДР не для того, щоб дочекатися нової мобілізації, а через нездатність власної системи поповнення компенсувати втрати на фронті.

За його словами, Кремль не може розраховувати на повторення масової мобілізаційної кампанії без значного ризику для внутрішньої ситуації в Росії.

"А північнокорейські військові знадобилися не для того, щоб дотягнути до мобілізації, а для того, щоб хоч якось врятувати й вирівняти фронт. Адже вже понад три місяці мобілізаційна система РФ не справляється з поповненням втрат, які ми завдаємо російській армії. Тому Кремль змушений шукати внутрішні резерви, щоб врятувати ситуацію. А оголошення мобілізації стане для Кремля крахом у політичному сенсі", - наголосив експерт.

Армія КНДР / Інфографика: Главред

Співпраця КНДР та Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія продовжує поглиблювати військове співробітництво з Північною Кореєю та готується отримати нову допомогу для війни проти України. Москва веде переговори про постачання балістичних ракет, пускових установок і додаткового північнокорейського контингенту.

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що Північна Корея направила до Росії новий контингент із 8500 військових, серед яких є близько 400 операторів дронів. Їх можуть використовувати для розвідки та ударів по цілях в Україні.

Крім того, Росія отримала від Північної Кореї ще один тип балістичних ракет, які потенційно можуть використовуватися для ударів по території України. Йдеться про ракети KN-30, які раніше не згадувалися в повідомленнях про їхнє застосування російськими військами.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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