Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні і заговорив про "перемогу" Росії

Марія Николишин
7 жовтня 2026, 08:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Лідер КНДР запевнив Кремль у незмінній військовій підтримці та окремо засудив Вашингтон через Тайвань.
Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні і заговорив про 'перемогу' Росії
Кім Чен Ин пообіцяв Путіну продовжити підтримку / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • Кім Чен Ин привітав Путіна з днем народження
  • Він назвав війну РФ "священною війною справедливості"
  • Пхеньян пообіцяв Москві військову підтримку

Лідер КНДР Кім Чен Ин 7 жовтня привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження та пообіцяв незмінну підтримку у військовому напрямку. Про це пише Reuters.

Зокрема, північнокорейський диктатор заявив, що Пхеньян продовжуватиме розширювати співпрацю в рамках всеосяжного стратегічного партнерства КНДР і РФ, і висловив упевненість у тому, що "священна справедлива війна" Росії за захист свого суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності завершиться перемогою.

відео дня

Водночас він не став прямо називати війну, у якій обіцяє Путіну підтримку.

Лідер КНДР також засудив Сполучені Штати за постачання військової допомоги Тайваню. Саме Вашингтон, за думкою Кіма, розпалює ворожнечу у Тайванському проливі.

"США повинні двічі подумати, чи готові вони вступити в лобове протистояння з могутньою національною державою Китайської Народної Республіки заради безпеки Тайваню і чи зможуть вони впоратися з його наслідками", - сказав північнокорейський диктатор.

Чому РФ відправляє на фронт військових КНДР

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов говорив, що Росія залучає військових із КНДР не для того, щоб дочекатися нової мобілізації, а через нездатність власної системи поповнення компенсувати втрати на фронті.

За його словами, Кремль не може розраховувати на повторення масової мобілізаційної кампанії без значного ризику для внутрішньої ситуації в Росії.

"А північнокорейські військові знадобилися не для того, щоб дотягнути до мобілізації, а для того, щоб хоч якось врятувати й вирівняти фронт. Адже вже понад три місяці мобілізаційна система РФ не справляється з поповненням втрат, які ми завдаємо російській армії. Тому Кремль змушений шукати внутрішні резерви, щоб врятувати ситуацію. А оголошення мобілізації стане для Кремля крахом у політичному сенсі", - наголосив експерт.

Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні і заговорив про 'перемогу' Росії
Армія КНДР / Інфографика: Главред

Співпраця КНДР та Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, Росія продовжує поглиблювати військове співробітництво з Північною Кореєю та готується отримати нову допомогу для війни проти України. Москва веде переговори про постачання балістичних ракет, пускових установок і додаткового північнокорейського контингенту.

Заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що Північна Корея направила до Росії новий контингент із 8500 військових, серед яких є близько 400 операторів дронів. Їх можуть використовувати для розвідки та ударів по цілях в Україні.

Крім того, Росія отримала від Північної Кореї ще один тип балістичних ракет, які потенційно можуть використовуватися для ударів по території України. Йдеться про ракети KN-30, які раніше не згадувалися в повідомленнях про їхнє застосування російськими військами.

Читайте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Кім Чен Ин Володимир Путін КНДР війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збито

РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збито

09:34Війна
РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людей

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людей

08:39Війна
Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

08:22Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

Китайський гороскоп на завтра, 7 жовтня: Мавпам — дружба, Козлам — праця

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

Останні новини

10:00

Пугачова отримала нову серйозну травму — що сталося

09:48

"Євробачення-2027": Чехія несподівано відмовилася від участі в конкурсі

09:36

Нарциси зацвітуть пишніше: що зробити з цибулинами перед посадкою у жовтніВідео

09:34

РФ завдавала ударів "Цирконами", "Калібрами" та балістикою: скільки цілей збитоФото

09:29

Як відмити чашку від коричневого нальоту після кави чи чаю за 5 хвилин

Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"Зима стане переломною, а навесні відкриється вікно можливостей – комбат "Лука"
08:56

Кім Чен Ин пообіцяв Путіну підтримку у війні і заговорив про "перемогу" Росії

08:53

Соковитий фарширований перець по-новому: рецепт вечері за 45 хвилин

08:48

"Сутула собака": на вулицях Москви зняли занедбану Повалій

08:39

РФ завдала удару по багатоповерхівці в Прилуках, під завалами шукають людейФото

Реклама
08:22

Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

08:18

РФ використовує ШІ для ударів по Україні: що відомо про нову тактику

08:10

Армія РФ завдала ракетного удару по Кременчуку: пошкоджено багатоповерхівки та підприємствоФото

07:22

РФ обстріляла Київ балістикою: двоє загиблих та пошкоджені складиФото

06:50

РФ підняла Ту-95 і обстріляла Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук

06:12

Гороскоп на завтра, 8 жовтня: Тельцям - підтримка, Дівам - зрив планів

05:55

"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

05:35

Ілон Маск повторив сцену з українського фільму 1959 року: що сталосьВідео

05:10

Справжній знак долі: на чотирьох знаків зодіаку чекає стрімкий злет

04:23

Гриби не втратять смак і аромат: секретний трюк під час сушіння в духовці

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з котом за 45 с

Реклама
03:28

Чому білі простирадла жовтіють і як позбавити їх від плям без хлору: дієвий спосіб

03:03

Чому в СРСР заборонили макарони по-флотськи: про що мовчали радянські кухарі

02:47

Техніка може вийти з ладу під час відключень світла: енергетики пояснили, як її уберегти

01:51

Доля готує велике випробування трьом знакам зодіаку - кому і коли

01:01

"Хочете - вірте, хочете - ні": Трамп анонсував завершення війни в Україні

00:12

Тест на IQ: потрібно знайти два однакові автомобілі за 5 секунд

06 жовтня, вівторок
23:25

Озброєна група в масках прорвалася з Білорусі на територію Латвії - LSM

23:03

Не Ford, BMW чи Audi: механік назвав марку авто, яка майже ніколи не потребує ремонту

22:40

В морі біля Сочі вирує пожежа на танкері: стовп диму видно за кілометриФото

22:09

"Опинився у біді": Майкл Дуглас розповів про страшні наслідки хвороби

21:49

Після смерті Хайден Панеттьєрі з’явилася нова таємниця: Кличко зробив заяву

21:49

Не потрібно прати годинами: експерт назвав найкращий режим для більшості речей

21:39

Ту-160 вже в небі: є загроза масованого ракетного удару по Україні

21:30

Досвідчені господині кидають кубики льоду з сіллю в унітаз - для чого

21:06

Зеленський після Ставки назвав головний критерій для далекобійних дронів

21:05

Порятунок саду від вимерзання: обов'язкова процедура до заморозків

20:51

Бюджетний замінник кондиціонера: навіщо досвідчені господині додають оцет під час прання

20:34

"Все готове": комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ

20:21

Два жовтки в одному яйці: знаки долі, багатство та зміни в житті

20:18

"Є оновлена інформація": Зеленський попередив про масований удар РФ

Реклама
19:38

Прибирати щотижня більше не потрібно: новий метод займає до 20 хвилин

19:31

Чим Україна наразі найефективніше збиває реактивні дрони РФ: у ПС дали відповідь

19:30

Найневдаліша дата народження — яке число приносить випробування

19:12

Останні +20 цієї осені: синоптик назвав дату різкого похолодання

19:10

Найнебезпечніша битва зараз відбувається не на фронті: Копитько про задум КремляПогляд

19:07

Що посадити на ділянці біля туалету — завіса з зелені та захист від вологи

19:06

Світло будуть відключати цілий день: нові графіки обмежень на 7 жовтня

18:56

Гороскоп на сьогодні, 7 жовтня: Скорпіонам - романтика, Водоліям - враження

18:54

Рубіо зробив гучну заяву про вступ України до НАТО і завершення війни

18:37

Економія на опаленні: 3 налаштування котла, що зменшать рахунки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти