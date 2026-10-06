Після смерті Хайден Панеттьєрі з’явилася нова таємниця: Кличко зробив заяву

Володимир Кличко розпочинає нове розслідування щодо прикрас "Хайден".

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Кличко вимагає додаткового розслідування / Колаж "Главред", фото: скріншот, Instagram/haydenpanettiere

Коротко:

З якої причини Кличко вимагає розслідування

Чим переймається Володимир Кличко

Після раптової смерті Хайден Панеттьєрі навколо спадщини актриси виник новий скандал.

Як пише Page Six, її колишній наречений Володимир Кличко заявив, що деякі особисті речі зірки, ймовірно, включаючи прикраси, могли опинитися в ломбарді. Тепер спортсмен домагається втручання правоохоронних органів.

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Як випливає з нових судових документів, Кличко стверджує, що людина, яка не є членом сім’ї Панеттьєрі, але раніше була пов’язана з актрисою, могла продати речі, що належали їй, у ломбард. Сам ломбард, за словами спортсмена, відмовився розкривати інформацію про конкретні предмети без звернення з боку поліції.

Володимир Кличко турбується про особисті речі Хайден / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Кличко побоюється, що речі Хайден, які залишилися, можуть бути продані або передані третім особам і в результаті опиняться безповоротно втраченими. Тому в рамках своєї справи про тимчасову опіку над спадщиною їхньої спільної 11-річної доньки Каї він просить надати йому можливість звернутися до правоохоронних органів для розслідування ситуації та повернення майна актриси.

Це не вперше, коли Кличко порушує питання про зниклі речі колишньої коханої. Раніше він заявляв, що деякі прикраси Панеттьєрі зникли або залишаються неврахованими. Крім того, спортсмен стверджував, що після смерті актриси федеральні агенти вилучили частину майна з її будинку в Лос-Анджелесі.

За словами Кличка, ще за життя Хайден були вжиті додаткові заходи безпеки: її будинок охороняла спеціальна служба, замки після її смерті замінили, а колекцію дизайнерського одягу та аксесуарів перевезли в інше місце. Причиною, як стверджується в документах, стали побоювання щодо несанкціонованого доступу до її власності.

Окрема історія пов’язана з прикрасами, які Панеттьєрі носила в день смерті. Згідно зі звітом коронера, на актрисі були сережки-гвіздки. Після розтину їх помістили на зберігання, однак батьки Хайден розійшлися в думках щодо того, куди їх слід відправити. Поки сторони не дійшли згоди, прикраси не були видані.

Хайден Панеттьєрі мала колекцію прикрас та одягу / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі померла 16 серпня в Південній Кароліні у віці 36 років. Пізніше причиною смерті були названі токсичні ефекти кількох препаратів і речовин, зокрема фентанілу, а смерть визнали нещасним випадком.

Кличко тим часом продовжує домагатися юридичного контролю над спадщиною доньки. Кайя є єдиною спадкоємицею майна своєї матері, тому спортсмен наполягає, що збереження речей та активів актриси безпосередньо зачіпає інтереси їхньої доньки.

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Раніше також стало відомо, що в розслідуванні смерті Хайден Панеттьєрі з’явилися нові подробиці.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.

З 2009 року Гайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.

У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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