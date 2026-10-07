Кривавий 'подарунок' Путіну: Зеленський розкрив масштаб атаки та ключову мішень

Під удар потрапили Київ та 12 областей, а однією з головних мішеней росіяни обрали енергетику.

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Зеленський розкрив деталі масованого удару / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Під ударом опинилися Київ та 12 областей

Серед 26 поранених у Прилуках п'ятеро дітей

Однією з ключових цілей атаки стала енергетика

Російська окупаційна армія "подарувала" диктатору Володимиру Путіну на день народження знищення житлового будинку в Прилуках на Чернігівщині. Про це написав президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

"Це була звичайна п’ятиповерхівка. На жаль, станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих, 26 людей поранено, зокрема пʼятьох дітей. Під завалами досі можуть бути люди. На місці безперервно працюють рятувальники - роблять усе, щоб знайти кожного та кожну", - наголосив глава держави. відео дня

Він додав, що від російських ракетних ударів пошкоджено ще пʼять багатоквартирних будинків у Дніпрі, чотири багатоповерхівки у Кременчуці. На жаль, двоє людей загинуло, восьмеро поранено. Також дроном пошкоджено багатоповерхівку у Запоріжжі.

"У Києві росіяни вбили двох людей. Ще дві людини загинули в Олександрії. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих. Загалом цієї ночі під ударами була інфраструктура Києва та 12 областей", - підкреслив Зеленський.

За його словами, однією з ключових мішеней під час масованого удару була енергетика.

"Росіяни хотіли ударити болісно й показово. Це був один із найбільш підлих ударів: загалом 70 ракет, багато балістики, також "Шахеди". На жаль, вдалося збити лише частину", - сказав він.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Президент підкреслив, що російська балістика залишається найбільшим викликом, а пакети ППО для України зараз - це життєва необхідність.

"Саме тому ми щодня шукаємо ракети до "петріотів", які можуть і повинні реально захищати життя людей тут, в українському небі. Дякую всім, хто нам допомагає", - підсумував глава держави.

Patriot / Інфографіка: Главред

Чому РФ не може завдавати ударів колишнього масштабу

Військовий експерт Олег Жданов говорив, що Росія теоретично здатна знову завдати комбінованого масованого удару з використанням ракет і безпілотників, але можливості російської стратегічної авіації зараз обмежені.

За його словами, російська сторона прагне завдати максимальної шкоди, але не має достатньої кількості засобів для проведення ударів колишнього масштабу.

"Я думаю, що вони не відмовляються. Єдина причина, на мою думку, полягає в тому, що на сьогодні вони не здатні організувати такий масштабний удар", - зазначив експерт.

Удар РФ по Україні 7 жовтня - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ балістичними ракетами. Зокрема, у Подільському районі, внаслідок атаки ворога, сталося загоряння та часткове руйнування перекриття офісно-складської будівлі. Внаслідок російської атаки загинулид дві людини, ще двох вдалось врятувати.

Російські війська вранці 7 жовтня завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Російська окупаційна армія також завдала удару по житловому багатоповерховому будинку в Прилуках. Ракетний удар стався вранці в середу, коли люди ще спали. За попередніми даними, є загиблі та поранені. На місці працюють усі служби, триває розбирання завалів.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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