Була музою Гічкока: пішла з життя найстарша володарка "Оскара"

Світовий кінематограф зазнав непоправної втрати.

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Єва Марі Сейнт померла / колаж: Главред, фото: imdb.com, pexels.com

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Померла легендарна американська актриса Єва Марі Сент

Чому знаменитість завершила кар’єру

На 103-му році життя померла видатна американська актриса Єва Марі Сейнт. 6 жовтня 2026 року знаменитість пішла з життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомляє Hello!

Володарка статуетки "Оскар" була найстаршою лауреаткою цієї престижної кінопремії у світі. Її тріумфальне сходження почалося в 1954 році, коли вона підкорила Голлівуд уже першою роллю в культовій кримінальній драмі Елії Казана "У порту", де зіграла разом із Марлоном Брандо. Фільм здобув вісім "Оскарів", а сама Єва Марі отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану.

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Єва Марі Сейнт - фільми / фото: imdb.com

Зірка свідомо відмовилася від статусу суперзірки першої величини, поставивши на перше місце тихе сімейне життя. Актриса прожила у щасливому шлюбі з режисером Джеффрі Хайденом 65 років - аж до його смерті у 2016 році.

Після себе легендарна артистка залишила двох дітей, чотирьох онуків і двох правнуків, а також надихаючу життєву філософію.

Єва Марі Сейнт - біографія / фото: imdb.com

"Мій агент казав, що я ніколи не стану супер-суперзіркою, якщо не буду працювати більше. Я відповіла: „Напевно, я й не хочу нею бути. Сім’я для мене завжди на першому місці"", - зазначала Єва Марі Сейнт.

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Про персону: Ева Марі Сейнт Ева Марі Сейнт - американська актриса, лауреатка премії "Оскар" (1955) за найкращу жіночу роль другого плану, повідомляє Вікіпедія. Вона стала однією з усього восьми актрис в історії світового кінематографа, які отримали цю нагороду за свою дебютну роль.

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