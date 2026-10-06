Опалювальний сезон в Україні: коли чекати тепла в батареях і чи всім його дадуть

Коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027 в Україні, за якої температури вмикають батареї та коли дадуть тепло у Києві - усі деталі.

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Опалювальний сезон 2026–2027: коли вмикатимуть опалення в Україні / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Коли в Україні почнуть подавати тепло у 2026 році

Що робити якщо в квартирі немає тепла

Яка температура повинна бути в квартирі взимку по закону

Опалювальний сезон 2026–2027 в Україні проходитиме в умовах війни, тому його початок і стабільність теплопостачання залежатимуть одразу від кількох факторів. Поряд із погодою та рішеннями місцевої влади важливими залишаються готовність комунальної інфраструктури, можливі російські атаки та здатність громад працювати в аварійних умовах.

Главред з'ясував, коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027 в Україні, як подаватимуть тепло та до чого готуватися українцям узимку.

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Коли почнеться опалювальний сезон 2026–2027 в Україні

Опалювальний сезон 2026–2027 в Україні не має єдиної фіксованої дати початку для всіх населених пунктів. Рішення про початок опалювального періоду ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температури, погодних умов, технічної готовності систем та інших передбачених нормативами факторів.

Тому в одному регіоні батареї можуть почати прогріватися раніше, тоді як мешканцям іншої громади доведеться чекати ще кілька днів.

Одноденне похолодання саме по собі не означає автоматичного запуску всіх котелень. Місцева влада має оцінити ситуацію та ухвалити відповідне рішення.

За якої температури вмикають опалення в Україні

Опалення в Україні зазвичай починають вмикати, коли середньодобова температура тримається на рівні +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. Цей температурний критерій є головним орієнтиром для визначення моменту, коли житловий фонд потребує централізованого обігріву.

Саме після такого тривалого похолодання виникають підстави для початку опалювального періоду. Водночас тепло не обов'язково з'являється в усіх будинках в один день.

Запуск системи є поетапним процесом, а конкретна швидкість підключення залежить від особливостей тепломереж та організації роботи комунальних підприємств.

Експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев пояснив, що технічна готовність країни вже дозволяє перейти до запуску систем, однак сам процес потребує часу.

"Процес запуску централізованого опалення може тривати приблизно півтора-два тижні. Тобто тепло в усіх будинках може з'являтися не одночасно", - повідомив експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі Ранок Live.

Опалення в Україні / Фото: УНІАН

Хто вирішує, коли вмикати опалення у містах України

Коли вмикати опалення у містах України, вирішують органи місцевого самоврядування. Саме до їхніх повноважень належить рішення про початок і завершення опалювального періоду.

Під час цього враховуються не лише показники термометра, а й кліматичні умови, будівельні норми, правила експлуатації теплових установок і мереж, а також готовність місцевої інфраструктури.

Через це Київ, Львів, Одеса, Харків та інші міста можуть перейти до опалювального сезону у різні дати. Для мешканців важливо орієнтуватися насамперед на рішення своєї громади, а не на умовну календарну дату.

Керівники закладів освіти, охорони здоров'я та інших бюджетних установ при цьому можуть визначати момент початку опалення з урахуванням погодних умов і фінансування.

Коли дадуть опалення у школах, садочках та лікарнях

Опалення у школах, дитячих садках та лікарнях можуть увімкнути раніше, ніж у житлових будинках. Соціальна сфера може перейти на опалення раніше, оскільки температурний режим безпосередньо впливає на умови перебування людей та роботу закладів.

Передусім це стосується лікарень, дитячих садків, шкіл та інших установ. Такий підхід застосовували й під час попередніх опалювальних сезонів.

У Києві, зокрема, медичні заклади, школи та дитячі садки можуть увійти в опалювальний сезон раніше за житловий сектор. Для цього керівники установ мають подати відповідну заявку.

Чи можуть увімкнути опалення раніше встановленої дати

Опалення можуть почати подавати раніше календарної дати, якщо погодні умови вимагають початку опалювального періоду. Місцева влада не повинна орієнтуватися лише на конкретне число в календарі, а має враховувати фактичну ситуацію у громаді.

Саме тому конкретна громада може організувати запуск відповідно до місцевих погодних умов та готовності систем.

Синоптичний прогноз на осінь дає лише орієнтовне розуміння можливих термінів. Передбачалося, що необхідне похолодання у багатьох містах може настати приблизно 20–25 жовтня, однак завчасно гарантувати ці дати неможливо.

Минулого року офіційний опалювальний сезон в Україні розпочався 28 жовтня, хоча в частині будинків тепло з'явилося раніше.

На рішення також здатна вплинути ситуація з газовою інфраструктурою. Якщо російські війська завдаватимуть масованих ударів по енергетичних об'єктах, запуск теплопостачання в окремих громадах може бути відкладений, щоб економніше використовувати доступні запаси газу.

Коли почнеться опалювальний сезон у Києві

Точна дата початку опалювального сезону у Києві залежить від погодних умов і рішення міської влади. Київ до початку опалювального сезону підготував основні системи та завершив головні технічні роботи, однак масовий запуск тепла у житловому секторі столиці планують після відчутного похолодання.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв повідомив в коментарі Новини.Live, що сприятлива погода дає місту можливість не поспішати з масовим підключенням будинків. Цей час столиця використовує також для додаткових профілактичних робіт на мережах та економії енергоносіїв.

Люди гріють руки на батареї / Фото: УНІАН

Соціальна сфера Києва при цьому має окремий механізм входження в сезон. Керівники медичних закладів, шкіл і дитсадків можуть звернутися із заявкою, після чого тепло їм можуть подати раніше.

Масове підключення житлових будинків планують проводити після помітного зниження середньодобової температури.

Наскільки Україна готова до опалювального сезону 2026–2027

Україна готується до опалювального сезону 2026–2027, і станом на початок вересня було підготовлено 79,2% житлового фонду - понад 114 тисяч будинків із майже 144 тисяч запланованих.

Поки громади очікують на необхідне похолодання, паралельно завершується підготовка житлово-комунального господарства до зимових навантажень.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник наголосив, що готовність оцінюється не лише за кількістю завершених ремонтів. Особливе значення мають здатність громад працювати під час аварій, наявність резервів та можливість швидко відновлювати пошкоджені системи.

"Підготовка до опалювального сезону йде за планом: майже 80% житлових будинків уже готові до зими, високий рівень готовності маємо і по соціальній сфері та теплопостачанню. Водночас ми оцінюємо готовність не тільки за відсотками виконаних робіт. Наше ключове завдання - щоб громади могли стабільно забезпечувати людей теплом, водою та іншими базовими послугами в умовах можливих атак і надзвичайних ситуацій. Особливий фокус - на прифронтових регіонах, де ризики найвищі. Там мають бути резервні рішення та спроможність максимально швидко відновлювати роботу пошкоджених систем", - зазначив Микола Калашник.

Підготовка соціальної сфери сягнула 86,5%. Йдеться загалом про 20,6 тисячі шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я.

У сфері теплопостачання вже підготовлено 14 194 котельні - майже 83% від плану. Також підготовлено понад 13,3 тисячі кілометрів теплових мереж, тривають ремонти котлів, аварійних ділянок трубопроводів та центральних теплових пунктів.

Окремо громади формують запаси палива та готують обладнання до роботи в умовах можливих аварій.

Підготовка стосується також водопостачання та водовідведення. До зими вже підготовлено 2900 водопровідних насосних станцій і понад 8,3 тисячі свердловин.

Дорожні служби підготували 4124 одиниці спеціалізованої техніки, відремонтували 8,6 млн квадратних метрів дорожнього покриття та заготовили понад 1,3 млн тонн посипкових матеріалів і реагентів.

Найбільші вимоги висуваються до прифронтових територій, де тепло-, водопостачання та інша критична інфраструктура працюють під постійною загрозою російських атак.

Як російські удари можуть вплинути на опалення взимку

Російські удари по газових, енергетичних та теплових об'єктах можуть спричинити перебої з електроенергією та теплопостачанням під час нового опалювального сезону. Тому громади готують резервні джерела живлення та аварійні сценарії.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що за відсутності тривалого періоду сильних морозів Україна має шанси пройти зиму без катастрофічного сценарію. Водночас він допускає масштабні перебої з електроенергією у великих містах, зокрема Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові.

"Я помірний оптиміст. Якщо в нас не буде місяця морозів із температурою близько мінус 10 градусів і нижче, то, за моїм прогнозом, ми доволі спокійно пройдемо зиму. Так, у Києві, Одесі, Кривому Розі, Харкові можливі відключення електроенергії, зокрема доволі масштабні. Аварійні відключення можливі й в інших регіонах. Але жодного апокаліпсису я особисто не передбачаю", - заявив Олександр Харченко в інтерв'ю Главреду.

Звідки і якими типами ракет РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

За його оцінкою, столиця має більше можливостей для збереження теплопостачання навіть у випадку пошкодження окремих об'єктів. Причина полягає у масштабі системи та можливості маневрувати між різними тепловими районами.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об'єкта не означає зупинку всієї системи", - зазначив експерт.

Харченко водночас наголосив, що повністю зарезервувати теплову систему столиці за один сезон не вдалося через обмеження часу та фінансування. Проте підготовлені механізми можуть пом'якшити наслідки пошкоджень.

"Навіть якщо після ураження теплових джерел сотні будинків у Києві матимуть обмежений доступ до тепла - а це можливий сценарій, - у міста є багато інструментів, щоб пом'якшити ситуацію", - наголосив Олександр Харченко.

Серед таких інструментів він назвав мобільні котельні, генератори та можливість з'єднання окремих теплових районів між собою.

"Це й мобільні котельні, й запаси генераторів, які можна підключати до будинків у разі відключення тепла та електрики, й можливість з'єднувати теплові райони між собою. Це дозволяє, нехай і з нижчою температурою, але забезпечувати теплом багатоквартирні будинки", - пояснив експерт.

Які міста можуть залишитися без опалення через удари РФ

Найбільші ризики залишитися без опалення мають невеликі міста, де система побудована навколо однієї котельні без альтернативного джерела тепла. Водночас локальні проблеми можуть виникнути і у великих обласних центрах, якщо одночасно буде пошкоджено кілька теплових об'єктів.

Олександр Харченко звертає увагу на громади, де опалення побудоване навколо однієї котельні без альтернативного джерела. У такому випадку резервувати систему значно складніше.

"Мене особисто набагато більше турбує ситуація у відносно невеликих містах, де система опалення часто побудована за котельною моделлю. Тобто є одна котельня, навколо неї - будинки, підключені до неї, а з'єднання з іншими тепловими районами відсутнє взагалі", - сказав Олександр Харченко.

За такого устрою пошкодження основного джерела може створити проблему, яку неможливо швидко компенсувати іншою котельнею.

"Якщо цю котельню пошкодять, то людей просто нізвідки забезпечити теплом. І це справді ризик, справді виклик. На жаль, є інформація, що росіяни можуть атакувати, зокрема, й такі об'єкти", - попередив експерт.

Водночас ризик не обмежується невеликими населеними пунктами. Великі обласні центри також можуть зіткнутися з локальними проблемами, якщо одночасно буде пошкоджено кілька теплових об'єктів.

"Якщо, наприклад, в умовному Львові буде знищено кілька районних котелень, у Львові теж виникнуть проблеми. Це стосується будь-якого міста", - вказав Харченко.

Для зниження таких ризиків, на думку експерта, Україні доведеться перебудовувати теплову інфраструктуру вже у середньостроковій перспективі.

"Тому в найближчі два-три роки нам точно доведеться вирішувати, як змінити системи опалення, щоб вони були стійкішими до таких викликів. Що саме потрібно робити, загалом зрозуміло. Але для цього потрібні великі гроші й час", - підсумував Олександр Харченко.

Яка температура має бути у квартирі взимку

Температура у квартирі взимку має відповідати встановленим нормативам, а якість опалення не варто оцінювати лише за тим, наскільки гарячою є батарея на дотик. Радіатори можуть бути виготовлені з різних матеріалів, а температура теплоносія залежить від багатьох технічних факторів.

Адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова звертає увагу на важливу деталь: навіть відносно прохолодна батарея не обов'язково означає порушення, якщо температура повітря у квартирі відповідає нормативам.

Воронкова пояснює, що законодавчі вимоги стосуються насамперед температури повітря в приміщенні та параметрів теплоносія, а не конкретної температури поверхні батареї. Для офіційної перевірки якості послуги потрібно звертатися до постачальника.

"Насправді в цій процедурі немає сенсу. Адже батареї виготовляють з різних матеріалів, і іноді вони можуть бути ледве теплими на дотик, проте в приміщенні буде тепло", - пояснила адвокат в коментарі УНІАН.

Для самостійної перевірки температуру потрібно вимірювати правильно. Термометр варто розташовувати приблизно по центру кімнати на висоті 1–1,5 метра від підлоги, а не біля вікна, батареї, підлоги чи стелі.

Показник можна зафіксувати на відео, після чого звернутися до виконавця послуги з вимогою провести офіційну перевірку. Побутові термометри або реєстратори температури можуть допомогти мешканцю контролювати ситуацію, однак самостійний вимір не замінює офіційної фіксації порушення.

Як підготувати батареї до опалювального сезону / Інфографіка: Главред

Якщо температура справді нижча за норму, представник постачальника має прийти, провести вимірювання та скласти відповідний акт-претензію. Якщо він не прибув у встановлений договором строк, але не пізніше доби, або безпідставно відмовився підписати документ, споживач може скласти акт за участю щонайменше двох інших споживачів.

Для частини житлових приміщень норматив становить щонайменше 18°C, а для кутових кімнат - щонайменше 20°C. За постановою Кабінету Міністрів №127, якщо температура більш ніж на шість градусів нижча за нормативну, плата за постачання теплової енергії не повинна нараховуватися.

За меншого відхилення споживач може вимагати зменшення плати на коефіцієнт 0,05 - тобто на 5% за кожен градус відхилення. Після офіційної перевірки та підтвердження порушення постачальник має провести відповідний перерахунок.

"За 12 років роботи я жодного разу не бачила, щоб споживачі зверталися з проблемою, що опалення здійснюється на неналежному рівні", - розповіла Воронкова.

Адвокат пояснила, що причиною такої низької активності споживачів може бути складність впливу на якість теплопостачання. Водночас вона наголошує: під час війни ситуація додатково ускладнюється, адже пошкодження теплової інфраструктури може спричинити холод у квартирах навіть без провини постачальника.

Водночас масова відмова від оплати комунальних послуг також може створити додаткові проблеми, оскільки підприємствам буде складніше фінансувати ремонт та відновлення систем.

"Важливо усвідомлювати, що масові відмови від оплати комунальних послуг можуть призвести до того, що в бюджеті не буде коштів на ремонт цих систем", - наголосила адвокат.

Що робити, якщо батареї залишилися холодними

Якщо в громаді вже офіційно розпочався опалювальний сезон, але конкретний будинок або квартира залишаються без тепла, насамперед потрібно звернутися до відповідальної за будинок служби. Це може бути керуюча компанія, ЖЕК або ОСББ.

Якщо проблема не пов'язана з внутрішньобудинковими мережами, наступним кроком має бути звернення до підприємства теплопостачання. Необхідно повідомити про відсутність опалення та вимагати перевірки причини.

Окрема ситуація - коли стояк у будинку гарячий, а конкретна батарея залишається холодною. У такому випадку проблема може бути пов'язана із завоздушенням системи.

Тоді потрібно звернутися до відповідальної за будинок служби, щоб працівники перевірили систему та, якщо це необхідно, випустили повітря. Якщо ж температура повітря в квартирі залишається нижчою за встановлені нормативи, слід вимагати офіційного вимірювання та складання акта.

Як зафіксувати холод у квартирі та домогтися перерахунку

Щоб зафіксувати холод у квартирі та домогтися перерахунку, потрібно правильно виміряти температуру, зафіксувати показники та звернутися до постачальника із заявкою на офіційну перевірку. Самостійного вимірювання термометром достатньо для побутового контролю, але для перерахунку потрібна офіційна фіксація порушення.

Температуру потрібно вимірювати приблизно в центрі кімнати, на висоті 1–1,5 метра від підлоги. Не варто ставити термометр безпосередньо біля батареї чи вікна, адже це може спотворити результат.

Показники бажано зафіксувати на відео та звернутися до постачальника із заявкою на перевірку якості послуги. Представник має провести вимірювання та скласти акт-претензію.

Якщо порушення підтвердять, постачальник повинен здійснити передбачений законодавством перерахунок. У разі відмови або неявки представника споживач має можливість оформити акт за участю щонайменше двох сусідів.

Скільки можуть платити українці за комунальні послуги взимку

Зимова платіжка за комунальні послуги для квартири площею близько 50 квадратних метрів може становити близько 6000 гривень на місяць за оцінкою експерта у сфері ЖКГ Олега Попенка. У цю суму він включає електроенергію, воду, водовідведення, вивезення відходів, тепло, газ, управління ОСББ та інші витрати.

За його розрахунком, електроенергія без додаткового електрообігріву може становити близько 1100 гривень за споживання 250 кВт·год. Вода та водовідведення за середнього тарифу й споживання близько 5 кубометрів - орієнтовно 500 гривень.

Прилади, які варто вимикати на ніч для економії електроенергії / Інфографіка: Главред

Теплопостачання при середньому розрахунку 40 гривень за квадратний метр для квартири площею 50 квадратних метрів дає близько 2000 гривень. Додатково враховуються газ, вивезення побутових відходів, внески на управління будинком та інші платежі.

Олег Попенко вважає, що сукупність цих витрат може суттєво збільшити зимову платіжку.

"Разом виходить близько 5000 грн на місяць платіжка на квартиру 50 квадратних метрів. Але якщо додати управління ОСББ, то це ще не менше 500–700 грн, крім того, ще 300–500 грн можуть знадобитися на різні витрати. Ось воно і вийде 6000 грн на квартиру в 50 квадратів. Квартира ж в 70 квадратних метрів вам обійдеться не менше 7000 грн з тією ж кількістю мешканців. А далі рахуйте самі", - резюмував Олег Попенко.

Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

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Про персону: Микола Калашник Микола Калашник - український державний діяч. Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України з 16 липня 2026 року, до цього був головою Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

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