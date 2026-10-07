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Росія знищила центр порятунку птахів під Києвом: загинули птахи та кіт

Анна Ярославська
7 жовтня 2026, 11:49
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У Київській області дотла згоріла "Садиба Нюшанік". Вогонь знищив стаціонар, обладнання та запаси кормів.
Садиба Нюшаник
Удар по Київщині знищив притулок для сов та лелек - що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Нічна атака РФ спалила пташиний центр "Садиба Нюшанік"
  • Згоріли стаціонар, курник і перепелятник
  • У приміщеннях перебували птахи та кіт
  • Напередодні до притулку прийняли трьох нових птахів

В результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київщину 7 жовтня дотла згорів центр реабілітації диких птахів "Садиба Нюшанік" у селі Воропаїв Вишгородського району. Вогонь знищив усі приміщення, де утримували птахів, а також обладнання для лікування та запаси кормів. Про це повідомила співзасновниця центру Ірина Снопко у Facebook.

Масштаб втрат вона описала коротким дописом у середу вранці, опублікувавши кадри будівлі, охопленої полум’ям.

відео дня

"У нас сталася біда. Згорів пташиний стаціонар, курник, перепелятник. Там були птахи та кіт. А ще все обладнання та корми", - написала Снопко.

Знімок екрана

Нових пацієнтів прийняли буквально напередодні

За добу до удару команда притулку розповідала в соцмережах про поповнення: на реабілітацію взяли ворона, канюка та осоїда. Під цією публікацією в Instagram тепер сотні співчуттів від підписників.

Знімок екрана

"Садиба Нюшанік" працює понад 15 років і офіційно зареєстрована як громадська організація "Садиба Нюшанік. Допомога птахам". Тут рятують, лікують і повертають у дику природу хижих і водоплавних птахів - лелек, лебедів, сов, яструбів, пустельг. Птахи, які через важкі травми не здатні вижити самостійно, залишаються в садибі назавжди.

Окремий напрямок роботи центру - консультації для людей, які знаходять поранених або ослаблених птахів. Заснували садибу подружжя-зооволонтери Ірина та Валерій Снопко.

Знищення "Садиби Нюшанік" поповнило довгий перелік втрат серед тварин за час повномасштабної війни: російські обстріли вже зруйнували десятки ветеринарних клінік, тваринницьких і птахоферм та притулків для тварин.

Що ще потрапило під удар на Київщині

Пожежа у Воропаєві стала лише одним з епізодів масованої атаки на столичний регіон. В Обухівському районі пошкоджено виробничо-складські об’єкти, а в Києві повністю знищено центральний хаб мережі "АТЛ Автосервіс", через який проходили основні обсяги мастил, акумуляторів та інших автотоварів.

Що кажуть в ОВА

Голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що вночі окупанти атакували регіон дронами та балістичними ракетами.

В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення. Виникли пожежі - наразі їх локалізовано.

"Також пошкоджено вантажний автомобіль і причіп. На щастя, постраждалих немає. Усі оперативні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків ворожої атаки", - зазначив Ткаченко.

  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС
  • Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026
    Наслідки удару по Київщині 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС

Ракетно-дроновий удар по Україні 7 жовтня 2026 року - новини

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет, балістичні та протикорабельні ракети, а також 130 ударних безпілотників. Станом на 09:00 сили ППО збили або придушили 161 ціль.

Перші повідомлення про застосування балістичного озброєння в ніч на 7 жовтня надійшли близько 03:09, після чого атака розгорталася двома хвилями. Детальніше читайте в матеріалі: РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Київ зазнав атаки балістичними ракетами. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста. В Оболонському районі влучення припало на нежитлову забудову, у Подільському - пошкоджено складські приміщення. У Шевченківському - влучання на територію нежитлової забудови.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv
  • Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026
    Наслідки атаки РФ на Київ 7 жовтня 2026 Фото: t.me/dsns_kyiv

Вранці 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по житловому району Кременчука на Полтавщині - пошкоджено багатоквартирні будинки, ще одне влучання зафіксовано по підприємству в Кременчуцькому районі.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення. Рятувальна операція триває.

Крім того, російська окупаційна армія під час масованого ракетно-дронового удару 7 жовтня завдала удару по житловому багатоповерховому будинку в Прилуках. Ракетна атака сталася вранці в середу, коли люди ще спали. Є загиблі та поранені. На місці працюють усі служби, триває розбирання завалів.

  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція
  • РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026
    РФ вдарила по житловому будинку в Прилуках вранці 7 жовтня 2026 Фото: ДСНС, Нацполіція

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, колишній начальник Київської міської військової адміністрації, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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