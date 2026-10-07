"З глибоким сумом": помер відомий український письменник

Письменник Сергій Батурін пішов з життя після тривалої хвороби.

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Помер письменник Сергій Батурін / колаж: Главред, фото: facebook.com/sbaturyn

Коротко:

Сергій Батурін тривалий час боровся з виснажливою хворобою

Прощання з письменником відбудеться 10 жовтня

На 67-му році життя помер український письменник Сергій Батурін. Чоловік тривалий час боровся з виснажливою хворобою.

Про смерть письменника повідомили на його сторінці у Facebook. Прощання з Батуріним відбудеться 10 жовтня.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що внаслідок тривалої виснажливої хвороби 6 жовтня помер український письменник Сергій Батурін", - йдеться у повідомленні.

Прощання з письменником відбудеться 10 жовтня о 13:00 у залі для прощання в адміністративному корпусі Байкового кладовища в Києві.

Що відомо про Батуріна

Справжнє прізвище письменника - Онищенко. Він був членом Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. З 2007 по 2012 рік Батурін обіймав посаду відповідального секретаря Київської організації НСПУ.

Відомі твори письменника - публіцистична хроніка "Українські невільники Третього Рейху", "Бурштинові очі", "Вакансія для диктатора", "Кава по-польськи", "Шизґара" та інші. Крім того, Батурін зробив перший переклад на українську мову повного тексту роману Анатолія Кузнєцова "Бабин Яр".

За життя художник отримав безліч нагород. Серед них - Міжнародна літературна премія імені Олеся Ульяненка.

У Батуріна залишилися дружина та двоє синів.

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