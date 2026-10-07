РФ відкрила новий напрямок ударів по Україні: в ISW розкрили задум Кремля

Ключові тези:
- Кампанія проти мостів вийшла за межі Києва
- Під ударом критичні наземні комунікації
- Мета РФ - тиск на цивільних і економіку
Країна-агресор Росія посилила удари по мостах у великих українських містах. Після Києва ця кампанія поширилася і на Запоріжжя. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Зокрема, 6 жовтня російські війська завдали удару по мосту через річку Дніпро в місті Запоріжжя, тимчасово зупинивши рух переправою.
Аналітики підкреслили, що Росія нещодавно посилила удари безпілотниками далекого радіусу дії по мостах через річку Дніпро в місті Київ і, ймовірно, розширює свою ударну кампанію, щоб охопити інші великі населені пункти.
В ISW наголошують, що Запоріжжя розташоване на перехресті кількох критично важливих українських наземних ліній зв’язку і служить критичним транспортним вузлом для логістики ЗСУ в Запорізькій області та на півдні України.
"Нещодавні посилені удари Росії по мостах у містах Київ та Запоріжжя також мають на меті ускладнити життя цивільного населення в цих великих населених пунктах, руйнуючи цивільну та житлову інфраструктуру, вносячи постійний страх і невизначеність у повсякденне життя, а також погіршуючи внутрішню економіку країни", - йдеться у звіті.
Чому РФ почала атакувати мости в Києві
Транспортний експерт Дмитро Беспалов говорив, що удари по транспортній інфраструктурі не можна розглядати окремо від інших російських атак на Київ. Вони є частиною ширшої кампанії ударів по різних об’єктах міста.
За його словами, мости мають особливе значення для Києва через географію міста та необхідність щоденного переміщення великої кількості людей між правим і лівим берегами.
"Ворог знає нашу транспортну систему і розуміє її вразливі місця. Саме по одному з таких місць він і завдав удару. Звідси випливає, що ми теж маємо знати свої слабкі місця і намагатися їх захищати, якщо це можливо", - наголосив він.
Удари по мостах - останні новини
Як повідомляв Главред, вранці 6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі. Рух по переправі був тимчасово перекритий. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.
Вранці 4 жовтня Росія атакувала Київ. У столиці прогримів вибух в районі Північного мосту. Ураження споруди підтвердив мер Києва. Влучання було зафіксовано у дорожнє полотно.
Командир підрозділу TERRA у складі 3-го армійського корпусу Микола Волохов говорив, що російські війська намагаються використовувати проти мостів спеціальні кумулятивно-ріжучі боєприпаси. Вони призначені для пошкодження металевих елементів конструкцій, однак для ефективного застосування потребують дуже точного влучання.
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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
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