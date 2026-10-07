"Не був 5 років": Ектор Хіменес-Браво повернувся до Канади та показав свій дім

Відомий шеф-кухар поїхав за кордон і показав своїм підписникам свій будинок.

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Ектор Хіменес-Браво показав свій будинок у Канаді / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ектор Хіменес-Браво

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Ектор Хіменес-Браво вийшов на звʼязок з Канади

Як виглядає будинок шефа в Канаді

Український шеф-кухар і суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво на деякий час покинув Україну і вирушив до Канади. Для зіркового кулінара ця поїздка стала справжньою подорожжю в минуле, адже він нарешті переступив поріг власного будинку, де не бував останні п’ять років. Фотографії з подорожі знаменитість опублікував у Instagram.

Перебування у знайомих стінах викликало у знаменитості потужну хвилю ностальгії. Під час візиту Ектор також встиг зустрітися з близькими, друзями та численними українцями, які знайшли притулок за океаном.

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Гектор Хіменес-Браво в Канаді / фото: instagram.com, Гектор Хіменес-Браво

"Я знову тут. У своєму домі, де не був п’ять років. Знаєте, це особливе відчуття - повернутися в місце, з яким пов’язано стільки спогадів... Я не пропустив жодного світанку й заходу сонця біля свого дому. Просто сидів, дивився на небо, дихав і цінував кожну хвилину", - розповів шеф-кухар.

Проживши кілька днів у спокійній Канаді, Ектор зізнався, що після життя в Україні почав зовсім інакше сприймати прості побутові речі. Незважаючи на величезну вдячність країні за свій старт і можливості, ресторатор підкреслив, що його справжній дім - це Україна, куди він прагнув повернутися якомога швидше.

Канадський дім Гектора Хіменеса-Браво / фото: instagram.com, Гектор Хіменес-Браво

"Канада назавжди залишиться важливою частиною моєї історії. Я вдячний цій країні за можливості, за людей, яких вона мені подарувала, і за шлях, який тут розпочався. Але моє життя сьогодні - в Україні. Тут мої колеги, мої діти, мої люди. Тут моє серце, моя душа і мій справжній дім", - зізнався кулінар.

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Про особу: Гектор Хіменес-Браво Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.

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