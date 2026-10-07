Магнітна буря G2 охопить Землю: коли почнеться майже 6-бальний шторм

Дослідники попередили про початок нового геомагнітного шторму, який може вплинути на самопочуття багатьох людей.

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Прогноз магнітних бур 7-9 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Коли почнеться помірна магнітна буря

Якої сили буде новий геомагнітний шторм

Через корональний викид маси, який стався на Сонці 6 жовтня, Землю незабаром атакує магнітна буря рівня G2. Про це повідомила Британська геологічна служба.

Новий геомагнітний шторм, попередньо, почнеться 8-9 жовтня. Чи буде він довготривалим - наразі невідомо. До цього геомагнітна активність не підвищуватиметься.

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Магнітна буря 8-9 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 2.7, що відповідає зеленому рівню, тобто низьким магнітним коливанням. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні. Сонячний спалах С1 відповідає жовтому рівню.

У четвер, 8 жовтня, К-індекс, попередньо, знизиться до 1,7. У п'ятницю, 9 жовтня, К-індекс очікується на рівні 5,7, що відповідає магнітній бурі червоного рівня.

Геомагнітна активність 7-9 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

слабкість

сонливість

біль у спині та суглобах

підвищений тиск

загострення хронічних захворювань

Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;

Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;

Відмову від кави, алкоголю та сигарет;

Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;

Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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