"По-дорослому": Тарас Тополя зробив заяву щодо поцілунку з чоловіком

Лідер популярного українського гурту "Антитіла" відповів на провокаційне запитання.

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Тарас Тополя про поцілунок із чоловіком / колаж: Главред, фото: facebook.com, Тарас Тополя; скріншот із відео

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Тарас Тополя не відмовився від поцілунку з чоловіком

Яка умова влаштувала співака

Український співак і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя став гостем розважального шоу на "Люкс ФМ", де йому довелося відповідати на низку провокаційних запитань.

Одне з них стосувалося особистих меж артиста та можливого поцілунку з представником своєї статі за солідну винагороду в мільйон доларів. Музикант не став довго роздумувати над відповіддю і відповів максимально прямо.

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Тарас Тополя готовий поцілуватися з чоловіком / скрін з відео

"Чи поцілував би ти чоловіка "по-дорослому" за 1 млн доларів?" - запитали артиста.

"Так", - чесно заявив Тарас Тополя.

Як виявилося, значний гонорар у 1 мільйон доларів став для виконавця досить переконливим аргументом, щоб подолати можливий дискомфорт.

Тарас Тополя - особисте життя / скрін з відео

Втім, артист так і не уточнив, чи існує межа, за якою він відповів би категоричною відмовою. Шанувальникам залишається лише здогадуватися, які ще неординарні пропозиції могли б змусити музиканта вийти із зони комфорту.

Тарас Тополя / інфографіка: Главред

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Про персону: Тарас Тополя Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року вступив до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.

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