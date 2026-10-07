"По-дорослому": Тарас Тополя зробив заяву щодо поцілунку з чоловіком

Ви дізнаєтеся:
- Тарас Тополя не відмовився від поцілунку з чоловіком
- Яка умова влаштувала співака
Український співак і фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя став гостем розважального шоу на "Люкс ФМ", де йому довелося відповідати на низку провокаційних запитань.
Одне з них стосувалося особистих меж артиста та можливого поцілунку з представником своєї статі за солідну винагороду в мільйон доларів. Музикант не став довго роздумувати над відповіддю і відповів максимально прямо.
"Чи поцілував би ти чоловіка "по-дорослому" за 1 млн доларів?" - запитали артиста.
"Так", - чесно заявив Тарас Тополя.
Як виявилося, значний гонорар у 1 мільйон доларів став для виконавця досить переконливим аргументом, щоб подолати можливий дискомфорт.
Втім, артист так і не уточнив, чи існує межа, за якою він відповів би категоричною відмовою. Шанувальникам залишається лише здогадуватися, які ще неординарні пропозиції могли б змусити музиканта вийти із зони комфорту.
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Про персону: Тарас Тополя
Тарас Тополя - український співак, соліст і лідер поп-рок-гурту "Антитіла", з яким випустив 7 альбомів, повідомляє Вікіпедія. У лютому 2022 року вступив до ТРО, служив у ЗСУ в якості парамедика протягом 7 місяців.
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