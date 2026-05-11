У Німеччині знімають серіал про ранні роки The Beatles — хто зіграє "бітлів"

У Німеччині знімають серіал про ранні роки The Beatles

У Німеччині розпочалися зйомки шестисерійного драматичного серіалу "Гамбурзькі дні" (Hamburg Days), що розповідає про роки становлення групи The Beatles. Зйомки проходять у Гамбурзі, Мюнхені та Ліверпулі, повідомляє BBC.

Серіал створений за мотивами автобіографії німецького музиканта Клауса Формана і розповідає про становлення групи в Гамбурзі в 1960-1962 роках. У той час молоді музиканти з Ліверпуля зіграли понад 250 концертів у Гамбурзі.

Акторський склад:

У ролі Джона Леннона знявся Ріс Менніон;

Роль Пола Маккартні виконав Елліс Мерфі;

Джорджа Харрісона зіграв Харві Бретт;

У ролі Стюарта Саткліффа знявся Луї Ландау;

Піта Беста зіграв Патрік Гілмор.

Дія серіалу розгортається в 1960-х роках у задимлених клубах району червоних ліхтарів Санкт-Паулі в Гамбурзі, де недосвідчена молода рок-н-рольна група з Ліверпуля зустрічається з двома молодими художниками, Клаусом Форманом та Астрід Кірхерр. Разом вони допомагають розпочати трансформацію, яка перетворює групу підлітків-аматорів на найбільше музичне явище, яке коли-небудь знав світ — The Beatles.

Сценарій фільму написав Джеймі Каррагер, який брав участь у роботі над популярним серіалом HBO "Спадкоємці". Режисерами виступають Крістіан Швохов, відомий за роботою над серіалом Netflix "Корона", та Лаура Лакман.

Музику підібрав продюсер, лауреат премії BAFTA Девід Холмс ("Вбиваючи Єву", "Трилогія Оушена"), а Клаус Форман виступає ексклюзивним консультантом.

Точна дата виходу серіалу не називається. Після завершення роботи фільм покажуть на каналах BBC One і ZDF.

Про джерело: BBC Британська телерадіомовна корпорація (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) — британська компанія суспільного телерадіомовлення. За кількістю слухачів — найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює понад 22 000 осіб у всьому світі (у тому числі й в Україні), понад 16 000 з яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

