"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

Найкраща подруга Меган Маркл трохи привідкрила завісу таємниці щодо особистості актриси.

Меган Маркл може вперше за 4 роки приїхати до Великої Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Давні подруги Меган Маркл і Келлі Маккі Зайфен відвідали гала-вечір у Беверлі-Гіллз і довели, що, як і раніше, залишаються найкращими подругами вже майже два десятиліття.

Як пише видання HELLO, в елегантній сукні від Ralph Lauren Меган сяяла, виходячи підтримати свою подругу, яка чекає на хлопчика.

Келлі — одна з найближчих подруг герцогині Сассекської, і навіть з'явилася в одному з епізодів її серіалу на Netflix "З любов'ю, Меган" минулого року.

На заході Келлі розкрила секрети їхньої тривалої дружби, зазначивши, що Меган "робить усе тихо".

"Вона неймовірний приклад для наслідування в житті, присвяченому служінню. Вона не обов'язково робить все голосно; вона робить все тихо, і за цим дуже приємно спостерігати. Я думаю, ми підживлюємо одна одну, тому що любимо допомагати іншим, підтримувати їх і служити їм", — сказала подруга Меган.

У четвер увечері 44-річна Меган вручила Келлі премію імені Френсіса М. Уїта за громадську діяльність на знак визнання їхньої тісної дружби та благодійної роботи. Коли її запитали, як це було — бути разом у цей момент, Келлі пояснила, що Меган завжди "присутня" поруч із нею.

Вона продовжила: "Меган — одна з моїх найкращих подруг, і для мене велика честь, що вона погодилася вручити нагороду і що вона пройшла цей шлях разом зі мною. Вона підтримує альянс і робить це вже кілька років".

Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).

