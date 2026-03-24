"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

Давні подруги Меган Маркл і Келлі Маккі Зайфен відвідали гала-вечір у Беверлі-Гіллз і довели, що, як і раніше, залишаються найкращими подругами вже майже два десятиліття.
Як пише видання HELLO, в елегантній сукні від Ralph Lauren Меган сяяла, виходячи підтримати свою подругу, яка чекає на хлопчика.
Келлі — одна з найближчих подруг герцогині Сассекської, і навіть з'явилася в одному з епізодів її серіалу на Netflix "З любов'ю, Меган" минулого року.
На заході Келлі розкрила секрети їхньої тривалої дружби, зазначивши, що Меган "робить усе тихо".
"Вона неймовірний приклад для наслідування в житті, присвяченому служінню. Вона не обов'язково робить все голосно; вона робить все тихо, і за цим дуже приємно спостерігати. Я думаю, ми підживлюємо одна одну, тому що любимо допомагати іншим, підтримувати їх і служити їм", — сказала подруга Меган.
У четвер увечері 44-річна Меган вручила Келлі премію імені Френсіса М. Уїта за громадську діяльність на знак визнання їхньої тісної дружби та благодійної роботи. Коли її запитали, як це було — бути разом у цей момент, Келлі пояснила, що Меган завжди "присутня" поруч із нею.
Вона продовжила: "Меган — одна з моїх найкращих подруг, і для мене велика честь, що вона погодилася вручити нагороду і що вона пройшла цей шлях разом зі мною. Вона підтримує альянс і робить це вже кілька років".
Про особу: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська — американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011—2018). З 2018 року — дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і дочку Лілібет (2021).
