Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з кравчинею за 31 секунду

Віталій Кірсанов
31 серпня 2025, 05:50
60
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові до нового випробування? Уважно подивіться на два зображення жінки, яка шиє сукню. На перший погляд вони здаються схожими, але на картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 31 секунду?

Деякі відмінності настільки очевидні, що ви помітите їх одразу. Більш складні відмінності виявити буде складно, і буде потрібна пильна увага.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Дослідження показують, що регулярна практика розв'язування головоломок "Знайди відмінності" дуже ефективна для зміцнення здоров'я мозку і поліпшення пам'яті.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

09:04Україна
У Путіна почали кампанію проти України: у США розкрили деталі

У Путіна почали кампанію проти України: у США розкрили деталі

08:55Війна
Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

07:50Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 31 серпня: Кроликам - розчарування, Драконам - сварки

Китайський гороскоп на завтра 31 серпня: Кроликам - розчарування, Драконам - сварки

Крістіна Орбакайте пішла проти Галкіна і Пугачової - причина

Крістіна Орбакайте пішла проти Галкіна і Пугачової - причина

Цекало нарешті озвучив свою позицію про війну і сказав, що втратив дітей

Цекало нарешті озвучив свою позицію про війну і сказав, що втратив дітей

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

Останні новини

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 31 серпня (оновлюється)

09:04

РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталіВідео

08:55

У Путіна почали кампанію проти України: у США розкрили деталі

08:39

Карта Deep State онлайн за 31 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:50

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
06:10

Коли закінчиться війна: що затіяла РосіяПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з кравчинею за 31 секунду

05:31

Як прибрати бризки олії під час смаження: лайфхаки, які змінять життя назавжди

04:35

Що означає "тютілька в тютільку": небагато українців знають правильну відповідьВідео

Реклама
03:30

Як приготувати справжню домашню сметану: кулінар поділився легким рецептомВідео

02:36

Гороскоп на завтра 1 вересня: Левам - несподівана винагорода, Козорогам - ризик

01:13

Шкільна головоломка "зірвала мозок" математикам: знайдіть число за 15 секунд

00:19

Літній наступ РФ з тріском провалився: в ЗСУ розповіли про фіаско орди Путіна

30 серпня, субота
23:19

Навіщо наші бабусі вішали килими на стіни - розкрито темну сторону розкоші СРСРВідео

22:51

"Джессі в надійних руках": собаку, який втратив господаря після обстрілу Києва, прихистили

22:16

"Можливо, ми щось зробимо": Трамп заговорив про гарантії безпеки для України

21:38

Вода універсальний розчинник – чому не всі речовини розчиняються

21:27

"Росіян відкинули": сили оборони звільнили село Мирне біля Куп'янська

21:24

Галкін показав молоду і щасливу Пугачову: який у неї вигляд

21:18

Логотип Ferrari означає не те, що думає більшість: в чому секрет "гарцюючого коня"

Реклама
20:31

WBO вимагає від Усика терміново пройти медогляд: у скандалі замішана Дорофєєва

20:23

Негода повертається: названо області, де будуть грозові дощі

19:48

Трамп раптово засумнівався в можливості двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського

19:43

В Одеській області в ДТП потрапив мер міста Рені: його мати загинула

19:24

Захід відправить в Україну менше іноземних військових через Путіна - ЗМІ

19:15

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжкаВідео

19:10

Голий король у Білому доміПогляд

18:42

Ребрик показала дорослу доньку-красуню в день народження

18:20

Кипариси, церква й озеро: росЗМІ показали особняк Януковича в Сочі

17:50

Власників житла в Україні почнуть штрафувати на круглу суму: в чому причина

17:39

Популярний міф спростовано — що буде з людиною, якщо з’їсти кісточки кавунаВідео

17:24

Вбивство Андрія Парубія було ретельно підготовлене - нові деталі злочинуВідео

17:16

Робить жінка: у мережі розкрили великий секрет Агутіна і Варум

17:10

"Будемо сидіти і спостерігати": Трамп хоче вийти з переговорів щодо України - Axios

17:04

Коли лінь готувати: рецепт смачної вечері за 15 хвилин

16:52

"Неправильний вибір": Корольова поставила крапку у відносинах із невісткою

16:52

Найпопулярніший вид м'яса в Україні раптово подешевшав - які ціни на ринку

16:31

Лише Ейнштейн впорається за 5 секунд: крутий ребус, де треба знайти таємне число

16:09

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

16:06

Польща депортувала 15 українців: у чому причина

Реклама
16:02

Українські військові загнали ворога у пастку: окупантів оточили і знищують

16:02

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

15:40

Що робити, щоб банани не почорніли: маловідомий метод, який працює завжди

15:26

Усі ахнуть від захвату: нереально простий і смачний закусочний рулетВідео

15:25

ГУР знищило склад вибухівки у Тульській області РФ: деталі зухвалої операції

15:18

Чому 31 серпня не можна викидати речі: яке церковне свято

15:16

Психолог назвав неочікуваний сигнал справжніх почуттів: він дратує не одну пару

14:47

ПВК США можуть розгорнути в Україні: ЗМІ повідомили про початок переговорів

14:32

Живий сад без турбот: які квіти самі сіються, самі ростуть і цвітутьВідео

14:25

Таємниця століть розкрита — ось, чому саме Київ обрали центром Давньої РусіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти