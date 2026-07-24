Ні пташенят, ні Грицика з Одаркою: гніздо зіркових лелек раптово спорожніло

Дослідниця пояснила, чому лелеченята залишили гніздо.

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Зіркові лелеки покинули свою "домівку" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

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Чому гніздо зіркових лелек порожнє

Коли молоді лелеки стали на крило

23 липня гніздо зіркових лелек Одарки та Грицика спорожніло. Про це повідомили на сторінці у Facebook Лелека Грицько. Лелеченята популярних в Україні птахів вперше разом залишили гніздо.

Дослідниця Ірина Саражинська розповіла, що Лельович, Махаон, Мрія, Ніка - четвірка лелеченят вже виросла і полетіла після кількатижневих тренувань у гнізді.

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Перші самостійні вильоти птахи почали ще 20 липня. Однак тоді молоді лелеки вилітали з гнізда по черзі. Через три дні четвірка залишила гніздо повністю порожнім.

"Час невпинно й невблаганно втікає від нас, забираючи день сьогоднішній у минуле. Ще один день у гнізді Одарки та Грицика виявився щедрим на події та емоції, які закарбовуються і в пам'яті, і в серці", - написала Саражинська.

Лелеки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині вдалося зафіксувати рідкісного чорного лелеку. Птаха помітили під час чергових орнітологічних обліків.

Раніше, на початку червня, у відому лелечому гнізді зіркова пара птахів Грицик та Одарка залишили своїх чотирьох дітей, щоб перевести їх на новий етап дорослішання.

Напередодні стало відомо, що після понад двох десятиліть відсутності білі лелеки знову з’явилися у Чорнобилі. Шестеро птахів обрали для відпочинку дах адміністративної будівлі в центрі міста.

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Про джерело: Лелека Грицько "Лелека Грицько" - це український YouTube‑канал та соціальний медіапроєкт, створений у березні 2023 року, який веде пряму трансляцію з гнізда лелек у Національному природному парку "Пирятинський". Канал має понад 64 тисячі підписників і регулярно показує унікальні кадри життя диких птахів та інших мешканців заплави річки Удай. Окрім трансляцій, автори публікують освітні та природоохоронні відео, організовують збори коштів для підтримки українських військових і співпрацюють із науковцями та місцевими громадами. Проєкт поєднує популяризацію орнітології, екологічну освіту та волонтерську діяльність, завдяки чому став відомим серед широкої аудиторії як один із найцікавіших прикладів онлайн‑спостереження за дикою природою в Україні

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