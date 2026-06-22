Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині: унікальні кадри

Птах перебував зовсім поруч із дослідниками, що дозволило зробити серію якісних фотографій.

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Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"

Коротко:

На Рівненщині помітили рідкісного чорного лелеку

Це не перша зустріч із чорним лелекою на цій території

Ймовірно, гніздо розташоване неподалік, хоча його ще не виявили

У Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині вдалося зафіксувати рідкісного чорного лелеку. Птаха помітили під час чергових орнітологічних обліків, повідомляють в нацпарку.

Цього разу він перебував неподалік дослідників, що дало змогу зробити серію якісних світлин.

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У нацпарку зазначають, що це не перша зустріч із чорним лелекою на цій території. Регулярна поява птаха в одному й тому самому місці свідчить, що ця територія є важливою кормовою ділянкою для нього.

"Хоча відшукати гніздо поки не вдалося, є всі підстави припускати, що воно розташоване десь неподалік", - зазначають у парку.

Орнітологи пояснюють, що в період гніздування дорослі птахи зазвичай не віддаляються далеко від місць вигодовування пташенят.

Дивіться відео з чорним лелекою:

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Про джерело: Національний природний парк "Дермансько-Острозький" Національний природний парк "Дермансько-Острозький" — це природоохоронна територія площею понад 5,4 тис. га, створена у 2009 році в Рівненській області для збереження унікальних ландшафтів Малого Полісся та історико-культурної спадщини краю. Він охоплює заплаву річки Збитинка між Мізоцьким кряжем і Кременецькими горами та вирізняється багатим біорізноманіттям, включаючи десятки видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

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