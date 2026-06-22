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Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині: унікальні кадри

Інна Ковенько
22 червня 2026, 11:55
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Птах перебував зовсім поруч із дослідниками, що дозволило зробити серію якісних фотографій.
Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині / Колаж: Главред, фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"

Коротко:

  • На Рівненщині помітили рідкісного чорного лелеку
  • Це не перша зустріч із чорним лелекою на цій території
  • Ймовірно, гніздо розташоване неподалік, хоча його ще не виявили

У Національному природному парку "Дермансько-Острозький" на Рівненщині вдалося зафіксувати рідкісного чорного лелеку. Птаха помітили під час чергових орнітологічних обліків, повідомляють в нацпарку.

Цього разу він перебував неподалік дослідників, що дало змогу зробити серію якісних світлин.

відео дня

У нацпарку зазначають, що це не перша зустріч із чорним лелекою на цій території. Регулярна поява птаха в одному й тому самому місці свідчить, що ця територія є важливою кормовою ділянкою для нього.

  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"
  • Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині
    Рідкісного чорного лелеку помітили на Рівненщині Фото: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"

"Хоча відшукати гніздо поки не вдалося, є всі підстави припускати, що воно розташоване десь неподалік", - зазначають у парку.

Орнітологи пояснюють, що в період гніздування дорослі птахи зазвичай не віддаляються далеко від місць вигодовування пташенят.

Дивіться відео з чорним лелекою:

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Як писав раніше Главред, на Рівненщині зафіксували незвичайне природне явище - самку павука-вовка, яка переносить на собі цілу "колонію" щойно народжених дитинчат. Цих павуків можна сплутати з тарантулом через великі розміри та густе волохате тіло

Крім того, під час гасіння пожежі сухої трави на Рівненщині рятувальники врятували двох маленьких оленят. Тварини опинилися у вогняній пастці, з якої не могли вибратися самотужки.

Нагадаємо, зірковий олень Борис, після тривалого лікування вперше почав робити кроки, спираючись на травмовану ногу. Про це повідомили у Центрі порятунку диких тварин.

Про джерело: Національний природний парк "Дермансько-Острозький"

Національний природний парк "Дермансько-Острозький" — це природоохоронна територія площею понад 5,4 тис. га, створена у 2009 році в Рівненській області для збереження унікальних ландшафтів Малого Полісся та історико-культурної спадщини краю. Він охоплює заплаву річки Збитинка між Мізоцьким кряжем і Кременецькими горами та вирізняється багатим біорізноманіттям, включаючи десятки видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

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