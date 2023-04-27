"Черниця повзла по стіні як білка": екзорцист розповів про свій найстрашніший обряд

Священик розповів про найстрашніші речі, які він бачив.

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Священик розповів про обряди екхорцизму / скріншот

Преподобний Даніель Ріхіл проводить екзорцизм над людьми, які, за його словами, одержимі дияволом. Він розповів про найстрашніші речі, які він бачив.

Преподобний також сказав, що двічі у своєму житті зустрічався з дияволом, коли намагався позбутися гріховного життя і кинути пити. Також він провів багато обрядів екзорцизму, але один йому запам'ятався найбільше, пише Daily Star.

"Я пам'ятаю, була маленька черниця, близько 100 фунтів, 5 футів. Коли вона проходила через звільнення, знадобилося шість великих чоловіків мого зросту, щоб утримати її", - розповів він.

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"Я бачив, як та сама черниця бігала по 20-футовій стіні, як білка, і 2000 людей на конференції теж бачили це. До нас прилітали люди з усього світу і зупинялися у нас. Деякі на тиждень, [але] та маленька черниця, яка повзала по стіні, була там більше року. Це зайняло цілий рік", - поділився Деніел Ріхіл.

За його словами, вона зазнала сатанинського ритуального насильства в дитинстві, але не знала про це.

Почав він проводить обряди в 1998 році - тоді життя перекинулася після того, як він здійснив паломництво в село Меджугір'я в Боснії і Герцеговині і заново відкрив для себе Бога, сповідавши всі гріхи, вчинені ним за два десятиліття атеїзму.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, що підліток, оголошений мертвим, почав рухатися, коли його розбита серцем сім'я прощалася з ним. 16-річний Семмі Берко з Техасу подолав скеледром у своєму місцевому спортзалі, діставшись до вершини, але раптово втратив свідомість. Хлопчика на мотузці спустили вниз і протягом двох годин намагалися врятувати. В результаті його визнали мертвим.

Також ми розповідали про те, що жінка навмисно труїла свого чоловіка. Вона час від часу підливала йому в чай засоби для очищення каналізації. В результаті у нього з'явилася виразка шлунка, гастрит і езофагіт. Чоловік зловив дружину завдяки камерам, які він встановив на кухні.

Дивіться відео про те, як екзорцист Деніел Ріхіл виганяв демонів з людей:

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