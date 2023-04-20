Перегодували нездоровою їжею: як виглядає "найтовстіший кіт у світі"

Коли кота хотіли усиновити, для того щоб підняти його, знадобилися дві людини.

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Кіт вагою 18кг знайшов сім'ю / facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

Кіт Патчіс, вагою цілих 18 кг, завдяки волонтерам знайшов собі нову сім'ю. Він був врятований від попереднього власника.

Як повідомили в центрі з порятунку тварин Richmond Animal Care and Control у Річ*онді, штат Вірджинія, кіт з величезною масою тіла, який важив стільки ж, скільки середній п'ятирічний хлопчик, "найбільший з усіх, кого коли-небудь бачили".

Вага Патчеса становить 40,3 фунта (18 кг), що робить його одним з найважчих котів, коли-небудь зареєстрованих.

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За даними Richmond Animal Care and Control Патчеса посадили на сувору дієту, щоб знизити його гігантську вагу.

Кіт Патчіс / facebook.com/Richmond.Animal.Care.and.Control

Після того, як пост в Facebook про ожирілого кота став вірусним, для нього знайшли нового господаря.

В публікації говорилося: "Ви прокинулися сьогодні і сказали:" Давайте усиновимо найбільшого кота, якого всі коли-небудь бачили"? Якщо так, то у нас є кіт для вас".

Передбачається, що кішка набрала зайву вагу після того, як її перегодували ласощами і шкідливою їжею.

Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.

Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги

Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).

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