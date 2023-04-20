Перегодували нездоровою їжею: як виглядає "найтовстіший кіт у світі"

Кіт Патчіс, вагою цілих 18 кг, завдяки волонтерам знайшов собі нову сім'ю. Він був врятований від попереднього власника.
Як повідомили в центрі з порятунку тварин Richmond Animal Care and Control у Річ*онді, штат Вірджинія, кіт з величезною масою тіла, який важив стільки ж, скільки середній п'ятирічний хлопчик, "найбільший з усіх, кого коли-небудь бачили".
Вага Патчеса становить 40,3 фунта (18 кг), що робить його одним з найважчих котів, коли-небудь зареєстрованих.
За даними Richmond Animal Care and Control Патчеса посадили на сувору дієту, щоб знизити його гігантську вагу.
Після того, як пост в Facebook про ожирілого кота став вірусним, для нього знайшли нового господаря.
В публікації говорилося: "Ви прокинулися сьогодні і сказали:" Давайте усиновимо найбільшого кота, якого всі коли-небудь бачили"? Якщо так, то у нас є кіт для вас".
Передбачається, що кішка набрала зайву вагу після того, як її перегодували ласощами і шкідливою їжею.
Раніше ми розповідали, що чоловік, який, як вважалося, був кремований майже десять років тому, був знайдений живим і здоровим.
Чжо Канлуо втік з будинку престарілих у 2014 році, а родичі та жителі села помилково ідентифікували його за тілом, знайденим на узбіччі дороги
Також повідомлялося, що американка Ребекка Кілберн з Мічигану зіткнулася з серйозною проблемою - вона не може знайти Взуття для свого 14-річного сина. Пару кросівок їй доводиться шукати по всьому світу, оскільки довжина ступні у дитини цілих 23 розміру за стандартами США (ступня 38-40 см).
Вам може бути цікаво:
- 83-річна бабуся зірвала багатомільйонний джекпот і зробила несподівану покупку
- У Великобританії вперше вилікували собаку від алкоголізму
- "Це огидно": чоловік придумав заміну молоку в пюре, але нарвався на жорстку критику