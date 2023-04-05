Мати у сльозах просила пустити в храм: на Буковині священники МП не давали відспівати загиблого воїна

Рідні загиблого захисника України і місцеві мешканці зібралися біля дверей церкви, щоб віддати останню шану воїну, але їх тримали на вулиці.

На Буковині священники МП не давали відспівати загиблого воїна/ скрін

На Буковині у селі Задубрівка у середу, 5 квітня, священник УПЦ Московського патріархату Дуров не дозволяв занести до церкви тіло загиблого на війні військового Івана Назарія.

Матір загиблого воїна зі сльозами на очах благала пустити похоронну процесію до храму, щоб відспівати її сина. Про це повідомляє місцеве видання "Молодий буковинець".

"Адепти Московського патріархату не впускають тіло воїна до церкви. Вони провокують бійку. Ніхто нічого не пояснює, чому домовину із загиблим військовим не пускають до церкви. А просто стоять і не пропускають похоронну процесію", – розповів священник ПЦУ Віталій Мензак у коментарі місцевому виданню.

відео дня

Також у мережі було оприлюднене відео, як тіло загиблого бійця не дозволяли занести до храму.

Матір просила священників УПЦ МП дозволити занести тіло її сина в церкву, але вони не пускали/ скрін

Священники УПЦ МП не давали відспівати в церкві загиблого українського воїна/ скрін

Після цього священників московського патріархату вигнали з церкви активісти.

Активісти вигнали священників УПЦ МП з храму/ скрін

У виданні зазначають, що віряни Храму Святого Архістратига Михаїла перейшли до ПЦУ ще чотири роки тому, громада має на руках усі документи про перехід. Проте представники УПЦ МП все одно не пускають вірян до церкви і не дозволяють проводити там богослужіння.

Побиття військового у церкві Хмельницького

У місті Хмельницький в церкві УПЦ ПМ 2 квітня священники накинулися на українського військовослужбовця, побили його і викинули з храму за "незручне запитання". Захисник прийшов до храму, щоб запитати вірян, скільки ще людей повинно загинути, щоб вони припинили ходити у церкви МП. За це священники накинулися на нього.

Постраждалий військовий розповів подробиці інциденту. Він повідомив, що представники церкви били його та душили. Він зазначив, що його кинули головою об плитку і він не міг дихати. А коли приїхала поліція, то поліцейські написали протокол на самого військового, звинувативши його у дрібному хуліганстві.

Виявилось, що одним із зловмисників став місцевий проросійський священник Ігор Слободян. Йому повідомили про підозру за ч. 2 статті 296 Кримінального кодексу України – "Хуліганство". Однак наступного дня стало відомо, що він втік, тож повістку про виклик на допит до слідчого правоохоронці вручили його батькам.

Як наслідок інциденту Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому, де священник побив українського військового, розриває зв'язки з Московським патріархатом та переходить до Православної церкви України. Так вирішила громада, яка зібрала підписи за перехід та отримала ключі від храму.

Читайте також: