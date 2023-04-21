Взяв качалку і пішов в туалет: прихована камера зняла дивний вчинок сантехніка

Крім того, чоловік обікрав господиню будинку, поки шукав "інструмент".

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Сантехнік не знав про наявність камер в будинку / скріншот

В Австралії сантехнік був знятий на приховану камеру, як він нібито рився в ящиках столу жінки, а потім взяв качалку і пішов з нею у ванну.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік рився в ящиках в спальні і на кухні, а потім натрапив на качалку. Потім він відніс її у ванну кімнату, де, імовірно, використовував її для усунення неполадок в туалеті, розповіла жінка в коментарі 9news.

Після цього майстер не розгубився - він повернув качалку на місце, хоча жінка стверджує, що перед цим він її не навіть помив.

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"Я просто не знаю, що він зробив, чого я не бачила. Я дуже засмучена цим... зі скількома ще людьми він так вчинив?",- обурюється жінка.

Сантехнік використовував качалку не за призначенням / скріншот

Також вона розповіла, що у неї пропала пара сережок, які лежали в ящику в її спальні.

Про те, що трапилося повідомили в поліцію, і тоді йому було пред'явлено звинувачення в проникненні в житло і скоєнні кримінально караного злочину. Він вже постав перед судом Брісбена, розгляд його справи відкладено до 3 травня.

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